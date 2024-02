Pripremite se za Valentinovo: Papaja 'hrani' umoran ženski libido, a orasi mušku snagu

Stiže Valentinovo, Dan zaljubljenih, koje bi mnogi vjerojatno rado “zapečatili” dobrim seksom. Najčešće ne treba previše pripreme za to, no kad želimo da sve bude savršeno, oko nekih stvari se ipak vrijedi potruditi. Tako ćete vjerojatno izabrati neku posebnu odjeću za zajednički izlazak, pripremiti piće i glazbu za povratak kući i “uvod u radove”, a možda i neki poseban komad donjeg rublja za razbuktavanje strasti. No što pripremiti da prigrizete prije ljubavnog zagrljaja?

POGLEDAJTE VIDEO: Djadili joj spojevi, sama će sebi poslati buket cvijeća

Pokretanje videa ... Buket za Valentinovo | Video: KanalRi

Možda vam se čini da je svejedno, no znanstvenici danas već imaju niz dokaza da hrana itekako može utjecati na seksualno zdravlje. Primjerice, stručnjaci Klinike Mayo u SAD-u otkrili su da previsoka razina estrogena kod muškarca može u potpunosti umanjiti želju za seksom, dok kod žena umanjuje mogućnost postizanja orgazma. U jednoj studiji znanstvenici su slučajno otkrili da konzumacija celera podiže razinu feromona u muškom znoju, a već je poznato da ženski nos posebno prepoznaje miris feromona kod muškarca te da ih to čini privlačnijim.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Svi znamo da kockica čokolade koja se otapa na partnerovom tijelu može biti erotičan poticaj za nježne dodire, no znanost je pokazala da može imati i puno važniji učinak. Naime, tijekom seksa raste razina kortizola, postajemo uzbuđeni, a to dovodi do sužavanja arterija i usporavanja protoka krvi kroz organizam. Ta vrsta stresa može otežati postizanje erekcije, no kockica, dvije čokolade djelovat će - antistresno.

Donosimo izbor 50 namirnica koje mogu pridonijeti tome da ljubavna večer s partnerom završi - nezaboravno.

Avokado

Jedan je od najpoznatijih afrodizijaka drevnih Azteka čije je stablo nazvano Ahuacuatl (“stablo testisa”). Sadržava zdrave masne kiseline koje su odlične za zdravlje krvnih žila i cirkulaciju, a time i dobru opskrbljenost živaca kisikom. To pridonosi i njihovoj povećanoj osjetljivosti te prijenosu podražaja dodira do mozga, gdje se otpuštaju hormoni ugode.

Trešnje

Uz kalij i vitamin C, sadrži antocijane (tvari koje im daju crvenu boju), jake antioksidanse zaslužne općenito za zdrav libido kod muškaraca i žena.

Šipak

Poboljšava protok krvi i osjetljivost u genitalijama te jača imunitet zbog visoke doze C vitamina. Ljubitelji njegova soka imaju odličan seks, pokazuju istraživanja.

Ananas

Dobar je izvor mangana, koji je neophodan za održavanje seksualnog zdravlja. Koristi se za liječenje impotencije. I sok i svježe voće imaju jednaki učinak, no pazite da je riječ o soku bez dodanih šećera.

Maline

Pomlađuju i podižu libido. Istraživanja pokazuju da bobičasto voće općenito, pogotovo maline i borovnice, pomažu muškarcima i kod erektilne disfunkcije.

Jagode

Sadrže više vitamina C od bilo kojeg drugog bobičastog voća. Poznate su kao afrodizijak još iz doba starog Rima. Savršenog su oblika i veličine za uranjanje u čokoladu te zavođenje partnera.

Papaja

Ima sastojke koji djeluju poput ženskog spolnog hormona estrogena te se pokazalo da povećava libido kod žena. Možete je jesti sirovu ili kuhanu, kao prilog jelima i salatama. Dobra razina estrogena u ženskom organizmu pridonosi optimalnom vlaženju rodnice, pa sam odnos može biti ugodniji.

