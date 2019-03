Žene vs. muškarci u Hrvatskoj: Tko više kuha, šefuje, zarađuje

Citirali su i njemačkog filozofa Artura Schopenhaura, koji je ukratko opisao kako bi veza dvoje ljudi trebala izgledati: 'Oženiti se znači svoja prava prepoloviti, a dužnosti udvostručiti'.

Državni zavod za statistiku povodom Međunarodnog dana žena objavio je simpatičnu brošuru 'Statistika od M do Ž' koja uspoređuje situaciju kod oba spola kada se u obzir uzme demografija, obrazovanje, zaposlenje, briga o kućanstvu i djeci...

Brošuru su započeli riječima: 'Izreku da su muškarci s Marsa, a žene s Venere zasigurno ste čuli barem jednom u životu. Vrlo je vjerojatno da ste se u to osvjedočili i na vlastitom primjeru. Iako zaključke o jednima i drugima ne treba generalizirati i iznimke postoje u oba 'tima', činjenica je da nas često dijele 'nepremostive' razlike u poimanju stvarnosti koja nas okružuje. To nas može podjednako i nasmijati i uzrujati, no svakako se slažemo s tim da i jedni i drugi daju svoj doprinos društvu i napretku, što marljivo bilježi statistika'

Pogledajte kako brošura izgleda:

Naveli su mnoštvo podataka vezanih za oba spola, neke brojke bile su za očekivati no bilo je i onih koje iznenađuju.

Na primjer, statistički podaci su pokazali da samo 12 posto muškaraca svaki dan kuha i obavlja kućanske poslove dok to radi 62 posto žena. Kada je odgoj i obrazovanje djece u pitanju, razlike nisu toliko velike - to svakodnevno radi 79 posto žena i 54 posto muškaraca.

Žene u danu naprave prosječno 10,2 kilometra, a muškarci 15,9. Kada su poslovna putovanja u pitanju, muškarci su tu neusporedivo brojniji. U 2017. godini bilo je nekih 842.000 takvih putovanja, no samo se njih oko 195.000 odnosilo na žene.

No, žene više imaju naviku putovati u privatnom aranžmanu. Od 4 milijuna putovanja 2017. godine, 2,1 milijun bio je rezerviran za žene.

Tri djelatnosti sa najvišim udjelom žena su zdravstvena zaštita (78,3 posto), obrazovanje (77,1 posto) te financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (68,9 posto).

Tri djelatnosti sa najvišim udjelom muškaraca su građevinarstvo (89,4 posto), rudarstvo i vađenje (88 posto) te opskrba vodom (79,7 posto).

Na rukovodećim pozicijama muškaraca je daleko više od žena, čak 71 posto. Kada su plaće u pitanju taj dio su u Državnom zavodu za statistikom počeli zanimljivim uvodom. Citirali su Richarda Friedmana: 'Novcem možeš kupiti najboljeg psa, ali jedino ljubav ga može natjerati da maše repom'.

Kao što je bilo i za očekivati prosječna neto plaća žena daleko je manja nego ona kod muškaraca (po podacima iz 2016.). Zabilježeno je da žene dobiju 5294 kuna, a muškarci 6060 kuna. Proučili su i koliki je rizik od siromaštva ili socijalne isključenosti po spolovima i zaključili da je nešto veći kod žena - 27,2 posto, a kod muškaraca 25,5 posto.

Kada se pogledaju korisnici mirovina, žena je više (54,2 posto).

Ostali statistički podaci iz brošure:

*iz 2017.

Demografija

udio žena u stanovništvu RH 51,7 posto

udio djevojčica u broju živorođenih je 48,4 posto

žene roditeljski dom napuste sa prosječno 30,4 godine, a muškarci sa 33,4

starost nevjeste pri sklapanju prvog braka je prosječno 28,6 godina, a mladoženje 31,1

udio žena u odseljenom stanovništvu je 44,6 posto

očekivani trajanje života žena pri rođenju je prosječno 80,9 godina, muškaraca 74,9

u dobnoj skupini 100+ bilo je 128 žena i 28 muškaraca

Obrazovanje

*2017./2018.

djecu u programima predškolskog odgoja i obrazovanja čini 48,2 posto curica i 51,8 posto dječaka

omjer učenika u osnovnoj školi je 48,6 posto djevojčica i 51,4 posto dječaka

sredjnu školu čini 50,1 posto djevojčica i 49,9 posto dječaka

među studentima upisanima na visoka učilišta našlo se 57 posto djevojaka i 43 posto mladića

među studentima koji su diplomirali/završili sveučilišni ili stručni studij bilo je 59,7 posto djevojaka i 40,3 posto mladića

doktorima znanosti postalo je 55,4 posto žena i 44,6 posto muškaraca

u dječjim vrtićima čak 99,2 posto žena radi kao odgajateljica i učiteljica

u osnovnim školama učitelje i nastavnike čini 83,9 posto žena, a u srednjim školama njih 67,3 posto

na pozicijama redovitih profesora na visokim učilištima tek je 36,2 posto žena

Znanost

broj istraživača - 48,4 posto žena i 51,6 posto muškaraca

Zaposlenost

prosječna dob žena pri prvom zaposlenju je 26 godina, a muškaraca 22

udio žena u ukupnom broju zaposlenih je 46,1 posto

udio samozaposlenih žena u ukupnom broju zaposlenih žena je 8,9 posto

udio samozaposlenih muškaraca u ukupnom broju zaposlenih muškaraca je 13,2 posto

udio žena u ukupnom broju nezaposlenih je 52,9 posto

