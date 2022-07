Žene su opsjednute formulom koja otkriva tip tijela - otkrijte svoj i saznajte kako zablistati

Pronađite svoj pravi tip tijela i promijenite način odijevanja. Zaboravite na 'jabuku' ili 'krušku', milijuni žena odjednom su opsjednute jedinstvenom formulom.

POGLEDAJTE VIDEO:

Svi žele saznati svoj 'slikovni identitet'. To je niz jasno definiranih tipova koji daleko nadilaze oblike jabuke, kruške i pješčanog sata koji su nam poznatiji.

Dakle, je li vaša bit 'yin' ili 'yang'? Jeste li meki dramski ili kazališni romantičar? A imate li jaku okomitu liniju? Ako ovo zvuči kao besmislica, to je zato što još niste upoznati s sustavom oblikovanja tijela koji preuzima internet.

Trend je postao popularan zahvaljujući vrlo modernoj reinvenciji ideje stare 40 godina. Njujorški stilist David Kibbe je došao u prvi plan kasnih 1980-ih kada je napisao svoju knjigu 'David Kibbe's Metamorphosis: Discover Your Image Identity And Dazzle As Only You Can'.

Knjiga stila iz 1987. kategorizirala je žene u 'identitete' koji su grupirani u nekoliko širih kategorija - dramatična, klasična, prirodna ili pak romantična... U koju ćete skupinu spadati odlučuju razni čimbenici.

Drugim riječima, radi se o tome koliko su zaobljeni i mali, ili uglati i veliki različiti elementi vašeg tijela do toga koliko ste visoki - vaša 'okomita linija'.

Kibbeova namjera nije obući se tako da 'laska' ili prikrije određene dijelove tijela, već da nadopuni ono što on naziva cjelokupnom 'biti' vašeg izgleda.

Metoda nudi osvježavajuće preispitivanje drugih sustava koji često nastoje prikriti 'nedostatke'. Možda to objašnjava njegovu trenutnu popularnost jer Kibbeova perspektiva mnogo bolje odgovara današnjoj klimi - koja je tjelesno pozitivna.

Evo vodiča koji vam neće samo pomoći da razradite svoj slikovni identitet, već će vam pokazati kako ga koristiti da izgledate najbolje:

Dramatični

Primjeri slavnih - Celine Dion, Taylor Swift i Tilda Swinton.

Ovaj ste tip ako ste - visoki, općenito uskih i gipkih ramena i udova te dugih, vitkih šaka i stopala.

Imate odgovarajuću strukturu kostiju lica, istaknute jagodice i uglat nos, ravne usne i izraženu čeljust.

Kako se odijevati - potražite dobro krojenu odjeću s puno strukture. Jednobojni i oštri krojevi poboljšat će vašu snažnu formu. Ne pokušavajte zatomiti svoje linije prevelikom odjećom, drapiranim tkaninama, teksturama s volanima ili izbirljivim, užurbanim printovima jer ćete tako izgledati neuredno, a ne elegantno. Jednobojnost, pruge i minimalizam vaši su prijatelji. Sjetite se cigareta hlača i oštrih blejzera, jednostavnih majica ravnog kroja i polo ovratnika.

Nježno dramatični

Primjeri slavnih - Christina Hendricks, Sophia Loren i Rachel Weisz.

Ovaj ste tip ako ste - visoki s velikom i naglašenom strukturom kostiju, ali mesnatim poprsjem i bokovima. Udovi su vam dugi, a ruke i stopala malo iznad prosjeka.

Obično imate oštru strukturu kostiju lica s visokim jagodicama i oštrim nosom i čeljusti, ali senzualne crte kao što su velike oči i pune usne.

Kako se odijevati - izbjegavajte pretjerano oštre siluete, vaš bi obris trebao biti širok, a ne rezak, i koristite drapirane, lagane tkanine koje pristaju uz vaše obline. Neka izgled bude fluidan, a boje hrabre.

Prirodno samouvjereni

Slavni primjeri su - Cameron Diaz i princeza Diana.

Ovaj tip ste ako ste - visoki i široki, vitke, blago mišićave građe. Jaki ste, ali ne i oštri, a udovi i trup naginju mišićima.

Struktura lica je otvorena s jakim nosom i bradom. Ne biste se opisali kao netko s oblinama

Kako se odjenuti - preferirajte ravne, ali dekonstruirane obrise. Hlače širokih nogavica i džemperi debele teksture vaš su prijatelj. Košulje s velikim reverima ili bez ovratnika, sakoi s dvostrukim kopčanjem, haljine košulje, pletiva, suknje A kroja i prevelike bluze - sve vam pristaje. Pomiješajte teksturirane i prirodne tkanine jer one vam najbolje odgovaraju. Izbjegavajte sve što je 'djevojačko'.

