Žene iskreno priznale s koliko partnera su spavale u životu

Koliko god djelovali sigurno u sebe te se pravili kako ih ne zanimaju detalji kod potencijalne partnerice ili sadašnje djevojke, većina muškaraca bi rado znala točan broj muškaraca s kojima je spavala, pokazala je studija nove aplikacije Lulu.

Preko 50 posto muškaraca i žena smatrat će nekog promiskuitetnim ako je imao više od 15 seksualnih partnera, a čini se kako je ta sama brojka problematična, jer će primjerice većina žena smatrati muškarca seksualno neiskusnim ako je imao manje od sedam partnerica.

Stručnjaci za veze savjetuju novopečenim partnerima da izbjegavaju to pitanje, prvenstveno jer ono može biti izvor nesigurnosti i ljubomore u vezi, a ni po čemu ne utječe na njezinu budućnost.

U prošlosti su istraživanja i upitnici o broju partnera redovito pokazivali nejednak broj partnera kod muškaraca i žena, što je dalo naslutiti da jači spol malo pretjera s brojkom, a žene je pak umanjuju. No danas je činjenica da je društveno prihvatljiviji veći broj partnera nego što je to primjerice bilo prije 20 godina.

Oko 40 posto žena i muškaraca bi voljelo znati taj podatak, no strahuju kako će utjecati na njihovu vezu. Ipak, žene će prije postaviti to neugodno pitanje nego muškarci.

Portal Refinery29 donosi 12 iskrenih priznanja anonimnih žena o svojim seksualnim iskustvima:

26-godišnja žena imala je heteroseksualnih i homoseksualnih iskustava, a ukupno je imala 36 seksualnih partnera: Ta brojka za mene nema neko značenje. Seks je za mene većinom bio neočekivan, čin istraživanja ili se ipak desilo u zadnji tren. Većinu ljudi nisam vidjela dva puta.

23-godišnjakinja koja je spavala s dva muškarca: Moja brojka nije osnažujuća. Ponekad to i mrzim, ali to je zato što sam uvijek bila u ozbiljnim vezama. Vrlo sam seksualizirana osoba i voljela bih se seksati s gotovo svima koje vidim, ali još nisam doživjela neobavezan seks.

34-godišnjakinja koja je spavala s 12 muškaraca: Udala sam se za osobu s kojom sam imala prvi spolni odnos i on mi je bio jedini od 17. do 31. godine. Nisam bila pretjerano zainteresirana za to i vjerovala sam da ima bitnijih stvari od seksa. Kad sam počela spavati s drugim ljudima bilo mi je uzbudljivo, ali ne i zastrašujuće. I iako je bilo zabavno, još uvijek nemam onaj prirodni, požudni osjećaj, iako mi dobro utječe na samopouzdanje.

24-godišnjakinja koja je spavala s 30 žena: Sviđa mi se moja brojka i drago mi je da imam toliko iskustva. Naučila sam dosta o sebi kroz odnose s drugima, što mi paše, što volim, što ne želim. Sad sam s jednom ženom već tri godine. Ona je starija od mene, ali ja sam iskusnija. Nemam osjećaj da nešto propuštam jer imam odnose samo s njom.

27-godišnjakinja koja je spavala s četiri muškarca: Duhovno gledano, svoje tijelo doživljavam kao hram. Želim da moja brojka ostane što niža. Spavala sam samo jednom s muškarcem koji nije bio moj dečko. Smatram da je seks bolji kada si zaljubljen.

29-godišnjakinja koja je spavala s 47 muškaraca: Moj broj je za mene poprilično prirodan. Vjerujem da je nešto viši nego kod većine ljudi. Zanimljivo je pogledati u prošlost. Dok sam bila mlađa imala sam i loših iskustava, seksualno sam i napastovana. U 20-ima se to poboljšalo i moja seksualna iskustva su poprilično zadovoljavajuća. Bilo je perioda kada sam bila u vezi, ali i razdoblja kada sam imala više neobaveznih partnera u isto vrijeme.

34-godišnjakinja koja je spavala s 6 muškaraca: Bila sam povezana sa svakim od njih. I, iako žalim zbog odnosa s jednim ili dvojicom od njih, naučila sam nešto o sebi. Nikad nisam imala više partnera odjednom.

25-godišnjakinja koja je još djevica, odnosno nije imala seksualnih partnera: Možda će nekome to zvučati iznenađujuće, ali ja sam zapravo ponosna što je tako. Živimo u vremenu kada se očekuje da se upustite u seks prije 20. godine. Meni ne nedostaje nešto što nisam iskusila. Vjerujem da ću svoje iskustvo doživjeti u pravo vrijeme.

26-godišnjakinja homoseksualne orijentacije koja se upustila u seks s 20 partnerica: Ne govorim svojim partnericama o svojim brojkama. Čini se da ljudi baš ne gledaju blagonaklono na žene koje su spavala s više od pet do sedam partnera.

28-godišnjakinja koja je spavala s pet muškaraca: U svoja iskustva uključujem i dva oralna seksa jer su bila podjednako intimna. Partnerima ne govorim o svom broju niti ih to pitam.

24-godišnjakinja koja je spavala sa sedam muškaraca: Dugo sam bila u ozbiljnoj vezi, a većinu iskustava doživjela sam nakon prekida. Ne slažem se s tvrdnjom da je žena veća dama što je s manje ljudi spavala. Žene trebaju seks iz različitih razloga, dobrih i loših: manjka samopouzdanja, potrebe za kontrolom, da se riješe strese, iz jake požude ili to zamijene s ljubavlju.