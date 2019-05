Žene putuju na Mjesec: NASA odjele vode tri znanstvenice

Kada sljedeći rover veličine automobila sleti na Mars 2020. godine, fizičarka Lori Glaze biti će voditeljica misije. Ona vodi NASA-inu diviziju planetarnih znanosti. Međutim ona nije jedina. Po prvi put u povijesti tri od četiri znanstvene divizije trenutno vode žene.

- Ponosan sam što mogu reći da su žene zadužene za tri znanstvene divizije. One potiču sljedeće generacije žena da postanu vođe u istraživanju svemira dok napredujemo u slanju prve žene na Mjesec - rekao je NASA-in suradnik Thomas Zurbuchen.

Ako NASA bude u stanju ispuniti ambicioznu, ali još uvijek nefinanciranu direktivu predsjednika Donalda Trumpa da se SAD vrati na Mjesec do 2024. godine, NASA je obećala da će žene prve sletjeti na Mjesec.

Najnovija klasa broji dvanaest astronauta od kojih je pet žena. Ipak, one nikada do sada nisu vodile čitavu svemirsku agenciju i bile NASA administratori. Žene su jako slabo zastupljene u najmoćnijim položajima američke vlade. Od dvadeset i jednog člana kabineta predsjednika Trumpa, četiri su žene. Iako one čine gotovo 51% populacije SAD-a, predstavljaju samo 24% Kongresa. S druge strane, NASA je vodeća u prepoznavanju ženskih voditeljskih sposobnosti i znanja u području znanosti.

Sandra Cauffman izvršna je direktorica odjela za znanost o Zemlji. On postaje sve važniji kako planet doživljava promjene.

Foto: NASA

Nicola Fox direktorica je divizije za heliofiziku.To je težak zadatak. NASA je usred misije koja je ključna za razumijevanje kako će sunčevo zračenje utjecati na naše živote, komunikacije, električne mreže, satelite i astronaute u svemiru.

Foto: NASA

Lori Glaze vodi diviziju koja istražuje druge svjetove poput Marsa, Jupitera i šire. Taj odjel bavi se pitanjima postojanja života u svemiru.

Foto: NASA

STALNO SE SVAĐAJU: Ova tri horoskopska znaka su osjetljiva na sve