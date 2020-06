Dok Hrvati razočarani napuštaju zemlju, zbog ove tvrtke Britanci se doseljavaju upravo k nama

Luke Bryant (38) preselio se iz Velike Britanije u Hrvatsku s blizancima od tri i pol godine i suprugom jer kaže da se ovdje osjeća kao kod kuće i da mu nema draže od kavice s kolegama. Uživa radeći za IT tvrtku Typeqast

<p><br/> U vrijeme u kojem Hrvati i dalje bolji život traže u drugim zemljama, u Hrvatskoj postoji tvrtka zbog koje Britanci dolaze k nama živjeti. Riječ je o Typeqastu iz Splita, firmi koja se bavi razvojem softvera za inozemne klijente i koja je ušla u top četiri srednje tvrtke prema izboru 24sata i partnera. </p><p>- Tvrtka je stara samo dvije i pol godine, a tom periodu već smo došli do gotovo stotinu zaposlenika i vanjskih partnera u Hrvatskoj, pri čemu smo otvorili urede u Splitu, Zagrebu i odnedavno u Osijeku. Tvrtku smo od prvog dana odlučili graditi na drukčijim temeljima, veoma nekonvencionalnim za tvrtke kod nas, čak i za IT tvrtke, koje slove kao vrlo progresivne i modernih pogleda na menadžment. Naša je ideja oduvijek bila da Typeqast ne bude tvrtka u kojoj su zaposlenici tu da izvršavaju nečije želje i zapovijedi nego da budu integralni dio u odlučivanju o svemu što se tiče njihova života u tvrtki i budućnosti tvrtke. Od prvog dana postavili smo se vrlo transparentno prema svojim zaposlenicima tako da se sve bitne informacije jasno i na vrijeme komuniciraju prema njima, da ih uključujemo u donošenje svih bitnih odluka, da tražimo povratnu informaciju od njih kako bismo znali izgraditi tvrtku koja je prema njihovim mjerilima dobra i u koju ujutro idu sa zadovoljstvom na posao – priča nam direktor Marko Barić. </p><p>A to što im se Britanac Luke Bryant (38) sam javio u potrazi za poslom, najbolje govori o tome kakva ih reputacija prati unatoč njihovoj mladosti. </p><p>- Prvi put sam stupio u kontakt s Markom (generalni direktor) iz Typeqasta u svibnju 2019., poslao sam mu mail sa svojim životopisom u nadi da će nazvati. Napokon sam nazvao i imao prvi razgovor u uredu u Splitu, gdje sam saznao kako Typeqast funkcionira i kako su me vidjeli da se uklapam. Intervju je bio informativan (s obje strane) i opušten, uspio sam objasniti svoje sposobnosti i to kako sam smatrao da mogu biti korisni, ali i da im dam do znanja što želim naučiti. Osjećao sam da tvrtka želi biti najbolja na svom polju i otvorena za ideje - ovo je mjesto koje sam tražio. Typeqast je tvrtka koja je postavljena da radi na daljinu po potrebi i moja uloga nije drukčija. Provodim vrijeme radeći i na daljinu od kuće i iz naših ureda – priča nam Luke Bryant (38), oženjeni Britanac koji danas u Hrvatskoj podiže blizance od tri i pol godine.</p><p>U Typeqastu radi kao voditelj korisničke podrške. <br/> - Imao sam sreću da su me ponovno nazvali na drugi razgovor u lipnju 2019. godine i počeo sam rad u tvrtki 1. srpnja 2019. godine kao njihov inženjer za podršku. Cilj mi je bio izgraditi tim i službu za korisnike te postupak kako bi Typeqast mogao aktivno podržavati naše klijente – kaže nam Luke, koji je za novi početak u Hrvatskoj izabrao Biograd na Moru. </p><p><br/> - U Hrvatsku sam se preselio iz Newporta (Južni Wales) u Velikoj Britaniji u veljači 2019. godine, a podrijetlom sam iz Bristola u Velikoj Britaniji. Moja supruga je Hrvatica, ali upoznali smo se dok je živjela i radila u Velikoj Britaniji. Vjenčali smo se i dobili djecu 2016., ali odlučili smo da želimo podići svoju obitelj u Hrvatskoj jer želimo biti bliži obitelji moje žene i uživati u hrvatskom načinu života. Klima je u Hrvatskoj također mnogo bolja od one iz koje sam došao – priča nam Luke. Kaže da je sa suprugom Hrvatsku posjetio prije nego što su se trajno preselili.