Zijevanje nije jedino ponašanje koje se širi poput teške zaraze

Neka su ponašanja zarazna, pa su tako velike šanse da ćete se nasmijati ili zijevnuti u blizini nekoga tko se smije, ili zijeva. Štoviše, istraživanja pokazuju da će čak i pas u blizini vlasnika koji zijeva vjerojatno zijevnuti, a jedina skupina ljudi koja se dosad pokazala imunom na zijevanje su psihopati.

Riječ je o pojavi koju su bihevioralni psiholozi već objasnili time da je mozak posebno 'osjetljiv' za socijalnu interakciju i povezivanje. Tako je ponavljanje mimike koju vidimo kod ljudi u našoj blizini zapravo način na koji se povezujemo s njima i razvijamo osjećaj empatije. Postoji čitav niz ponašanja za koja zapravo i nismo svjesni da mogu biti posljedica istog mehanizma i prenose se kao 'zaraza', to u nekim slučajevima možda može biti i zgodno 'opravdanje' za neke naše postupke.

Razmislite o tome uz ovih nekoliko primjera:

Sklonost preuzimanju rizika

Foto: Fotolia

Rizično ponašanje je zarazno. Sjetite se toga kad vaš tinejdžer uskoro napravi neku nepodopštinu. Naime, nedavna studija pokazala je da kad smo u blizini ljudi koji preuzimaju neki financijski rizik - na primjer u kladionici - postoji veća vjerojatnost da ćemo se i sami upustiti u to.

I mrštimo se s drugima

Isti nagon koji nas tjera da se nasmijemo kad to čine drugi odgovoran je i za to što ste se namrštili pored namrštene osobe. Možda nećete razviti puni osjećaj ljutnje ili mržnje koji druga osoba ima, no pokreti vašeg lica zasigurno će biti slični onima na licu osobe u čijem ste društvu.

I hladnoća je prijelazna

Foto: Dreamstime

Samo gledanje čovjeka kojem je hladno i drhti može biti dovoljno da i sami osjetimo hladnoću. Tako se u jednoj studiji pokazalo da je ljudima koji su gledali videosnimku ljudi koji rukuju s ledom odjednom pala temperatura u rukama. Što su ljudi bili više empatični, to je taj pad temperature bio veći.

Nepristojnost na radnom mjestu

Ako je netko nepristojan prema svojim suradnicima, to će i druge u okruženju navesti da se ponašaju tako. Brojna istraživanja pokazala su da su žrtve neugodnih šefova ili kolega često i sami vrlo neugodni prema drugima.

Pljesak u kazalištu

Foto: Dreamstime

Znate da nije kraj predstave, nego jednog dijela, no kad ljudi u vašoj blizini iz neznanja započnu pljeskati i vikati 'bravo' vjerojatno ni sami nećete moći odoljeti, ma koliko se poslije crvenili zbog toga.

Strah od gubitka

Ako osoba bliska vama kasni u povratku kući, možda to nećete ni primijetiti, ili ćete pretpostaviti da se zbog nečeg zadržala, dok netko drugi ne izgovori da se možda dogodilo nešto ružno. Tad će se javiti onaj neugodan osjećaj u želucu i osjećaj da je nešto pošlo po zlu...

Stres i panika

Foto: Dreamstime

Prisjetite se samo anketa o stanju nacije: U vrijeme krize postotak onih koji vjeruju da zemlja ide u lošem smjeru obično je relativno visok, no zanimljivo je da se, u vrijeme kad se počnu nizati dobri pokazatelji, još dugo vremena bilježi porast udjela onih koji misle tako u ukupnoj populaciji.

I debljamo se zbog drugih

Postoje istraživanja koja ukazuju na to da će ljudi s viškom kilograma češće imati prijatelje koji i sami imaju problema s kilogramima ili su pretili. Štoviše, istraživanja pokazuju da rizik od debljanja raste ako vam se najbolji prijatelj u zadnje vrijeme udebljao.

Ritam i blues

Tko nije cupkao nogama na neku dobru glazbu ili osjetio tugu kad se začuje tužan zvuk trube? Glazba u nama budi osjećaje i gotovo da nema čovjeka koji na nju može ostati imun. Dovoljno je prisjetiti se kako na nekim koncertima svi zajedno podignemo ruke u zrak i ljuljamo se u ritmu.

Dobra vijest se daleko čuje, a loša još dalje

Prosječan čovjek koji doživi pozitivno iskustvo prenijet će ga petorici ljudi, dok će ono loše podijeliti s osmero ljudi. Internet nam, naravno, omogućava da povećamo broj onih koje uključujemo u to, a pogotovo društvene mreže. Tako postoji vjerojatnost da će naša pozitivna iskustva na društvenim mrežama vidjeti čak 13 prijatelja, dok ona negativna može vidjeti i do 40 njih.

Dobrota se širi

To se najbolje vidi u vrijeme velikih nesreća: tada se broj osoba koje su spremne učiniti dobro ili pomoći nekome širi kao plima. Kad smo u blizini onih koji čine dobro pozitivan osjećaj koji tako izazivaju i nas potiče da se uključimo.

Idiomi i reklame

Koliko puta ste u šali izgovorili frazu iz reklame ili ih čuli od ljudi oko vas? Takve stvari uđu u uho do te mjere da nam se ponekad čini da nas ljudi bolje razumiju ako ih koristimo.