Banane

Bogate su kalijem i vitaminima skupine B, koji su potrebni za proizvodnju spolnih hormona. Podižu raspoloženje i bude želju. Sadrže složene ugljikohidrate, a to znači da dulje otpuštaju energiju i mogu pridonijeti tome da odnos dulje potraje.

Datulje

Bogate su aminokiselinama koje povećavaju seksualnu izdržljivost, a kako je riječ o suhom voću koje je iznimno bogato mineralima, povoljno utječe na sve funkcije u tijelu. U sjevernom dijelu Afrike poznate su kao afrodizijak. Arapi ih često miješaju s mlijekom i cimetom.

Lubenica

Sadrži citrulin koji utječe na otpuštanje dušnog oksida u tijelu. To opušta krvne žile, kao kod Viagre, a djeluje na čitavo tijelo. Korisna je i za nadoknadu tekućine nakon što ste se oznojili u krevetu.

Jabuka

Sadrži sastojak sličan ženskom seksualnom hormonu koji pojačava vlaženje vagine i užitak u krevetu. Vitamini i spojevi koje sadrži općenito podupiru zdravlje cijelog organizma.

Soja

Povećava zadržavanje vode u tkivu pa je odlična protiv suhoće rodnice.

Zob

Jača živčani sustav tijekom depresije i iscrpljenosti pa dugoročno može pridonijeti tome da se bolje osjećate i obnovite seksualnu želju. Korisna je i u liječenju seksualne disfunkcije.

Bademi

Bio je simbol plodnosti, a neki smatraju da samo miris badema može potaknuti seksualnu želju u žena. Bogati su mineralima važnima za reprodukciju.

Kavijar

Njegova afrodizijačka svojstva su neupitna. Sadrži cink, mineral koji stimulira stvaranje testosterona, što čini i žene i muškarce seksualno energičnima te im pomaže da izdrže budni dugo u noć.

Kamenice

Prema legendi, Casanova svoj seksualni nagon upravo duguje kamenicama. Jedu se sirove s limunom, a mogu se pripremati i na rižot. Bogate su cinkom, pa su korisne kao uvod u ljubavnu večer jer potiču libido.

Tuna

Japanci je u sushiju odavno koriste kao afrodizijak jer povećava libido i pomaže proizvodnju spermija. Sadrži zdrave masne kiseline koje pogoduju kardiovaskularnom sustavu, a to podrazumijeva i bolju cirkulaciju te opskrbljenost krvnih žila krvlju.

Losos

Povećava mušku plodnost, podiže razinu dopamina, koji se izlučuje tijekom orgazma, i poboljšava raspoloženje. Dodatno, omega-3 masne kiseline koje sadržava odlične su za zdravlje krvnih žila i dobru cirkulaciju.

Šparoge

Bogate su vitaminom E, koji je poznat kao vitamin plodnosti. Odlične su u kombinaciji s jajima, primjerice na salatu.

Špinat

Sadrži magnezij koji povećava protok krvi u tijelu. Osjećat ćete snažno uzbuđenje i imati bolje orgazme. I kod žena i kod muškaraca ima isti učinak.

Artičoke

Starim Grcima i Rimljanima služile su kao afrodizijak i smatrali su ih moćnim sredstvom za dobivanje muških potomaka. Vjeruje se da artičoke povećavaju izdržljivost i seksualnu želju.

Arginin

Ova aminokiselina prisutna je u mesu, orasima, jajima i siru. Stvara dušikov monoksid, a to povećava dotok krvi u genitalije i povećava seksualnu želju u oba spola podjednako.

Đumbir

Na istoku je poznat kao “vrući korijen”. Zbog mirisa te stimulirajućeg djelovanja na krvotok i cirkulaciju spolnih organa korijen đumbira stoljećima se smatra afrodizijakom.