</p><p><br/> - Već od prvog posjeta znao sam da će ovo biti odličan dom za našu obitelj. Način života ovdje je mnogo drukčiji od onoga na što sam navikao. Život je ovdje opušteniji i obiteljski orijentiran te, iako morate naporno raditi i truditi se, ipak se mogu fokusirati na uživanje u životu, a to mi je vrlo važno. Ujedno veoma uživam u pauzama na kavi s kolegama i prijateljima. Iako sam svjestan da se neki odluče napustiti Hrvatsku kako bi pronašli drukčiji život, meni i mojoj obitelji Hrvatska nudi sve i osjećam se kao kod kuće. Rad je važan, naravno, ali ne bi trebao biti cijeli život – priča nam Luke, koji je i prije radio u raznim informatičkim, osiguravajućim i kadrovskim ulogama. Istražio, je kaže, nekoliko tvrtki otkad se doselio, ali Typeqast mu se čini kao tvrtka budućnosti.</p><p><br/> - Vjerujem da sve tvrtke koje žele nastaviti s poslovanjem trebaju pronaći načine da se poboljšaju. Typeqast na tome aktivno radi u svim svojim područjima otkad sam im se pridružio. Morate učiti iz neuspjeha i pogrešaka te neprestano istraživati nove procese i alate i, naravno, pozitivno usmjeriti članove tima. To omogućuje pružanje najboljeg proizvoda i usluge – priča Luke, koji ne krije koliko uživa u svom poslu.</p><p><br/> - Radim s izvrsnim ljudima, kako na daljinu tako i preko drugih ureda u Hrvatskoj (i Nizozemskoj), a nakon više od godina rada u različitim ulogama shvaćam da je Typeqast mjesto na kojem bih želio ostati. Pružena mi je prilika da iz temelja izgradim tim/projekt i da učim od drugih visoko kvalificiranih ljudi. To mi pruža veliko zadovoljstvo. U budućnosti se vidim s Typeqastom, većim timom i više klijenata koji koriste naše usluge – kaže nam Luke. </p><p><br/> - U više od 20 godina, koliko radim, a posebno u Velikoj Britaniji, čini se da je fokus na tome da dobijete posao i ostanete u toj ulozi. Izgleda da je izuzetno rijetko pronaći mjesto na kojem stvarno možete koristiti svoje vještine, učiti nove i biti aktivno inventivni. Upravo se u tom segmentu razlikuje Typeqast. Ovdje imam ulogu menadžera za korisničku podršku, ali u Typeqastu to znači da sam dužan raditi kroz nekoliko različitih razvojnih timova kao i komunicirati izravno s našim klijentima. To također znači da slobodno mogu istraživati najbolje alate za obavljanje svog posla, koristiti svoju inicijativu sa svojim klijentima i projektima kako bismo pronašli najbolja rješenja i naučili nove vještine i procese koji bi mogli poboljšati moju ulogu i tim u cjelini. Uprava Typeqasta vrlo je otvorena u vezi s tim, što znači da je i meni lako potaknuti svoj tim da radi isto kao mi. Poticanje osobnog rasta, kvalitetan radni učinak i pozitivnost ključni su za dobro radno okruženje i to, prema mojemu mišljenju, razlikuje Typeqast – pojasnio je Luke. U radu za ovu tvrtku, kaže, iznenadile su ga dvije stvari. </p><p><br/> - Iako imamo stroge smjernice o tome kako naš rad treba obavljati na mnogo različitih razina, opuštena atmosfera u tvrtki omogućava nam da pronađemo i svoj način rada i budemo najproduktivniji. Očekuje se da ćemo naporno raditi, ali također nam je dana sloboda da pronađemo kako najbolje to učiniti, kao i da pronađemo načine učenja i daljnjeg rasta.