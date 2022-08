Žene Zodijaka - ovo su najbolje i najgore supruge po horoskopu

Rak

Žene Rakovi su vrlo emotivne i predane. Nažalost, takva emocionalna izloženost obično ih dovede do slomljenog srca. No unatoč tome što ih je vrlo lako povrijediti, Rak je pravi izbor za stabilnu i dugoročnu vezu. Vole ideju braka i zajednice, to je nešto što njihovom životu daje smisao.

Izuzetno su brižne i potrudit će se da udovolje svom mužu i djeci, samo zato što to žele i što imaju puno ljubavi za pružiti. Ona je savršena žena kojoj možete pokloniti svoje povjerenje. Zbog toga su žene Rakovi rangirane kao najbolje supruge Zodijaka.

Riba

Žene Ribe su pouzdane. One nikada nikoga neće iznevjeriti, uvijek će vam dati drugu priliku. U početku se mogu činiti pomalo sramežljivima, ali čim vas puste unutra, otkrit ćete potpuno novi svijet ljubavi i privrženosti.

Zbog svoje kreativnosti vrlo su inteligentne, a imaju i onu ljupku stranu koju nikada nećete moći zaboraviti. Vole sofisticiran život i uživanje ​​u finoj hrani i dobroj glazbi. Mogu biti malo neraspoložene, ali njihova dobrota i odanost to nadoknađuju.

Vaga

Vage su vrlo emotivne i najljubazniji znak Zodijaka. Uvijek nastoje biti pozitivne i sretne, ali to ih ne sprječava da se nose s bilo kakvim sukobima u braku. Vaga neće moći mirno zaspati dok ne riješi svađe s partnerom i zato će inzistirati da se problemi riješe što prije. Uz to, one su mislioci koji inspiriraju svoje partnere da ostvare svoje ciljeve. To je ono što njihove partnere tjera da budu bolji. Veliki su ljubavnici i majstori romantike.

Bik

Jednom kada pronađe nekoga koga voli, žena Bik je vrlo posvećena. Ništa neće biti važnije od onog koga vole. Posvetit će svoj život boljoj polovici i potrudit će se da im udovolje samo zato što ih vole. Zbog činjenice da su inteligentne, ako želite privući pozornost žene Bika, morat ćete izazivati njezin um zajedno s tijelom, a to nije lako postići.

Morate biti njezin savršeni par intelektualno i emocionalno. Zaključak je da su vrlo lojalne kada im se približite, što nije lako, i vrlo su zaštitnički nastrojeni prema svojoj obitelji - posebno kada su u pitanju njihova djeca.

Vodenjak

Ove su žene vrlo impulzivne jer ne podnose dosadu. Ako imaju osjećaj da su zapele u kolotečini, odmah će nešto poduzeti. Dakle, ako se želite oženiti ženom Vodenjakom, morate paziti da vaša veza ne stagnira ili će vas ostaviti. Jer ako vidi da nikamo ne ide, otići će i naći nešto uzbudljivije za raditi. Osim toga, žene Vodenjaci su vrlo pametne i žele da im partner parira. Dakle, ako možete držati korak s njihovim uzbuđenjem i inteligencijom, oženite se jednom od njih i nećete požaliti.

Jarac

Ove žene kad nešto odluče, to će i postići, na ovaj ili onaj način. One su apsolutne kraljice kada je u pitanju multitasking - briga o djeci, kući, poslu i, što je najvažnije, vođenje sretnog bračnog života. Ako želite oženiti ovakvu ženu, morate znati da morate biti vrlo organizirani. Žene Jarci ne podnose lijenost ili ljude koji stalno obećavaju stvari, a ne poduzimaju ništa po tom pitanju. Sve što je manje od savršene organizacije i postizanja ciljeva ruši dogovor.

Blizanci

Žene Blizanci su lukave. U jednom trenutku će biti najbolja supruga koju možete poželjeti, s riječima punim ljubavi i brižnim djelima, a u sljedećem će se potpuno predomisliti, u djeliću sekunde. Ako se želite oženiti ženom u znaku Blizanca, morate znati da postoje dvije njene strane s kojima ćete morati živjeti. Lako je živjeti s privrženom i ljubavnom stranom, ali što kada druga strana dođe na red... Morate biti spremni za to.

Škorpion

Žene Škorpioni nisu najgori izbor za provesti ostatak života s njima. Imaju tendenciju izvući najbolje iz vas, ali na poseban način koji se ne sviđa svima. Činjenica je da imaju vrlo visoke standarde. Ako je ne možete slijediti i postići ciljeve koje je postavila jako visoko, nećete uspjeti s njom. Zato samo najjači mogu 'ukrotiti' ženu Škorpiona.

Djevica

Djevice su organizirane i misle da točno znaju što je pogrešno, a što ispravno. Da biste mogli živjeti sa ženom Djevicom, morat ćete prihvatiti činjenicu da će sve morati ići njezinim putem. No, s druge strane, ako joj udovoljite, doživjet ćete nevjerojatnu ljubav i tretman kakav nikada prije niste imali jer duboko u sebi ona će razumjeti što joj trpite zbog nje i uzvratit će vam uslugu. Ipak, ako vaš brak potraje, naviknut ćete se na njezin obrazac ponašanja.

Lav

Za žene u znaku Lava morate znati, ako ne dobije ono što želi, netko će biti povrijeđen. Ona se neće duriti, ona će bjesniti. Zato dvaput razmislite prije nego što se upustite u vezu s njima. Međutim, još jedna stvar koju treba reći je da kada jednom osvojite njezino srce, doživjet ćete bezuvjetnu ljubav. Kad vole, vole zauvijek. Neće joj smetati da s vama podijeli svjetla reflektora. Samo se nemojte zadržavati u njezinoj blizini kad se naljuti, bježite dok se ne ohlade, piše Herway.

Ovan

Žene u znaku Ovna su vrlo kompetentne, divne i veličanstvene. Nema sumnje da ćete se odmah zaljubiti u ovakvu ženu. Vrlo je odana u braku, ali očekuje nešto zauzvrat. Ako joj ne daš ono što želi, otići će i pronaći nekoga tko hoće, a ima ih puno koji čeznu da zauzmu to mjesto. Nemojte razočarati ženu Ovna jer će vas rastrgati na komadiće.

Strijelac

Ako želite biti zbunjeni i nesvjesni onoga što se događa, oženite ženu Strijelca. Ove žene su vrlo strastvene i ne mogu dugo ostati na jednom mjestu jer ne podnose dosadu ili stagnaciju. Čim osjete da ih sputavaju, pobjeći će i nikada se više neće vratiti. Prihvatite ih onakvima kakvi jesu i nikada ih ne pokušavajte ukrotiti jer nećete uspjeti i požalit ćete.

Žele slobodu više od obveze i to je nešto što ne možete promijeniti. Jedino rješenje je da budete slobodoumni poput njih. Ako ste dorasli ponašanju i viđenju svijeta kako ga oni vide, imat ćete jedan savršen brak.