Luk

Foto: DREAMSTIME

Iako neće podariti privlačan dah pa se ne preporučuje konzumacija baš uz večeru nakon koje planirate seks, bijeli i crveni luk povećavaju razinu testosterona koji utječu na libido i u muškaraca i u žena.

Kopriva

Možete popiti čašu soka, dok čaj od lišća koprive potiče dugotrajnu strast. Dodajte 2 žličice sušene koprive u šalicu vruće vode. Ostavite 10 minuta i pijte.

Korijander

Osim što djeluje protuupalno, posjeduje afrodizijačka svojstva, a njegov najbolji učinak ćete postići ako ga dodate u juhu.

Vanilija

Slatka aroma vanilije potiče seksualnu strast. Još kod Maja je bila cijenjena kao moćan afrodizijak.

Bosiljak

Potiče cirkulaciju i tako stimulira seksualni nagon. Od davnina se vjeruje da potiče plodnost. Korisno ga je dodati svježem jelu kao začin.

Celer

Jedenjem celera muškarci znojenjem izlučuju hormon koji stimulira spolni nagon u žena. Ukratko, želite li privući simpatiju, jedite sirovo lišće celera.

Zeleni čaj

Daje energiju i sadrži tvari važne za održavanje zdravlja muškaraca (uključujući prevenciju raka prostate i jačanje potencije).

Šafran

Dodaje se jelima ili toplome mlijeku kako bi pojačao seksualnu želju, a pomaže i muškoj potenciji.

Lavanda

Njezin miris potiče porast uzbuđenja kod muškaraca. Možete je piti u obliku čaja ili obložiti njome tanjur za ukras.

Cimet

Ima niz protuupalnih svojstava koja normaliziraju razinu šećera u krvi. Dodajte ga u čašu toplog bademova mlijeka.

Ashwagandha

Ova indijska ljekovita biljka pospješuje protok krvi, a to povećava želju i podiže libido. U prahu se može dodati smoothiejima.

Gljive

Dobar su izvor cinka koji potiče želju za seksom. Ispecite ih na ulju i poslužite kao prilog, pomiješajte ih s jajima za doručak...

Tartufi

Afrodizijačka sredstva pripisuju se i tartufima, koje zovu crnim dijamantima, kojih ima u Istri. Riječ je o vrsti gljiva jedinstvene arome koje rastu ispod zemlje. Sadrže feromon, tvar odgovornu za seksualnu aktivnost.

Biftek

Bogat je proteinima koji podižu razine dopamina i noradrenalina, neurotransmitera zaslužnih za osjećaj “napaljenosti” u žena.

Batat

Stimulira seksualni nagon žene. Sadrži druge tvari koje imaju slične učinke kao i spolni hormoni.

Magareće mlijeko

Bogato je vitaminima, pojačava seksualnu moć i cijenjeno je od davnina kao snažan afrodizijak.

Naranča

Foto: Dreamstime

Daje energiju za aktivnosti u krevetu, a njezin opojan miris podiže libido. Možete je uključiti u romantičnu voćnu salatu. Citrusi općenito obiluju antioksidansima, vitaminom C i folnom kiselinom, koji su bitni za reprodukciju.

Kava

Popravlja raspoloženje, smanjuje bolove, a djeluje i kao afrodizijak. Djeluje kao antioksidans i podiže energiju.

Ljupčac

Bio je sastavni dio ljubavnih napitaka u srednjem vijeku, a i danas slovi kao prirodna Viagra. Koristi se uglavnom kao začin.

Maca prah

Korijen ljekovite peruanske biljke smatra se jednim od najmoćnijih afrodizijaka, a koristi se u prahu, koji možete dodati smoothieju. Uravnotežit će hormone i podići energiju.

Ginseng

Od davnina je poznat kao najbolji prirodni lijek za potenciju. Tradicionalno se koristio prah od korijena za liječenje erektilne disfunkcije.

Čokolada

Sadrži stimulanse feniletilamin i teobromin, koji djeluju na povećanje osjećaja ugode i uzbuđenja.