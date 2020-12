Prema istraživanju Sveučilišta Anglia Ruskin, tijekom pandemije ljudi doživljavaju "nisku razinu seksualne aktivnosti" i to ne samo zato što socijalno udaljavanje sprječava spojeve. Oni koji žive s dugogodišnjim partnerima također prolaze kroz 'suho razdoblje'.

POGLEDAJTE VIDEO:

Smatra se da osjećaji tjeskobe i stresa stoje iza našeg nedostatka želje.

Ako ste se iznenada našli u vezi bez seksa, možda ćete se obratiti Googleu za savjet. No članci koje ćete naći obično su usredotočeni na "popravljanje" situacije, nitko vam neće predložiti da uzmete pauzu od seksa.

Sama konstrukcija 'veza bez seksa' je problematična, kaže sociologinja i stručnjakinja za intimnost, profesorica Jacqui Gabb.

- To implicira da postoji nedostatak, odsutnost, nešto nije u redu, a zapravo znamo da veze mogu funkcionirati sasvim zadovoljavajuće bez seksa ako su se oba partnera složila s tim ili su pronašli način da nadoknade izostanak seksa ako se netko ne slaže s tim - rekla je.

Lucinda (36) iz Blackpoola u Engleskoj sa svojim je partnerom sedam godina i također odbacuje frazu "veza bez seksa". Umjesto toga, svoju vezu opisuje kao "veza dobrovoljno slobodna od seksa".

- Željeli smo blagodati zajedništva, ali umanjene za komplikacije seksa. Intimni smo na puno drugih načina. Mazimo se i ljubimo, ali što je još važnije, imamo emocionalnu bliskost. Dijelimo dobre i loše dijelove naših života. Brinemo jedno za drugo. Sigurno ne nedostaje ništa iz našeg života ili naše veze. Zapravo je naša veza puno jača zbog toga što nema seksa - objasnila je Lucinda.

Ako ste nedavno doživjeli pad libida - bilo to zbog pandemije, zato što ste postali roditelj, suočili se sa zdravstvenim problemom ili vam je jednostavno takva životna situacija, pauziranje sa seksom moglo bi biti dobra stvar, kaže psihoterapeutkinja Dee Holmes.

To može poboljšati vašu vezu na druge načine, tvrdi ona, i ne znači da morate zauvijek ostati u celibatu.

- To paru može pomoći da se opuste i osjećaju kako mogu biti više mazni i privrženi češće jer to onda više nije samo uvod u seks. Mnogi ljudi izbjegavaju previše intimnosti i vremena s partnerom jer zaista izbjegavaju seks - kaže Holmes za HuffPost.

Bez seksa partneri često provode više vremena zajedno sjedeći i razgovarajući, dodaje Holmes, što dovodi do poboljšane bliskosti i osjećaja povezanosti.

- Parovi ponekad izbjegavaju odlazak u krevet zajedno, ali ako postoji razumijevanje da neće biti seksa, to se može promijeniti. To će dovesti do bliskosti i često kad se stisnu u mraku, mogu se dogoditi i dublji razgovori - kaže Holmes.

Ako je seks ishlapio iz vaše veze, seksualna edukatorica Ruby Rare preporučuje razgovor sa svojim partnerom o proaktivnom mjesecu bez seksa, gdje možete dati prednost neseksualnoj intimi, a zatim razgovarajte da biste vidjeli kako se osjećate. Neseksualna bliskost može poprimiti bilo koji oblik koji odgovara vama, ali Rare preporučuje zajedničku kupku ili masažu u kojima niti jedan od partnera to ne pretvara u predigru za seks.

Iako se ovdje ne radi o seksu, vjerojatno ćete raditi na svojoj "seksualnoj valuti" - pojmu koji je smislila klinička psihologinja i seksologinja dr. Karen Gurney.

- Kada na kraju dođete u situaciju kada ćete se seksati, ne počinjete od nule. Već ste izgradili temelj za seks u svom svakodnevnom životu od komplimenata i zaista se gledajući, govoreći lijepe stvari i prisnim dodirima, možda i poljupcem koji traje nekoliko sekundi duže - objašnjava Rare.

Kad se ponovno odlučite seksati, možda ćete biti spremni strgati odjeću jedno s drugog ili ne.

Poanta je u tome da ovo ne bi trebala biti tema koja izaziva paniku. Ono u čemu se svi stručnjaci slažu jest da učestalost seksa nikada nije odraz kvalitete odnosa.

- To što par ima spolne odnose ne znači uvijek da je to "dobar seks" ili da oboje uživaju u njemu, pa to što možete reći da se često seksate ne znači da je vaša veza emocionalno bliska - kaže Holmes.

Profesorica Gabb dodaje da se seksu u društvu pridaje "višak značaja".

- Seks je uobičajeni, svakodnevni dio veze. Nije sve, ali isto tako nije ni ništa, a ako to doživljavamo samo kao jednu od mnogih dimenzija odnosa, tada zapravo veze mogu imati više sadržaja - zaključila je.