Zavode na sve strane: Znakovi Zodijaka koji su ovisni o flertu

Lavovi su majstori u flertu. Ne treba im gomila trikova i mogu se osloniti na svoj prirodni šarm, karizmu i simpatičnost. Oni su prijateljski nastrojeni prema gotovo svima, ali to mogu podići na viši nivo kada to žele dugotrajnim kontaktom očima, razigranim zadirkivanjem i komplimentima. Ovaj znak koketira bez napora da to ne ispadne usiljeno.

Škorpion

Kad Škorpion flertuje, teško mu je odoljeti. Prije svega, Škorpioni su izuzetno privlačni, seksualni i na neki način tajanstveni. Ne otkrivaju previše, tek toliko da poželite više. Snažni su i intenzivni.

Budući da su Škorpioni intuitivni, čini se da znaju što treba napraviti kada žele nekoga privući k sebi i zadržati ih zainteresiranima. Kada Škorpion flertuje s vama, njegovo će tijelo biti blizu vašeg, ali ne preblizu - tek toliko da osjetite njihovu toplinu.

Blizanci

Blizanci su društveni, duhoviti i znaju reći sve prave stvari. Vrlo su koketni i ponekad nisu ni svjesni da flertuju. Iskreno su zainteresirani za ljude, a to zadivljuje. Kada Blizanci nekome daju kompliment, oni su iskreni jer mogu pronaći nešto pozitivno za reći o svakome. Želite da vas primijete, a kada to učine, osjećate se sjajno.

Ovan

Ovnovi su veliki zavodnici, zabavni, avanturistički nastrojeni i živahni. Svi se žele družiti s njima, zbog čega su toliko popularni u svim društvenim krugovima. Ovnovi su također strastveni i seksualni pa kad im netko zapne za oko, krenu za njim.

Samopouzdani su, odvažni i bez problema povlače prvi korak. Flert može biti igra za Ovna, a oni nikad ne vole gubiti. Ovnovi su spontani, što znači da neće previše razmišljati o situaciji, on će uvijek ići za onim koga želi.

Strijelac

Znamo da Strijelci vole upoznavati nove ljude, ići na nova mjesta i iskusiti svašta, tako da su oni, naravno, glavni po ovom pitanju. Njihovo flertovanje može potrajati. Nije neobično za njih da nekome skuhaju večeru, naprave mu umjetničko djelo ili učine nešto obzirno. Flert je dio njihove osobnosti, piše YourTango.

Vaga

Vage su prijateljski raspoložene, šarmantne i druželjubive te mogu biti suptilne u svom koketiranju. Puno će se smiješiti, poigravati se odjećom ili kosom i uvijek prve komentirati na društvenim mrežama predmet svog flerta.

Vage će vas nasmijati znajući da je humor privlačan, i učinit će da se osjećate posebno zbog načina na koji obraćaju pažnju i pamte stvari koje volite i ne volite. Oni su majstori u umjetnosti laskanja i čini se da točno znaju što reći kako bi vam se dodvorili.

