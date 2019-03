Tinejdžerice puno više rade po kući nego dječaci istih godina

Velika je razlika kako dječaci i djevojčice tinejdžerske dobi provode slobodno vrijeme, ono kada nisu u školi.

Nedavno je Istraživački centar Pew (Pew Research Center) iz SAD-a napravio istraživanje na tu temu. Pregledali su jednodnevne dnevnike djevojčica i dječaka u dobi od 15 do 17 godina u kojima su opisivali kako izgleda njihov dan, otkako se probude pa dok ne idu na spavanje.

Ti dnevnici prikupljeni su u periodu od 2015. do 2017. godine kao dio projekta Zavoda za statistiku. Svaki mjesec su tinejdžeri iz 2190 kućanstava bilježili vrijeme provedeno u obrazovanju, kućanskim poslovima, plaćenom poslu i zaradi, u volontiranju, zabavi, njezi, jelu i spavanju.

Stručnjaci Istraživačkog centa Pew proučili su samo dnevnike koji su nastali tijekom školske godine - od rujna do lipnja. Podaci su pokazali da oba spola provode više vremena u spavanju i pisanju domaćih zadaća od tinejdžera iz razdoblja od 2003. do 2006. godine, a manje vremena u plaćenom radu i druženju.

Foto: Dreamstime

Ono u čemu se vidi velika razlika među spolovima u današnje doba je - vrijeme provedeno u raznim svakodnevnim aktivnostima.

Djevojčice u obavljanju kućanskih poslova dnevno potroše prosječno 38 minuta, a dečki 24. Najviše od tog vremena one su provele u pripremi hrane i čišćenju - 29 minuta, a dečki svega 12.

- Istina je da tijekom cijelog životnog vijeka žene obično obavljaju više kućanskih poslova nego muškarci, no ono što je zapanjujuće je to da je ta razlika među spolovima toliko velika u tako ranoj dobi, to mi je bilo vrlo zanimljivo otkriće - rekla je Gretchen Livingston, viša istraživačica u Istraživačkom centru Pew.

Dodala je i kako ju je šokirao detalj da djevojčice provode prosječno oko 23 minute više na dotjerivanje od dječaka. Rekla je kako je to samo potvrda je društvo više ocjenjuje žene po izgledu nego muškarce, prenosi Insider.

Prema istraživanju, tinejdžerke provode prosječno sat i 11 minuta u pisanju domaće zadaće, a tinejdžeri 50 minuta. Gretchen Livingston napominje da je to kod oba spola oko pola sata više nego 90-ih godina.

