Žene otkrivaju kako troše tisuće eura na proizvode i tretmane: 'Ja sam ovisnica o ljepoti...'

Jenny, umirovljena medicinska sestra iz Devona, sebe opisuje kao ovisnicu o njezi kože.

- Otkrila sam [TV kanal za kupnju] QVC godinu dana nakon što sam otišla u mirovinu i gotovo cijelu svoju mirovinu potrošila na njegu kože i šminku tijekom nekoliko godina – oko 10.000 funti - kaže ona.

- Trenutno sam pretplaćena na četiri kozmetičke kutije za 76 eura mjesečno, stiže mi oko 20 kozmetičkih proizvoda. Ali također sam potrošila tisuće eura na jednokratne kutije i proizvode. To je opsesivno kompulzivno ponašanje. Ja sam ovisnica i plače mi se kad se sjetim tog novca - iskrena je.

Jenny, koja je nedavno napunila 60 godina, jedna je od desetaka ljudi koji su za Guardian otkrili zašto troše značajne iznose svojih prihoda na kozmetiku i što točno kupuju.

Nije jedina koja svoju sklonost kozmetičkim proizvodima opisuje kao ovisnost: grupa Reddit Skincare Addiction sada ima 2 milijuna pretplatnika, u odnosu na pola milijuna 2018. godine.

Manekenka i zvijezda društvenih medija Hailey Bieber, poznata je skupljačica proizvoda za njegu kože za svoju besprijekornu, blistavu kožu te njezin tag #haileybieberskin na TikToku broji čak 73 milijuna.

Foto: Dreamstime_

Brojke iz Google Trends pokazuju nagli porast u pretraživanjima botoksa, injekcijskih punila i njege kože u posljednjih nekoliko godina. Popularnost pretraživanja za sva tri udvostručila se u Ujedinjenom Kraljevstvu tijekom prve dvije godine pandemije koronavirusa i ostala je visoka od 2022. U srpnju ove godine pretraživanja za Botox bila su 13% veća nego u srpnju 2022., dok su pretraživanja za njegu kože porasla za 30 %.

Hashtag #skincareroutine prikupio je nevjerojatnih 55 milijardi pregleda na TikToku.

Jenny kaže da ne troši mnogo u drugim područjima života i da je stvarno mogla iskoristiti novac da plati sve skuplje režije.

- Pala sam na sva anti-ageing obećanja i jednostavno je izmaklo kontroli. Sada imam ogromnu hrpu uglavnom neotvorenih stvari koje ne mogu potrošiti ni za sto godina. Sve je još u kutijama, na stotine proizvoda - otkrila je Jenny.

- Zapravo se prilično sramim, ali njega kože – to je stvar ovisnosti. Mislite da je to dobra vrijednost i osjećate da je to sjajno ulaganje; osjećam se kao njega i maženje, razveseli me. Ali biti ovisan o bilo čemu uvijek je zabrinjavajuće. Mislim da kad bih počela koristiti filere i botoks, ne bih mogla prestati - uvjerena je.

Foto: 123RF

'Kupujem proizvode na temelju recenzija web stranica'

Sarah, 30-godišnja djelatnica hitne službe iz Glasgowa koja redovito isprobava nove proizvode za uljepšavanje i njegu kose i smatra da na njih troši mnogo novca, jedna je od mnogih ispitanica koje su spominjale utjecaj društvenih medija na njihove navike trošenja ljepote.

- Kupujem proizvode na temelju recenzija web stranica, preporuka influencera koje pratim, kao i onih koji postanu viralni na TikToku. Ponovno kupujem proizvode koji mi odgovaraju bez obzira na marku ili cijenu. Razbacivat ću se vrhunskim šamponom i balzamom, ići ću frizeru svakih šest do osam tjedana za 100 eura, ići ću na manikuru svaka četiri tjedna za 40 eura i botoksirati svakih šest mjeseci za 200 eura. Zatim fileri za usne svakih devet do 12 mjeseci za 150 eura i solarij 15 minuta tjedno - otkriva Sarah.

Sarah kaže da se zbog ovih 'podešavanja' osjeća samopouzdanije.

Foto: Robert Kneschke

- Radim to jer se osjećam dobro, a ne da bih izgledala privlačnija muškarcima ili bilo kome drugom. Ali brinem se oko cijene. Zastrašujuće je vidjeti to zapisano - otkriva ovisnica o ljepoti.

Njega kože je najbrže rastući segment tržišta u industriji ljepote. Prema globalnoj anketi potrošača Statista, potrošači proizvoda za njegu kože u Ujedinjenom Kraljevstvu mogu se naći u gotovo jednakim dijelovima u cijelom spektru prihoda, pri čemu je 29,4% korisnika proizvoda za njegu kože u Ujedinjenom Kraljevstvu imalo nizak prihod 2022., 33,7% srednji prihod i 36,9% visok prihod .

