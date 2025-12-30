VELIKA SNIŽENJA U TIJEKU Zimski popusti su posvuda! Ovo su komadi koje vrijedi ugrabiti

Zimska sniženja su službeno počela, a trgovine su prepune modnih komada koji čekaju da ih ugrabite po nižoj cijeni. Popusti se uglavnom kreću od 5 do 50 posto, pa se sada isplati baciti oko na elegantne kapute i udobne pulovere, ali i na trendi cipele i torbe