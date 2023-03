Žene je sram to izravno pitati: Muškarci iskreno odgovorili na škakljiva pitanja o seksu

Britanska seksualna stručnjakinja Tracey Cox postavila je muškarcima devet seksualnih pitanja na koja žene žele iskrene odgovore.

Jedna je studija pokazala da muškarci zapravo više uživaju u predigri od žena.

Tracey sada otkriva što muškarci stvarno misle o seksu.

Ravno iz njihovih usta - ovo su stvari na koje žene žele iskrene odgovore.

1. Uživate li u predigri?

Mnoge se žene stalno žale da ne uživaju u seksu u potpunosti jer njihovi muški partneri žure kroz predigru da bi došli do snošaja. Istraživanja govore drugačije. Jedna je studija pokazala da muškarci uživaju u predigri više od žena, a jedna trećina muških sudionika želi da ona traje dulje od 30 minuta.

Desetina ispitanih muškaraca izjavila je da bi se rado tamo zadržali sat ili više.

Jedno kanadsko istraživanje pokazalo je da bi žene željele u prosjeku 19 minuta predigre dok bi muškarci željeli 18.

Drugo je otkrilo da muškarci koji su se bavili produljenom predigrom imaju manje seksualnih problema.

Neki od muškaraca s kojima je razgovarala tvrde da žene misle da oni mrze predigru, ali to zapravo nije tako. Problem je u tome što je sve jednostrano.

- Ono što predigra obično ženama znači je da mi njima udovoljimo - rekao je jedan muškarac.

- Ako se oboje potrudite i mijenjate uloge, predigra je jednako ugodna kao i snošaj - dodaje drugi.

2. Je li istina da ste toliko opsjednuti seksom da o njemu razmišljate svakih sedam sekundi?

To je zabavan mit o seksu, ali nije istinit. Kako bi muškarci išta uspjeli raditi ako bi imali na tisuće misli o seksu dnevno. Nikada nije bilo istraživanja koje bi ovo potvrdilo.

Neki misle da to proizlazi iz često citirane studije Kinsey instituta koja je pitala muškarce i žene koliko često dnevno razmišljaju o seksu. Čak 54% muškaraca reklo je svaki dan ili nekoliko puta dnevno, 43 posto nekoliko puta tjedno ili samo nekoliko puta mjesečno, a četiri posto manje od jednom mjesečno.

Devetnaest posto žena reklo je svaki dan ili nekoliko puta dnevno, 67 posto nekoliko puta tjedno ili mjesečno, a 14 posto reklo je manje od jednom mjesečno.

Kako se to prevelo u svakih sedam sekundi ostaje samo nagađati.

Novija i točnija statistika o tome dolazi sa Sveučilišta Ohio. Istraživači su skupini studenata od 18 do 25 godina dali brojače i zamolili ih da kliknu svaki put kad im se pojavi seksualna misao.

Prosječan čovjek kliknuo je 19 puta dnevno - otprilike jednom svakih sat i pol. Kako bi to stavili u perspektivu, također su zabilježili koliko često razmišljaju o hrani i to je dobilo 18 klikova dnevno. Također imajte na umu da su to bili mladi studenti s bijesnim libidom i slobodnim vremenom. Koliko o seksu razmišlja oženjen muškarac s dvoje djece i zahtjevnim poslom, sasvim je druga priča.

3. Što najviše seksualno odbija muškarce?

Kao i kod žena, koje su prethodno odgovorile na isto pitanje, postoji mnogo toga za ovu listu.

Najpopularniji odgovori uključuju - spustio se 'dolje' i otkrio da smrdi, odnosno loša osobna higijena uvijek je pri vrhu liste; lijenost i očekivanje da muškarac obavi sav posao; ponašanje kao da bi trebali biti toliko zahvalni što im je dopušteno spavati s njom; 'krhko' ponašanje prema penisu; gadljivost prema spermi; očekivanje zadovoljstva istim starim dosadnim seksom; uzrujanost ako se usude tražiti nešto novo; skrivanje tijela; nedostatak recipročnog oralnog seksa; ružni komentari o veličini penisa; odbijanje skidanja majice u krevetu.

Žene koje su bile tjelesno samouvjerene, razigrane, eksperimentalne i bez osuđivanja - bile su na vrhu liste najvećih izazivača.

4. Mora li biti 'duboko' da bi to bio dobar oralni seks?

Apsolutno ne. Ali jako je stimulativno ako pokušate. Gotovo svi živčani završeci za penis nalaze se u glansu i frenulumu, odnosno žilastom komadu kože na donjoj strani penisa gdje se tijelo spaja s glavom. Osovina je najmanje osjetljiva od svih. Dakle, uzimanje penisa duboko u usta manje je intenzivno od fokusiranja na glavić, a ne više.

Ne postoji fiziološki razlog zašto bi to bilo nešto posebno, to je trik. Neki muškarci to vole jer je vrlo česta pojava u pornografiji, tako da su je muškarci navikli gledati, i čini da ste potpuno nesputani i vrlo iskusni ako to radite.

Također se sviđa muškarcima koje pali to što žene čine pokornima - ako je spremna učiniti takvo nešto, mora da joj se stvarno sviđam.

Većina muškaraca to ne očekuje niti traži. Ali ako želite probati, sigurno neće odbiti.

5. Što doista mislite o tome kako vagina izgleda?