Iako trenutačno nema ažuriranih podataka o broju tretmana botoxa i fillera u Ujedinjenom Kraljevstvu, grupa za sigurnosnu kampanju Save Face, koja vodi registar sigurnih i kvalificiranih praktičara, rekla je da je primila 2824 pritužbe u 2022. o neregistriranim estetičarima. To je porast od 16% u usporedbi s 2021. i rast od 36% od 2020.

'Trošim oko 650 eura na dermalne filere'

Razni ispitanici rekli su da je potrošnja na ljepotu ostala prioritet i tijekom krize troškova života, a neki su pribjegli zaduživanju kako bi si to priuštili - među njima i Lauren, koja je nedavno diplomirala iz Hampshirea, a počela je stavljati fillere u usne s 18 godina.

- Trošim oko 650 eura na dermalne filere svaka četiri do šest mjeseci, kao i stotine eura na šminku i njegu kože. Ne želim ni računati koliko sam potrošila, ali znam da mnogo ljudi troši u mom kraju. Skoro većina ljudi koje poznajem počela je uzimati filere za usne čim su navršili 18 godina. To je prilično standardno - iskrena je Lauren.

Foto: Dreamstime_

Jednom kada je počela, kaže Lauren, nije mogla prestati.

- Fileri nakon nekog vremena nestaju, tako da sam sada u začaranom krugu trošenja određenog iznosa na to, unatoč mojoj niskoj plaći, jer osjećam da ne mogu dopustiti da se usne potpuno otope i vrate na izgled od prije - otkriva Lauren.

Također troši veliku lovu i na šminku, njegu kože i kose, uglavnom zato što se zbog toga osjeća dobro. Ujedno je studentski kredit trošila na tretmane.

- Volim isprobavati nove proizvode i svakodnevno pregledavam web stranice o šminkanju. Ja to doživljavam kao hobi. Sve donedavno ne bih izašla iz kuće bez lica koje se potpuno može prikazati na Instagramu - otvorena je. Želi pronaći bolji posao koji će joj omogućiti lakšu kupovinu i održavanje tog lifestylea.

'Starenje postaje skupo'

Za Tori, 38-godišnju savjetnicu za menadžment iz Monmouthshirea, skupi redoviti kozmetički zahvati važniji su od drugih stvari na koje bi mogla potrošiti svoj novac.

- Kad bih morala birati, radije bi manje izlazila ako izgledam loše. Starenje postaje skupo - veli Tori.

Spremna je potrošiti tisuće na beauty formule, želi izgledati dobro. Svaka tri mjeseca ide na injekcije botoksa i piling kože, povremeno mezoterapiju za smanjenje tamnih podočnjaka, manikuru gelom svaka tri do četiri tjedna, a usne i obrve tetovira svake godine.

- Moja cjeloživotna tanka kosa sve se brže prorjeđuje, pa ću bacati tisuće pokušavajući je učiniti gušćom skupim šamponima i tretmanima za vlasište - veli Tori.

- Zapravo se ne brinem jer sam sretna što zarađujem mnogo, ali iritantno je što moj 49-godišnji muž jednostavno skoči iz kreveta pod tuš i gotov je. Nije samo skupo, već i dugotrajno držati korak s ovim tretmanima - .

Foto: Dreamstime_

'Puno trošim na ljepotu'

Clara, investicijska bankarica u svojim 40-ima iz Londona, kaže da je pritisak na žene da izgledaju mladoliko ogroman.

- Puno trošim na ljepotu - manje od 1000 eura mjesečno. Plaćam uobičajeno održavanje, depilaciju, nokte, tamnjenje, 300 eura za kosu svakih nekoliko tjedana. Imam mjesečne preglede kod dermatologa za tretmane koji uključuju microneedling, botox i filere. Iznosi koji su uključeni prilično su zastrašujući, ali kao žena u poslu, vaše lice je vaša valuta - veli Clara.

- Još uvijek imamo ogromnu seksističku stigmu oko izgleda žena – to je stvarno endemično, kroz dob. Trebali bismo izgledati svježe, ali ne pretjerano ili seksi, ostati vitki, ali nikada ne izgledati kao da smo na dijeti. A estetske zahvate nikako ne smijemo priznati. Otišla bih u grob zaklinjući se da nikad nisam bila na botoksu - dodaje.

- Ako pogledam starije žene u gradu, očito je da je većina imala radila nešto tu i tamo, ali to možete reći samo ako pogledate slike od prije 20 godina - zaključila je Clara.