Prirodno nježni

Slavni - Scarlett Johannson, Sandra Bullock i Jennifer Lawrence.

Ovo ste vi ako ste - umjerene visine. Imate uglatu strukturu kostiju, ali meku figuru s uskim strukom i vrlo blagim oblikom pješčanog sata, s malo mekoće oko nadlaktica i bedara. Ramena su vam široka, udovi umjereni ili malo kratki u odnosu na torzo, a imate pune, senzualne crte lica.

Odijevajte se - odaberite laganu, lepršavu siluetu, ali dodajte definiciju nečim što ističe struk. Taktilne tkanine upotpunit će mekoću vašeg tijela, a detalje možete dodati i rubovima struka. Izbjegavajte sve što je bezoblično, ili u drugoj krajnosti, previše 'uvučeno'.

Klasično dramatični

Slavne ličnosti - Jill Biden, Courteney Cox i Jackie Onassis.

Ovaj ste tip ako ste - umjerene visine. Vaše poprsje, struk i bokovi su proporcionalni, s prosječno dugim nogama i rukama.

Imate oštre konture lica sa srednjim do velikim očima i srednjim usnama.

Odijevajte se - klasično' i pokušajte zadržati V oblik svoje odjeće - jak na vrhu i sužen na dnu. Sakoi i kratke haljine ili suknje idealni su. Oštri reveri, asimetrični izrezi i nabori podići će vaš izgled. Izbjegavajte drapiranje, skupljanje ili bilo kakav efekt nabora.

Nježni klasičar

Slavni - Marion Cotillard, Meryl Streep i Kirsten Dunst.

Ovo ste vi ako - imate meke ruke, bedra i struk, svi su jednakih proporcija, s definiranim strukom. Vaše ruke i noge mogu biti umjereno kratke u odnosu na vašu visinu.

Imate simetričnu, blago zaobljenu strukturu kostiju s mekim obrazima i punim usnama.

Odjenite se - nenaglašena sofisticiranost je cilj, s lepršavim suknjama. Vaše tijelo pristaje uz kratke jakne, lepršave haljine i bluze s mašnom.

Ženstveno 'kitnjasti'

Slavne ličnosti - Audrey Hepburn i Penelope Cruz.

Ovo ste vi ako ste - sitni, mladolikog izgleda, dugonogi, vitke građe i ravnih bokova.

Lice vam je oštrih crta s velikim očima i punim usnama.

Odijevajte se - tako da stvorite siluetu s uglatim detaljima kao što su obrubi i oštri ovratnici koji idu uz vašu postavu. Izbjegavajte jednoličan izgled i uložite u kontrastne hlače, osobito kratke, kako biste istaknuli svoje duge noge. Boja je vaš prijatelj; sve što je previše jednolično preplavit će vas. Traperice do gležnja, uske hlače, mini suknje i ošišane jakne idealne su za vas.

Ženstveno nježni

Slavni - Thandiwe Newton, Halle Berry i Reese Witherspoon.

Ovo ste vi - niski, ali s oblinama. Imate definiran struk i mekane ruke i noge, s delikatnom strukturom kostiju.

Crte lica često imaju karakter lutke, s okruglim očima i punim usnama.

Odijevajte se - držite se ženstvene siluete s oštrim ramenima i rukavima, pristaju vam printovi i lepršava tkanina, jer su ženstveni, ali ne previše. Malo čipke izdvojit će vas od ostalih.

Kazališni romantičar

Slavni - Selena Gomez, Rihanna, Salma Hayek.

Ovo je vaš tip ako ste - niski, raskošne, ali dotjerane građe. Imate oštri, definirani struk. Kibbe opisuje ovaj stil kao 'femme fatale', s mekim rukama i nogama i malim rukama i stopalima.

Struktura vaših kostiju je delikatna s blagom oštrinom jagodica i nosa, a oči i usne su vam bujne.

Odjenite - sve što ističe vaše obline, ali nemojte biti previše mekani s tkaninom i krojem. Pobrinite se da je definicija struka oštra i pokušajte naglasiti oštrinu i u ramenima. Nabrane suknje, majice spuštenih ramena i izrezi savršeni su za ovaj stil.

Romantični

Slavni - Beyonce i Marilyn Monroe.

Ovo ste vi ako ste - niži s figurom pješčanog sata i raskošnim oblinama, ali s malim strukom. Imate male ruke, stopala i kratke udove te puno lice s velikim očima i usnama.

Odijevajte se - izbjegavajte stroge ili kockaste siluete i uvijek definirajte svoj struk, remenom, stezanjem, drapiranjem ili skupljanjem. Suknje, lepršavo pletivo, haljine s volanima, steznici i hlače skupljenog struka najbolje će uljepšati vaš oblik tijela, piše Daily Mail.

Najčitaniji članci