Mnoge žene osjećaju pritisak da im vagine izgledaju na određeni način - onako kako izgledaju u pornografiji jer im je to često jedina referenca. Ali vagine dolaze u svim oblicima, veličinama i varijacijama - i nakon što su ih nekoliko vidjeli izbliza i osobno tijekom oralnog seksa - muškarci to mogu potvrditi.

Nakon istraživanja i anketiranja muškaraca svih dobi i društvenih slojeva, Tracey izvještava da muškarci ne ocjenjuju vašu vaginu kao na natjecanju ljepote.

- Nikada me žena nije manje privlačila zbog pogleda na njezinu vaginu - potvrdili su muškarci.

6. Koliko imate kontrole nad svojim erekcijama?

U nekim slučajevima, ne puno. Mnogo toga može ovisiti o tome koliko su zbijeni njegovi živčani završeci. Muškarci s manjim penisom vrlo su osjetljivi jer su živčani završeci koncentriraniji - i najmanja stimulacija može dovesti do erekcije.

Gotovo svi muškarci, osobito mladi, doživljavaju noćne erekcije. Buđenje s erekcijom uobičajeno je i znak je zdrave opskrbe penisa krvlju i živcima, a ne rezultat erotskog sna.

To također znači, ako on ima bilo kakvih problema s postizanjem erekcije s partnericom, problem je gotovo sigurno psihički, a ne fizički, prema Cox.

Postoje dokazi da erekcije također mogu biti slučaj uma nad stvarima. Jedna utjecajna studija sugerira da muškarci koji mogu kontrolirati svoje erekcije također mogu kontrolirati i druge emocije.

Evo stvari koje muškarci mogu učiniti kako bi spriječili erekciju - odvraćanje pažnje, promjena položaja i tuširanje hladnom vodom. Iako je razumno rješenje vjerojatno prihvatiti to što se događa, to jest prikriti ga što je moguće bolje i pričekati da nestane, donosi Daily Mail.

Prosječan muškarac ima jedanaest erekcija dnevno te između tri i pet tijekom noći. Mnogi su rezultat trenja - stvari koje se nenamjerno trljaju o njih - i nisu povezane sa seksom ili uzbuđenjem.

7. Osjećaju li se različite vagine drastično drugačije?

Jednoglasno 'da'. Evo primjera najuniverzalnijih komentara:

Neke vagine su vlažnije, druge toplije; neke se žene osjećaju dublje, neke uže; svaka djevojka s kojom sam spavao osjeća se drugačije; u neke je nemoguće prodrijeti, u druge lako skliznete...

Mnogi muškarci rekli su da mogu osjetiti veću razliku koristeći prste nego penis.

Unatoč tome što je većina rekla da se neke vagine doimaju vrlo drugačije od drugih, većina se također složila da se vlažnost i stisak njihove partnerice mogu dramatično promijeniti tijekom istog seksa. Upitani bi li znali je li to vagina njihove partnerice kada bi im se zavezale oči - većina je priznala da je odgovor ne.

8. Stidne dlake: sve skinute ili nenjegovane?

Preferencije za oblikovanje stidnih dlaka vrlo su osobne i uvelike ovise o dobi. Otprilike polovica svih mladih žena u SAD-u i Ujedinjenom Kraljevstvu uklanja sve svoje stidne dlačice; otprilike polovica svih mladića brije svoje testise i podrezuje stidne dlake. Mlađi muškarci uglavnom očekuju od žena da budu bez stidnih dlaka i to je ono što su navikli vidjeti na pornografiji.

Stariji muškarci podjeljeniji su u svojim stavovima. Mnogima se ne sviđaju sve uklonjene dlake jer ih to podsjeća na djevojčice u pretpubertetu. Iako potpuno nedirnuto privlači određeni tip muškarca, ogromna većina se složila da sve dok je dotjerano i uredno - većinu muškaraca baš i nije briga.

9. Možete li reći glumimo li?

Muškarci stalno precjenjuju koliko mogu reći glumi li žena - gotovo uvijek misle da su doživjele pravi orgazam, a nisu - što je zanimljivo kada samo 25 posto žena kaže da nikad nije glumilo.

Jesu li žene tako dobre glumice - sigurno je i to faktor. Ali stvarnost je da ne postoji fizički način da se kaže je li žena doživjela orgazam.

Skoro svi muškarci ejakuliraju dok doživljavaju orgazam.

- Kažem 'skoro' jer su procesi ejakulacije i orgazma odvojeni i moguće je doživjeti jedno bez drugog, pa ni to nije konačan dokaz - napominje Cox.

Ovome ne postoji ženski ekvivalent. Neke žene dobiju crveni osip na prsima kad dožive orgazam i osjete osjetljivost klitorisa, ali ne sve. Neki muškarci kažu da mogu osjetiti vaginalne kontrakcije koje prate orgazam ako su unutar njih, ali to je samo ako su jake i uočljive, a često nisu. Mnoge su vrlo mirne kad su upravo pred orgazmom, a druge nisu...

Muškarci koji su nepokolebljivo tvrdili da mogu uočiti laž, složili su se da moraju dobro poznavati svoju partnericu kako bi znali 'sa sigurnošću'.

- Kada me odgurne od sebe, znam da je to stvarno. Poslije je preosjetljiva - navode muškarci.

- Pretjeruje i sve se događa malo prebrzo kad glumi. Obično je to kad je umorna i pod stresom i kaže da se seksa samo da bi meni udovoljila - dodali su.