</p><p><br/> Drugo, Typeqast ima oko 100 zaposlenih i ja sam jedini Britanac ovdje. Prethodno sam radio za manju privatnu tvrtku u Hrvatskoj, pomalo sam se brinuo da me neće lako primiti. Međutim, kod Typeqasta to nije slučaj. Od prvog dana s cijelom je tvrtkom bilo vrlo lako raditi, sprijateljiti se i čak sam počeo učiti hrvatski jezik. Također, iako sam cijeli život koristio IT i radio s njim, moja pozadina je među ljudima (klijentima i članovima tima) i upravljanja procesima, a ne u razvoju softvera. Donio sam ekipi različitu lepezu vještina i to je ohrabrilo i moje kolege. Radimo zajedno tako da moj tim upravlja podrškom i komunikacijom, a programeri i inženjeri uvijek su spremni pomoći i razmjenjivati ​​informacije, potičući me da učim još više – kaže nam Luke. </p><p><br/> Onima koji traže posao u ovakvim trvatkama poručuje: "Typeqast je tim, mjesto na kojemu možete pokazati i poboljšati svoje vještine, naučiti nove vještine i zaista rasti u našoj industriji. Atmosfera u ekipi je odlična, ne samo na radnome mjestu nego i kad se družimo na kavama. A za kupce je Typeqast profesionalan, inovativan i spreman prijeći dodatni kilometar. Sav naš način razmišljanja izgrađen je oko kupca, tako da su oni dio procesa razvoja i bilo kojeg razgovora koji imamo."<br/> Direktor Marko Barić opisao je što sve tvrtka pruža svojim djelatnicima.</p><p><br/> - Navest ću samo nekoliko primjera koji oslikavaju našu kulturu u komunikaciji sa zaposlenicima. Jedanput mjesečno menadžment organizira tzv. All hands sastanak, na kojem su nazočni baš svi iz tvrtke. Na tom sastanku obično ja u ime menadžmenta prezentiram ljudima sve relevantne informacije od tekućeg mjeseca: poslovne rezultate, stanje novih i postojećih projekata, probleme s određenim projektima i zašto smo upali u takve probleme, razne inicijative koje pokrećemo, događanja oko tvrtke i predviđanja za nadolazeće mjesece, koji nam novi zaposlenici dolaze, koji nam odlaze i zašto i sl. Želimo da zaposlenici znaju što se događa s tvrtkom i u kojem smjeru idemo u idućim mjesecima. Tijekom tih All hands prezentacija napravimo i tzv. Temple of fail, a to je ceremonija u kojoj su razvojni timovi pozvani da tijekom mjeseca prikupljaju sve probleme i pogreške (ili kako mi kažemo 'fejlove') koje su napravili te ih prezentiraju ostatku tvrtke, a sve u cilju da svi naučimo iz tuđih pogrešaka. Pritom se često i dobro nasmijemo. Od prvog dana također mjerimo 'Happiness index'. U početku smo jednostavno petkom pred kraj dana postavljali zelenu ili crvenu kantu pored ulaznih vrata i zamolili zaposlenike da ubace lopticu u jednu od kanti, ovisno o tome je li im tjedan bio dobar (zelenu) ili loš (crvenu). Na kraju bismo svaki tjedan vodili evidenciju loptica u obje kante i to koristili kao input na sljedećem All hands sastanku da pokušamo doći do izvora nezadovoljstva ako ga ima. Danas umjesto loptica koristimo malo sofisticiraniji online alat, koji svaki petak šalje svim zaposlenicima kratku anketu na email u kojoj oni ocjenjuju određene aspekte tvrtke. To nama u menadžmentu daje uvid u područja rada kojima ljudi nisu zadovoljni ili s čim imaju problema – priča nam Marko. U njihovoj firmi iskusni menadžer uvodi u posao svakog novog zaposlenika.</p><p><br/> - Svaki zaposlenik od prvog dana dobije svog 'Personal managera', a to je jedan od iskusnijih i zrelijih kolega. Svaki Personal manager ima ispod sebe najviše deset ljudi jer ne želimo da su preopterećeni i njegova je zadaća pratiti razvoj svojih ljudi, pomagati im riješiti probleme, koji idu od osobnih i ljudskih pa do tehničkih, pomagati im da se dodatno razviju. Bitno nam je da svaki zaposlenik tijekom cijele svoje karijere u tvrtki uvijek ima istog Personal managera jer jedino na taj način može računati da ga netko stvarno razumije i prati tijekom razvoja njegove karijere. Promaknuća i povišice također su nešto o čemu se odlučuje demokratski na razini svih Personal managera i menadžmenta. Jedanput