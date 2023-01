Hrvatice pokrenule raspravu o genitalnom piercingu: 'Poanta je pojačavanje podražaja'

Ovih se dana u jednoj od naših grupa pojavila rasprava o tome, neke korisnice tvrde da im je ugradnja piercinga promijenila i pojačalo orgazme. Kod nas u Hrvatskoj to radi nekolicina salona, kontaktirali smo jedan od njih, gdje su nam objasnili sve o tome.

Foto: Dreamstime

- Poanta genitalnog piercinga je pojačavanje podražaja. Sama ugradnja je kratka, no priprema traje, treba imati odgovarajuću anatomiju, stoga ga ne mogu imati baš sve. Naime, ako je anatomija zahtjevnija, proces izvedbe je teži. Oporavak ide relativno glatko ako se mušterija pridržava strogih uputa piercera - priča nam Fran Bedić iz čakovečkog tattoo i percing salona Vicious Circle, koji se time bave već deset godina.

POGLEDAJTE VIDEO:

Ističe da je u tom slučaju bitna jača higijena, čišćenje genitalnim sapunom, a u početku potrebno je nositi i uloške.

Za razliku od ostalih piercinga, ovaj je manje tražen, no kad dođu, znaju sve o tome, dobro su pripremljene.

- Inače, pošto je to taboo tema, mnogi misle da ovaj proces jako boli, no to nije istina, to je nezamjetno. Od materijala preferira se uglavnom titan, a može biti i kirurški čelik, to su hipoalergeni materijali, ne iritiraju – ističe Bedić.

Foto: 123rf

Od dizajna popularne su klasične bananice, slične onima kakve se ugrađuju u pupak, a dužine variraju. Poanta je da kuglice sjednu na osjetljiv dio.

Veli da žene ne ističu osobni razlog za time, no jasno je da je bolji intimni život razlog za ugradnju ovog piercinga.

- Osim za žene, tu su i piercevi za muškarce, no za razliku do ženskih, muška ugradnja poprilično boli jer se radi kroz najosjetljiviji dio genitalija. Razlog ugradnje je isti, pojačavanje podražaja pri intimnom odnosu – pojasnio je Bedić.

Za mišljenje liječnika, odnosno kako je to sa zdravstvene strane, obratili smo se liječnici Ulli Marton.

- Povijest pamti 'piercing' genitalija kroz niz stoljeća, to nije otkriće suvremenog doba. No, samo izvođenje mora biti u iznimno higijenskim uvjetima jer se radi o području koje je iznimno nježno, obilato prokrvljeno i bogato živčanim završecima. Od mogućih komplikacija može se desiti de-inervacija genitalnog područja kroz kraće i dulje vrijeme, kao i upalni procesi koji mogu biti iznimno neugodi te mogu kompromitirati sami zahvat – upozorava dr. Ulla Marton iz Poliklinike dr. Marton.

Foto: Fotolia

Upravo radi toga, ako se nakon zahvata pojavi osjećaj žarenja, boli, pritiska ili topline samog područja, nužno je obratiti se liječniku radi uvođenja adekvatne terapije.

- Od navedenih komplikacija mogu biti neugoda spolnih odnosa, odnosno gubitak osjetljivosti i podražljivosti, ili zbog mehaničkog pritiska, pucanje kondoma zbog mehaničkog pritiska lateksa na samo strano tijelo, a i postavljanje u visini klitorisa može biti izrazito neugodno i bolno i stoga oprez – savjetuje liječnica.

Najčitaniji članci