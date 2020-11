- To\u00a0je jako dobro za mentalno zdravlje pacijenata i osoblja. \u010cudo\u00a0da ih vi\u0161e bolnica nema - bio je jedan komentar.

<p>Psi su velik i važan dio života ljudi od početka. Prema brojnim istraživanjima, oni žive s ljudima više od 10.000 godina.</p><p>U današnje vrijeme milijuni ljudi ne mogu zamisliti svoj život bez ovog ljubimca pokraj sebe. Prema istraživanju provedenom u Kanadi, oko 83% vlasnika pasa smatra da su njihovi ljubimci punopravni članovi njihove obitelji.</p><p>Psi se povezuju s nižom razinom stresa, tjeskobe i usamljenosti.</p><p>U posljednje vrijeme mnoge bolnice pokušavaju iskoristiti ove pozitivne učinke psića na ljude 'angažirajući' ih da utješe osoblje i pacijente tijekom stresnih vremena.</p><p>Tako je Medicinski centar Wexner na sveučilištu Ohio, zaposlio jednog psa, a njegov zadatak je da pozdravlja pacijente. Doktorica bolnice po imenu Shari Dunaway podijelila je njegovu fotografiju na Twitteru i dobila gomilu pozitivnih komentara.</p><p>- To je jako dobro za mentalno zdravlje pacijenata i osoblja. Čudo da ih više bolnica nema - bio je jedan komentar.</p><p>- Koliko god da mu plaćate, to nije ni približno dovoljno - dodao je drugi.</p><p>Ovaj tweet je nadahnuo ostale da podijele još slika 'pahuljastih zaposlenika' bolnice.</p><p>- Psi volonteri već se široko koriste u zajednici. Mogu pomoći ljudima koji pate od samoće praveći im društvo u trenucima kada im je to najpotrebnije - objašnjava Emma Hammett, medicinska sestra, a piše <a href="https://www.boredpanda.com/dogs-hospitals-health-workers-wellbeing-stress/?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=BPFacebook">Bored Panda.</a></p>