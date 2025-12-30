Zimski popusti su posvuda! Ovo su komadi koje vrijedi ugrabiti

Zimska sniženja su službeno počela, a trgovine su prepune modnih komada koji čekaju da ih ugrabite po nižoj cijeni. Popusti se uglavnom kreću od 5 do 50 posto, pa se sada isplati baciti oko na elegantne kapute i udobne pulovere, ali i na trendi cipele i torbe
Pravo je vrijeme da osvježite garderobu bez da pretjerano opteretite novčanik. Izdvojili smo najbolje ulove koji spajaju stil i povoljnu cijenu, a koji će vam lako postati omiljeni komadi ove sezone.
| Foto: Canva
Foto: Canva
| Foto: Canva
Zara, sniženo s 29,97 na 25,99 eura
| Foto: Zara
Zara, sniženo s 35,97 na 29,99 eura
| Foto: Zara
Zara, sniženo s 35,97 na 29,99 eura
| Foto: Zara
Zara, sniženo s 59,95 na 39,99 eura
| Foto: Zara
Zara, sniženo sa 79,95 na 49,99 eura
| Foto: Zara
Zara, 39,99 eura
| Foto: Zara
Zara, sniženo sa 19,97 na 15,99 eura
| Foto: Zara
Zara, snižena s 39,95 na 29,99 eura
| Foto: Zara
Zara, sniženo s 59,95 na 39,99 eura
| Foto: Zara
Zara, sniženo s 49,95 na 29,99 eura
| Foto: Zara
Zara, sniženo s 39,95 na 27,99 eura
| Foto: Zara
Zara, sniženo s 49,95 na 35,99 eura
| Foto: Zara
Zara, sniženo s 29,95 na 22,99 eura
| Foto: Zara
Zara, sniženo s 15,57 na 12,99 eura
| Foto: Zara
Zara, sniženo s 39,95 na 25,99 eura
| Foto: Zara
Zara, sniženo sa 17,97 na 15,99 eura
| Foto: Zara
Stradivarius, sniženo s 19,99 na 17,99 eura
| Foto: Stradivarius
Stradivarius,sniženo s 21,59 na 19,99 eura
| Foto: Stradivarius
Stradivarius, sniženo s 59,99 na 39,99 eura
| Foto: Stradivarius
Stradivarius, sniženo s 11,99 na 9,99 eura
| Foto: Stradivarius
Stradivarius, sniženo s 15,59 na 9,99 eura
| Foto: Stradivarius
Stradivarius, sniženo s 19,59 na15,99 eura
| Foto: Stradivarius
Stradivarius, sniženo s 18,19 na 15,99 eura
| Foto: Stradivarius
Reserved, sniženo s 25,99 na 13,99 eura
| Foto: Reserved
Reserved, sniženo sa 69,99 na 45,99 eura
| Foto: Reserved
Reserved, sniženo sa 79,99 na 45,99 eura
| Foto: Reserved
Reserved, sniženo sa 69,99 na 45,99 eura
| Foto: Reserved
Reserved, sniženo s 45,99 na 29,99 eura
| Foto: Reserved
Reserved, sniženo sa 69,99 na 55,99 eura
| Foto: Reserved
Reserved, sniženo sa 17,99 na 12,99 eura
| Foto: Reserved
Reserved, sniženo sa 17,99 na 12,99 eura
| Foto: Reserved
Reserved, sniženo s 39,99 na 29,99 eura
| Foto: Reserved
Mango, sniženo s 89,99 na 45,99 eura
| Foto: Mango
Mango, sniženo sa 69,99 na 45,99 eura
| Foto: Mango
Mango, sniženo sa 29,99 na 15,99 eura
| Foto: Mango
Mango, sniženo s 39,99 na 25,99 eura
| Foto: Mango
Mango, sniženo s 29,99 na 19,99 eura
| Foto: Mango
Mango, sniženo s 49,99 na 35,99 eura
| Foto: Mango
Mango, sniženo s 59,99 na 35,99 eura
| Foto: Mango
Mango, sniženo s 119,99 na 69,99 eura
| Foto: Mango
H&M, sniženo s 49,99 na 35,99 eura
| Foto: H&M
H&M, sniženo s 24,99 na 10,99 eura
| Foto: H&M
H&M, sniženo s 29,99 na 8,99 eura
| Foto: H&M
H&M, sniženo sa 74,99 na 37,99 eura
| Foto: H&M
Pull&Bear, sniženo s 45,99 na 29,99 eura
| Foto: Pull&Bear
Pull&Bear, sniženo s 29,99 na 19,99 eura
| Foto: Pull&Bear
Pull&Bear, sniženo s 35,99 na 19,99 eura
| Foto: Pull&Bear
Pull&Bear, sniženo s 19,99 na 9,99 eura
| Foto: Pull&Bear
Pull&Bear, sniženo s 35,99 na 19,99 eura
| Foto: Pull&Bear