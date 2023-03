Žene iskreno priznale zašto varaju muževe: Suprug je uvijek ignorirao moje želje u seksu...

Jo Piazza, autorica, novinarka i voditeljica, razgovarala je s brojnim ženama koje priznaju da varaju svoje druge polovice kako bi otkrila zašto to doista rade.

POGLEDAJTE VIDEO:

Mnogi zalutaju, unatoč tome što su u braku. A sada je Piazza u podcastu istražila razloge afera brojnih dama.

To uključuje Nikki, koja je u braku 15 godina. Majka dvoje djece, koja je u kasnim tridesetima, vara supruga 12 godina. Ona prati svoje afere putem tablice, ima broj kojem se ne može ući u trag za komunikaciju sa svojim udvaračima i dogovara spojeve putem WhatsAppa. Nikki često žonglira s više seksualnih partnera odjednom, a jednom je imala seks s četiri različita muškarca u istom danu. Nakon toga se istuširala, održala radni sastanak, otišla na večeru i 'zabavljala' se s još jednim muškarcem, nazvavši to nevjerojatnim iskustvom.

- Bilo je tako cool jer sam stvarno mogla dobiti točno ono što sam željela i jednostavno sam se tog dana osjećala seksualno pohlepnom. To je tako moćno, kontrolirati seksualnu prisutnost onih koje želite i natjerati ih da ispune sve što vam je potrebno - rekla je Nikki u podcastu.

Foto: PARILOV EGENIY

Sama Piazza je udana majka troje djece. Posljednjih pet godina provela je intervjuirajući vjenčane parove za podcast. Međutim, prije otprilike dvije godine saznala je da joj prijateljica vara partnera. Piazza priznaje da je bila šokirana i zaintrigirana time zašto neki od njezinih prijatelja varaju.

- Viđala sam toliko žena za koje znam da imaju afere, i puno onih od kojih nisam to očekivala - rekla je.

Sudila im je prema vlastitoj prosudbi, priznaje.

- Udana sam pa sam pomislila kako je to najgora stvar koju možete učiniti - kaže. No saznala je da žene imaju razne složene razloge za traženje seksa izvan braka, kao i da im to nije uništilo živote.

Nikki kaže da je postala samopouzdanija, samouvjerenija i opuštenija otkako se prijavila na stranicu za spajanje partnera i upustila se u svoju prvu aferu prije više od deset godina. Prije, kaže, molila bi muža da joj napravi neke stvari u seksu, bilo što što bi dodalo malo uzbuđenja u spavaćoj sobi, a onda bi se osjećala posramljeno pa čak i nepoželjno, kad bi ignorirao njezine zahtjeve. Međutim, sada kaže da je manje ogorčena i manje zlobna.

Foto: 123RF

Unatoč tome što žene imaju različite razloge za varanje, mnoge od Piazzinih sugovornica dijele slične osobine, često su upoznale svoje supružnike i vjenčale se kad su bile vrlo mlade, kao što su kasne tinejdžerske godine ili rane 20-te. Seks s njihovim partnerima često se događao puno rjeđe nakon što su dobili djecu i kao rezultat su osjećale nedostatak samopouzdanja ili privlačnosti.

Mnoge su također osjećale da više ne mogu komunicirati sa svojim muževima, posebno o svojim željama.

Još jedna intervjuirana žena, bivša trenerica gimnastike Catie, rekla je da je zalutala jer se zaljubila u drugoga, a onda je zapravo pobjegla iz grada kada su njihovi zajednički poznanici saznali. Unatoč tome, većina žena koje je Piazza intervjuirala kaže da vole svoje muževe i da ih nemaju namjeru ostaviti.

Piazza smatra da više žena ima afere u usporedbi s prije 30 ili 40 godina, uglavnom zbog 'privilegija'.

Foto: 123RF

- Mnogo je više žena koje rade i same zarađuju - objasnila je voditeljica.

Kad ste manje financijski ovisni o mužu, manje se bojite da ćete ga možda izgubiti ili uništiti svoj brak. Spremniji ste riskirati, objašnjava.Također je rekla da današnja tehnologija olakšava ulazak u aferu, jer sve više žena može tražiti veze za jednu noć na svom telefonu.

Samo je jedna žena koju je Piazza intervjuirala uhvaćena, kada joj je suprug pogledao u telefon. Na kraju su se razveli. Međutim, jedna žena, po imenu Monique, misli da je njezin muž znao za njezine afere, ali mu je to bilo u redu, donosi Daily Star.

POGLEDAJTE PRIČU MAROKANKE: HRVATI SU SLIČNI MAROKANCIMA, ŽELE BITI PODRŠKA ŽENAMA

Najčitaniji članci