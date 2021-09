Veličina penisa je bitna, ali veće ne treba nužno značiti i bolje, potvrdile su žene u 'Autentičnoj ženskoj ljestvici za veličinu penisa' na portalu penissizedebate.com. One su imale zadatak riješiti sve dileme vezane uz veličinu muškog 'alata'. Zaključile su da je idealna dužina penisa od 18,41 do 20,95 cm, a opseg od 15,87 do 16,51 cm.

POGLEDAJTE VIDEO: Koliko bi trebao trajati idealan seks?

Sve više ili manje od toga zadovoljava kriterije, ali nije idealno. Penis manji od 11,43 i veći od 27,4 centimetara okarakteriziran je kao 'nezadovoljavajuća', piše The Huffington Post.

Lista zadovoljstva i veličine muškog 'alata'

UPALITE PODSJETNIK ZA PRVU EPIZODU 'POLIGRAFA': STJEPAN URSA