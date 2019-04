NASA otkrila velike planove: 'Želimo sletjeti na Mars 2033.'

Povratak američkih astronauta na Mjesec, najavljen u 2024., treba pripremiti dolazak prvih ljudi na Mars u 2033., rekao je u utorak ravnatelj američke svemirske agencije NASA-e Jim Bridenstine.

"Želimo sletjeti na Mars 2033.", rekao je NASA-in čelnik na saslušanju u američkom Kongresu.

"Slijetanje na Mars možemo unaprijediti tako što ćemo unaprijediti slijetanje na Mjesec. Mjesec je pokusni poligon", dodao je bivši republikanski zastupnik kojeg je imenovao Donald Trump.

Foto: Joel Kowsky/DPA/PIXSELL

NASA je pod pritiskom od prošlog tjedna kada je američki predsjednik preko svog potpredsjednika Mikea Pencea za četiri godine skratio vremenski plan povratka na Mjesec, s 2028. na 2024., što će biti posljednja godina drugog Trumpova mandata ako ga osvoji.

Misija na Mars će trajati najmanje dvije godine jer samo za let do Crvenog planeta treba šest mjeseci, a let na Mjesec traje tri dana.

Let i povratak s Marsa moguć je samo kada je planet na istoj strani Sunca kao i Zemlja, što otprilike biva svakih 26 mjeseci i dogodit će se 2031., zatim 2033. itd.

Na pitanje predsjednice odbora za znanost Zastupničkog doma Eddie Bernice Johnson koliko će sve skupa stajati, čelnik NASA-e je rekao da će ih obavijestiti do 15. travnja.