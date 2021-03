Kada se Tracy Kiss pojavila u britanskoj emisiji TV kanala E4, Sex Clinic, ta se majka dvoje djece suočila se s nekoliko teških pitanja o svom libidu.

Osobna trenerica tada je otvoreno progovorila o problemima sa svojim dečkom nakon što su došli do faze u odnosu u kojoj je ona željela više seksa, a on više 'nije mogao', prenosi The Sun.

Raspravljajući o šteti koju je njezin visok seksualni nagon napravio u njezinim ljubavnim vezama, Tracy je rekla: 'Što se tiče masturbacije, to radim najmanje dva puta dnevno - ponekad i tri. Treba mi puno seksa, a dečki to teško podnose'.

Budući da radi od kuće i posao joj nije s fiksnim radnim vremenom, kaže da bez problema nađe vremena za takvu vrstu opuštanja.

Međutim, Tracy kaže kako je zbog jakog libida i okončala neke veze, a strah ju je bio da će se isto dogoditi i u posljednjoj, pa ju je to ohrabrilo da zatraži pomoć stručnjaka iz emisije kako bi provjerila je li 'ovisnica o seksu'.

Nimfomanka ili ne?

Opisujući kako ima 'mega visok seksualni nagon', Tracy je tijekom emisije rekla: 'Moj dečko me uspijevao zadovoljavati pet mjeseci, a onda sam ga doslovno uništila'.

U razgovoru sa stručnjakinjom za seks iz emisije, Jess Wilde, Tracy je rekla da je 'ćudljiva, jadna i napeta' bez barem jednog noćnog orgazma - a sretna je ako se može seksati i do 11 puta dnevno.

- Dečko misli da me nije zadovoljio ako želim još, ali on ne shvaća da želim još upravo zato jer je odradio tako dobar posao - istaknula je.

- Mislim da se to svodi na komunikaciju između vas i vašeg partnera. Niste obvezni dijeliti svaki pojedinačni element svog seksualnog života s partnerom. Nemojte mu uvijek sve reći i u redu je potražiti zadovoljstvo sami, osobito ako ga time opterećujete - rekla joj je Jess.

Reakcije drugih žena

Nakon što je na televiziji rekla da voli orgazme i može se seksati 11 puta dnevno, Tracy je rekla da su joj se javile brojne gledateljice - i to žene koje se brinu da će njihovi partneri sada očekivati ​​isto od njih.

- Žene su me užasno napale na društvenim mrežama i postavile u svoje Instagram priče. Na TV-u su mi rekli da sam potpuno normalna i da se ne trebam sramiti zbog visokog libida, a one me sad posramljuju. To je kao da ja njih posramljujem zbog njihovog niskog libida - napisala je.

- Moramo prestati gledati cijeli spol kroz iste naočale, prestati se uspoređivati ​​s drugima i prihvatiti svoju individualnost i ponositi se time tko smo i kakvi smo - smatra Tracy.

Štoviše, Tracy vjeruje da je njezin povišeni libido rezultat hormonske neravnoteže i nešto o čemu bi trebala moći razgovarati bez straha da će biti osuđena.

- Budući da odbijamo razgovarati o tome, to ne znači da je nešto nestalo, trebali bismo otvoriti raspravu, znati kako i gdje potražiti pomoć ako smatramo da nam je potrebna i da smo slobodni i sposobni komunicirati o svojim problemima s profesionalcima, prijateljima, obitelji i našim najbližim krugovima, umjesto da patimo u tišini - dodala je.

- Dijeljenje mojih briga o seksu na televiziji, što je izazvalo velike probleme u mojoj tadašnjoj vezi, dalo mi je odgovore i pomoć koji su mi u konačnici omogućili da sada krenem naprijed u životu i nađem nekoga tko bi mogao prihvatiti moj libido onakvim kakav jest - zaključila je.