Žene su jako marginalizirane u multilateralnim organizacijama

Pet tih tijela imalo je samo jednom predsjednicu u svojoj povijesti, a to uključuje sadašnju čelnicu Svjetske trgovinske organizacije (WHO) Ngozi Okonjo Iwealu, po izvješću koje je pripremio GWL Voices for Change and Inclusion, organizacija koja okuplja 2 sadašnje i bivše visoke liderice.

Istraživanje, koje će biti predstavljeno na sastanku UN-ova povjerenstva za status žena ovaj tjedan, poziva na proporcionalnu zastupljenost žena na svim razinama multilateralnih organizacija, od ureda na terenu do sjedišta, u tajništvima i upravljačkim tijelima.

- Brojke su važne - rekla je Maria Fernanda Espinosa, bivša ekvadorska ministrica vanjskih poslova koja je bila predsjednica Opće skupštine UN-a 2018.-2019. godine.

- Činimo 50 posto svjetske populacije pa je to za početak demografska pravda. Ali isto tako smatram da žene donose kombinaciju liderstva, mudrosti i empatije i ponekad još veće razumijevanje onoga što se događa u svijetu - rekla je u intervjuu za Reuters u petak.

Od 1945., 33 institucije obuhvaćene istraživanjem imale su 382 čelnika, od kojih su samo 47 bile žene, po izvješću. A unatoč napretku zadnjih godina, samo jednu trećinu institucija trenutačno vode žene.

Među 13 institucija koje nikada nisu na svojem čelu imale ženu su Svjetska banka, UN, Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) i Organizacija za hranu i poljoprivredu (FAO).

Espinosa je rekla da je razočarana što je SAD prošli mjesec nominirao muškarca, bivšeg direktora Mastercarda Ajayja Banga, za predsjednika Svjetske banke unatoč tome što su druge članice tražile da se izabere ženu.