mjesečno se nađemo i prokomentiramo svaku pojedinu osobu u tvrtki. Ovo nam omogućava da transparentno porazgovaramo o svakome i da svaki Personal manager vidi što se događa s ljudima koji su kod drugog Personal managera i zašto su oni kandidati za promaknuće, a njegovi, primjerice, nisu. Promaknuća, povišice plaće i bonusi onda su jednostavni jer se transparentno vidi tko ih zaslužuje i zašto – kaže nam Marko. </p><p><br/> Tonći Jajić (30) u Typeqastu radi od ožujka 2018., a evo kako je odlučio prijaviti svoju tvrtku na natječaj Poslodavac za 5.<br/> - Isključivo pod ozbiljnom prijetnjom. Šalim se, naravno! Inače se prijateljima i poznanicima (pogotovo kolegama iz bivših tvrtki) volimo hvaliti u kakvoj tvrtki radimo, pa nam nije trebalo dugo da zaključimo kako bi bilo dobro da se pohvalimo istom i na nacionalnome mediju. Typeqast je zaista sjajno mjesto za rad i htjeli smo to podijeliti – priča Tonći. <br/> U Typeqastu je počeo kao Project Manager te je lani napredovao.</p><p><br/> - Napredovao sam u Senior Agile Advocatea. Ta uloga mi omogućava da, osim vođenja projekata, pomažem tvrtki definirati temeljne vrijednosti i najbolje prakse kroz inicijativu koju nazivamo The Typeqast Way. S tvrtkom sam za posao počeo razgovarati nedugo nakon što je osnovana. Naime, kad se pojavila potreba za zapošljavanjem nekog na mojoj poziciji, tadašnja HR menadžerica Monika me se sjetila s jednog ranijeg razgovora za posao u jednoj drugoj splitskoj IT firmi i pozvala da dođem porazgovarati s Markom (Managing Director). Tijekom cijelog prilično opuštenog intervjua bilo je jasno da je najvažniji taj nekakav 'culture fit' i da su ozbiljna tvrtka s ozbiljnim ciljevima, što me osvojilo na prvu. Tome je dodatno pridonijelo sve poslije razgovora - brzi odgovori u profesionalnim e-mailovima izravno od direktora i pismo namjere kao znak ozbiljnosti, nešto na što ne nailazite često ako se zapošljavate u Hrvatskoj – opisuje nam Tonći. Ono što posebno voli u ovom poslu jest što on ima mogućnost birati poslodavce, a ne obrnuto.</p><p><br/> - Imamo sreću da radimo u IT-u, što znači da uglavnom zaposlenici biraju poslodavce i da su, koliko god to za našu okolinu čudno zvučalo, same financije gotovo prestale biti najvažniji faktor u izboru poslodavca i u lojalnosti prema njima. Kolegama i meni najvažnije je da je kultura dobra, da smo okruženi najsposobnijim mogućim osobama, da imamo priliku učiti i rasti, da su projekti zanimljivi i da se njima upravlja pravilno - što poslodavac bolje ispunjava te uvjete, više se približava toj skupini 'ne bismo ga mijenjali'. Osobno, bila bi potrebna ponuda mnogo poznatije tvrtke, za daleko višu poziciju i bezobrazne financije da počnem razmišljati o odlasku. Iako, ako tko iz Googlea ovo čita... – šali se Tonći. Kad bi nekome trebao preporučiti svoju firmu, evo kako bi on to učinio: "Preporučio bih da pročitaju ovaj intervju :) Prije svega, razina odnosa unutar tvrtke je nešto što se teško nalazi i 'na zapadu', a za Hrvatsku je znanstvena fantastika. Postoji niz stvari koje smo zapisali i u prijavi, ali kao primjer, Typeqast je tvrtka u kojoj unutar jednog mjeseca imate razgovor sa svojim Personal managerom, s nekim iz HR-a i imate priliku odgovoriti na četiri tjedne ankete, a sve to kako bi stvari koje možda nisu najbolje bile transparentne i vidljive što prije. I to je samo jedan od bezbroj primjera. S tehničke strane, developerima bi najzanimljivije bilo to da na našim najboljim projektima radimo stvari koje su na razini koju ne bi očekivali od development agencije naše veličine (primjer je serverless platforma za praćenje bolničke opreme pomoću bluetooth tagova)."</p>