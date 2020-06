Živi na usidrenoj jedrilici 'Jedan mi je članak promijenio život'

'Živjela u vječno hladnom i mračnom Maineu, a san moga muža bio je živjeti na jedrilici. Nisam imala pojma kako bi bilo živjeti na brodu, no uvijek sam za avanturu'

<p><strong>Amy Morin</strong> je psihoterapeutkinja, trenerica mentalne snage i autorica tri bestselera: <em>'13 stvari koje mentalno jaki ljudi ne rade', '13 stvari koje mentalno jaki roditelji ne rade' i '13 stvari koje mentalno jake žene ne rade'.</em></p><p>Većinu svog života Morin je živjela i radila u Mainu, SAD kao terapeut i predavala psihologiju na Sveučilištu Northeastern. Danas sa suprugom živi na jedrilici usidrenoj na Florida Keysu, knjige su joj prevedene na 37 jezika, traženi je predavač i govornik, a zbog predavanja o mentalnoj snazi koja drži diljem svijeta često i putuje.</p><p>No, nije joj život uvijek izgledao - popularna je terapeutkinja za <a href="https://www.businessinsider.com/author/amy-morin" target="_blank">Business Insider</a> ispričala kako je 'slučajno' počela njena uspješna karijera autorice i kako joj je jedan članak promijenio cijeli život. Evo što kaže:</p><p><em>"Godine 2013. napisala sam i objavila članak pod naslovom '13 stvari koje mentalno jake osobe ne rade' koji je već u prvih nekoliko minuta pročitalo deset tisuća ljudi, a u samo nekoliko dana imao je skoro 50 milijuna pregleda. </em></p><p><em>Inbox mi je bio prepun. Svi od MTV-a u Finskoj do CNN-a u Meksiku htjeli su intervju sa terapeutkinjom koja je napisala tekst koji je na internetu postao viralan, a najviše ih je zanimalo 'kako sam ja savladala taj popis od 13 stvari'.</em></p><p><em>- Ja sam terapeut i to jednostavno znam - odgovarala sam, ali sam imala tajnu. Nisam usvojila taj popis štoviše, borila sam se sa svakom stavkom na popisu. Zato sam ga i napisala, kao pismo samoj sebi i to par dana prije u jednom od najmračnijih dana u mom životu. </em></p><p><em>Upravo sam saznala da mi tata ima rak i bila sam jako loše. Cijelo prošlo desetljeće provela sam tugujući - u 23-oj godini izgubila sam mamu a u 26. mi je umro suprug. Moje srce nije bilo samo slomljeno - bilo je već izlomljeno na milijun komadića. Trebale su mi godine da zacijelim svoje emocionalne rane i izgradim novi život. Udala sam se, preselila u novi grad i dobila novi posao. </em></p><p><em>Sad je trebao biti moj novi početak - a ne još jedno desetljeće žalovanja. Tako sam, pitajući se 'Zašto baš ja' napisala pismo o svemu što psihički jaki ljudi ne rade (počevši od žaljenja samih sebe). Bio je to podsjetnik meni da, koliko god se loše osjećala, moram izbjegavati nezdrave navike koje bi crpile mentalnu snagu.</em></p><p><em>Objavila sam ga nadajući se da bi nekoliko ljudi mogao zainteresirati, no nisam ni pomislila da će postati tako popularan.</em></p><h2><em>Odlazak sa sigurnog posla</em></h2><p><em>Srećom, članak je privukao i pažnju književne agentica koja mi je predložila da napišem knjigu. Objasnila sam joj da se i sama borim s mentalnom snagom - i da nisam savladala vlastite savjete, no ona je mislila da će tako moja knjiga biti još vjerodostojnija.</em></p><p><em>Za mjesec dana sklopila sam posao s HarperCollins izdavačkom kućom- jednim od najvećih izdavača na svijetu.</em></p><p><em>Preko dana sam radila kao terapeut, a navečer i preko vikenda pisala knjigu. Bilo je naporno ali sam uspjela - godinu dana nakon što sam napisala pismo sebi, u knjižare je došla moja knjiga s istim naslovom: '13 stvari koje mentalno jake osobe ne rade'. </em></p><p><em>Mislila sam da je najteži dio gotov ali ako sam htjela živjeti od pisanja,morala sam poraditi i na marketingu. Tako sam šest mjeseci od izdavanja knjige ostavila siguran posao terapeuta i redovnu plaću. Nisam imala pojma mogu li svoju knjigu pretvoriti u posao ali sam htjela pokušati.</em></p><h2><em>Novi angažmani</em></h2><p><em>Da ne ovisim samo o jednoj knjizi pokrenula sam internetski tečaj na kojem sam držala predavanja o mentalnoj snazi, a počela sam i pisati članke za razne izdavače. Pet godina otkako mi je izašla knjiga radila sam još nekoliko poslova; online tečajeva, raznih treninga, a napisala sam i još tri knjige.</em></p><h2><em>Selidba na jedrilicu</em></h2><p><em>Tad sam živjela u vječno hladnom i mračnom Maineu a san moga muža bio je živjeti na jedrilici. Nisam imala pojma kako bi bilo živjeti na brodu ali sam uvijek bila spremna na avanturu.</em></p><p><em>Tako smo počeli živjeti na jedrilici usidrenoj na Florida Keysu. Četiri godine kasnije, još tu, a radim 'iz uvale'. </em></p><p><em>Život na brodu nije uvijek lagan, a vjetroviti dani mogu biti glasni što nije dobro kad npr. snimam podcast. No, zbog nekih je stvari ljepši od života na kopnu. Jednostavnost življenja na malom prostoru znači i donošenje manje odluka. Ne moram brinuti o kupnji puno stvari ili košnji trave. Uz to, pogled je uvijek dobar - ponekad vidim i dupine ili morske kornjače, a danju mogu i roniti, gledati u zvijezde iz oceana ili plivati ​ kad god poželim.</em></p><p><em>Nikad ne znate kako vam jedna naizgled mala stvar može sve promijeniti."</em></p>