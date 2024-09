Žene žive dulje od muškaraca, ali to ima i svoju tamnu stranu

Amerikanka Maddy Dychtwald, suosnivačica 'Age Wave-a', konzultantske i istraživačke organizacije koja se bavi pitanjima vezanim za starenje u poslovnom, socijalnom, zdravstvenom i financijskom kontekstu, želi promijeniti način na koji žene pristupaju starenju.

ILUSTRACIJA

U svojoj novoj knjizi 'Ageless Aging: A Woman’s Guide to Increasing Healthspan, Brainspan, and Lifespan' Maddy Dychtwald postavlja razna pitanja i daje savjete. Naime, smatra da žene mogu puno napraviti na području kvalitete života, kako bi krenule u pravom smjeru. Smatra da nije dobro sjediti cijeli dan već se treba kretati, družiti i općenito više biti aktivan i angažiran u društvu. Također smatra da treba paziti na prehranu.

Jer, naime, iako žene statistički žive šest godina duže od muškaraca, te godine često su zapravo opterećene problemima. Žene provode više godina u lošem zdravstvenom stanju nego muškarci na kraju života.

Uz to, često se suočavaju s težom financijskom situacijom jer su ostale same, imaju manju ušteđevinu za mirovinu i niže socijalne naknade. Kada nadžive svoje partnere, često im ostaje manje sredstava za život. Također, ako i rade neki dodatan posao, moraju ga napustiti jer im treba dodatna njega ili liječenje.

Dychtwald želi da žene bolje stare, a dio toga uključuje suočavanje s problemom 'ageizma'. Želi da žene prestanu biti posramljene zbog starenja.

- Nezakonito je da odjeli za ljudske resurse pitaju koliko imate godina u procesu zapošljavanja. Ljudi se srame svojih godina. Ali mislim da bismo trebali biti ponosni. Istaknite to. Ovako izgleda 74 godine sada. To je drukčije od onoga što stereotipi kažu - kaže Dychtwald.

- U našem društvu postoji ageizam. I to je posljednji 'izam' koji se smatra prihvatljivim. Toliko je ukorijenjen u radnoj snazi i životu općenito. Muškarci stare i postaju ugledni i mudri. Žene samo stare i to se mora promijeniti - izjavila je.

- Vidim mnoge riječi koje se odnose na dob — mnoge od njih su negativne. Pogledala sam značenje riječi bezvremenski u rječniku, i pisalo je vječno, što je kod mene odjeknulo. Ne možemo zaustaviti vrijeme, ali možemo poduzeti korake kako bismo odgodili ili izbjegli određene zdravstvene probleme. U nekim aspektima, žene su dobile lutriju kada je riječ o dugovječnosti. Ali postoji i tamna strana te priče. Naš zdravstveni vijek i mentalni vijek ne podudaraju se s našim životnim vijekom. Žene zadnjih 12 do 14 godina života provode u nizu zdravstvenih problema. Srećom, znanost napreduje. Nekada se vjerovalo da su genetika i nasljedstvo ključni i nepromjenjivi faktori našeg života. No, sada se smatra da genetika nije presudna. Do 90% našeg zdravlja ovisi o nama - ispričala je.

Žene su u mnogim stvarima različite od muškaraca, a knjige o umirovljenju uglavnom pišu muškarci za muškarce.

Foto: SERGEY NIVENS

- Željela sam promijeniti tu igru, odnosno dati lekciju ženama. Nije riječ o samo jednoj stvari. Prehrana, tjelovježba i san ključni su za to kako živimo i starimo - izjavila je.

Financijska stabilnost je također dio tog holističkog recepta jer sve je to jednako bitno - financije i tjelesna kondicija.

Financijski stres može izazvati kronični stres, visoke razine kortizola, što može rezultirati upalama, rakom, srčanim bolestima, pa čak i kognitivnim padom. Sve su to bolesti koje se mogu spriječiti. Treba uskladiti sve te različite dijelove našeg života.

Istraživanje AgeWave-a pokazuje da 93% žena starijih od 50 godina zna što treba raditi da bi ostale zdrave, ali samo 53% to zapravo i čini. I to je veliki jaz.

- To je jaz između namjere i djelovanja. Moramo pronaći načine kako motivirati žene da ostanu aktivne i poduzmu korake. Postoji mnogo različitih načina na koje možemo djelovati, od vježbanja do prehrane i spavanja. Potrebno je pronaći onu koja rezonira sa ženom, koja joj olakšava da počne. Znanstveno je dokazano da su društvene veze ključni dio bezvremenskog starenja. Usamljenost je štetna poput pušenja 15 cigareta dnevno, a ima stvarne zdravstvene posljedice.

Za mnoge žene, vrijeme provedeno s obitelji i prijateljima izuzetno je važno i može ih motivirati da poduzmu više akcija. Na primjer, tjelovježba s prijateljima ne samo da povećava zdravlje, nego također smanjuje osjećaj usamljenosti. Također, jačanje mišića je izuzetno važno. Znanstvenici s kojima sam razgovarala kažu da bi snaga mišića trebala biti novi vitalni znak, poput krvnog tlaka.

- U mlađim godinama ljudi osjećaju slobodu i uživaju u životu. No, kada dođu u srednje godine, postaju intenzivno posvećeni karijerama i odgoju obitelji. Kako djeca odrastaju i ljudi ostaju praznog gnijezda, žene počinju osjećati slobodu od stresa povezanog s obiteljskim obavezama, dok često i dalje rade. Također, osjećaju slobodu u otkrivanju tko su zapravo, slobodu da putuju, ostvaruju karijeru koja ih ispunjava ili jednostavno provode vrijeme onako kako žele. Razina samopouzdanja kod žena značajno raste, što je sjajna vijest - ispričala je stručnjakinja.

U tim godinama javljaju se i hormonalne promjene, koje snažno utječu na zdravlje žene.

- Kada govorimo o zdravlju žena, često mislimo na reproduktivno zdravlje. No, u našim životima postoji puno više od toga. Poglavlje u mojoj knjizi posvećeno je hormonima, a polovica tog poglavlja odnosi se na menopauzu. Menopauza je često krivo shvaćena i mnogi liječnici su neinformirani. Mnoge informacije temelje se na zastarjelom, vrlo pogrešnom istraživanju. Moj savjet ženama je da posjete stručnjaka za menopauzu, jer je to vrlo različito od uobičajenog ginekologa. Poznata glumica Halle Berry nedavno je pred Kongresom govorila o svom iskustvu — njezini simptomi perimenopauze bili su pogrešno dijagnosticirani kao autoimuna bolest. Zapanjujuće je da o ovim stvarima nismo ranije govorili - objasnila je.

Kada govorimo o dugovječnosti, nije riječ samo o prehrani ili tjelovježbi. Riječ je o cijelom nizu različitih čimbenika. Sve, od osjećaja svrhe, socijalnih veza do prehrane i vježbanja, djeluje zajedno kako bi produžilo naš zdravstveni vijek, mentalni vijek i životni vijek. Cilj knjige nije samo razjasniti zablude i ponuditi znanstvene činjenice, već i dati jednostavne savjete koji ne moraju koštati ništa, a mogu se odmah primijeniti, piše msn.