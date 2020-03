Život dostavljača: Od Romea i Julije do opreza zbog korone

Wolte, o Wolte! Zašto si

Wolt? O zataji firmu svoju,

Odbaci ime to - il ako nećeš,

Prisegni, da me ljubiš, pa ću ja

Poreći, da radim za PauzaGO

Ah, mlada ljubav. Ima li išta ljepše? Išta nevinije? Teško, rekli biste i složili bismo se s vama. Ali, što ako se između vaše strasti valja nepregledni ocean tržišta? Što ako vam, da biste došli do svoje vjerne ljube, valja prijeći Scilu i Haribdu turbulentnog dostavljačkog svijeta?

Da, mlada ljubav jest nešto najljepše, a posebno ako dolazi iz naizgled suprotstavljenih tabora.

Vidjeli ste možda fotografiju dostavljačkog Romea i Julije, onu iz Zrinjevca. Sjede na klupi, stisnuti u zagrljaj. Ona u ružičastoj kapi, glave naslonjene na njegovo rame. Kraj njih su parkirani bicikli i službene torbe. Njena je od PauzeGO, njegova od Wolta. On dostavlja za jednu tvrtku, ona za drugu. Na tržištu se bore. Na zrinjevačkoj klupi se vole.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Zagrebački Montecchi i Capuletti su očito pronašli svoj sretni i sigurni dio svemira, u krajevima daleko od sada zabarikadirane Verone. Ali kako funkcionira ostatak dostavljačkog svijeta? Kako su se korona situaciji prilagodili oni koji ne znaju tko ih čeka s druge strane vrata?

Doris Bakarić (23) radi kao dostavljačica u Woltu već šest mjeseci. Nije zabrinuta.

- Dosad je najnormalnija bila dostava od restorana do korisnikovog stana. Sad u ovo doba pandemije imamo beskontaktnu dostavu. Najnormalnije prihvatimo narudžbu u restoranu, a kad dođemo do vrata, zakačimo je za kvaku, pozvonimo i bježimo. Kao one dječje igre kad nekome pozvonite na vrata i onda otrčite. Bilo je slučajeva da dostavljači ne stignu pobjeći na vrijeme i onda bude bliskih susreta s korisnicima - smije se Doris.

- Mene su dosad vidjeli samo jednom. Stavljala sam vrećicu na kvaku i oni su u tom trenutku otvorili. Malo smo se zaledili, ali bilo je sve ok. Poželjela sam im dobar tek - opisuje nam ova studentica i dodaje da se ne boji zaraze.

- Svi smo na oprezu. Ne vlada strah, ali svi pazimo. Imamo ova mala dezinfekcijska sredstva, a i u firmi paze da se držimo mjera i uputa zdravstvenih organizacija - priča nam djevojka.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Ipak, i izvan korone, u ovom poslu se događaju neobične situacije.

- Jedna žena mi je otvorila potpuno mokra, samo u ručniku. Nije očekivala da ću tako brzo doći. Shvatila sam to kao kompliment! Znali su mi otvoriti vrata i zapuhnuo bi nas neobičan miris. Otvorili bi skroz smušeni ljudi i vidjelo se na njima koliko su željno čekali tu hranu - priča nam kroz smijeh Doris.

Iz Wolta nam, kao i iz ostalih dostavljačkih tvrtki, kažu da su poduzeli znatne korake.

- Hitno smo uveli beskontaktnu dostavu putem koje korisnici mogu naručiti hranu te ju preuzeti bez kontakta s dostavljačem što znači da će dostavljena hrana biti ostavljena na vratima ili ulazima. Što se tiče zdravstvenih mjera, obavijestili smo sve Wolt partnere dostavljače o preporukama Svjetske zdravstvene organizacije. Što se financijskih mjera tiče - svakom dostavljaču subvencioniramo dezinfekcijski gel - potvrđuju riječi svoje dostavljačice.

- Što se tiče radnog vremena, Wolt nastavlja raditi kao što je radio i do sada. Jedino što se mijenja je radno vrijeme velikih centara što je ujedno i odluka vlade. Prema tome, restorani koji se nalaze u sklopu centara, radit će skraćeno, a prema posljednjim informacijama koje imamo, radno vrijeme centara biti će do 18h. Sve uvodne prezentacije i obučavanje kurira radi se isključivo preko online treninga (tzv. virtualni onboarding) - dodaju.

- Jedino primopredaju opreme i dalje radimo u uredu na način da unaprijed pripremimo sve potrebnu opremu za svakog dostavljača individualno. Prilikom primopredaje opreme nema fizičkog kontakta. Restorani se maksimalno prilagođavaju nastaloj situaciji tako da će velika većina njih nastaviti raditi u vidu “dark kitchena” odnosno isključivo kao kuhinje za dostavu hrane. Važno je napomenuti kako Wolt u suradnji s restoranima traži najbolja moguća rješenja pa je tako jedna od uputa koja stiže s Wolt strane da se unutar restorana pripremi posebno „pick-up“ mjesto s kojeg će dostavljači preuzimati hranu, a sve sa ciljem kako bi se u potpunosti izbjegao fizički kontakt - objašnjavaju iz Wolta.

Glovo je također uveo beskontaktnu dostavu. Javili smo im se s upitima o novom poslovanju, ali do zaključenja ovog broja nismo dobili odgovore. Ipak, putem aplikacije su pozvali svoje mušterije da naručuju hranu, namirnice i proizvode iz ljekarne na siguran način.

- Vrećice su zatvorene i dezinficirane od strane partnera, te preuzete bez fizičkog kontakta ljudima - javljaju iz Glova. A kako im funkcionira dostava.

- Dogovori se sa dostavljačem da ostavi vrećicu na vratima bez potpisa preuzimanja. Mi smo na usluzi s najboljim restoranima i dućanima - obavijestio je Glovo svoje mušterije

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

I Pauza.hr je ozbiljno shvatila nove mjere.

- Kao reakciju na trenutnu situaciju, a kako bismo proaktivno sudjelovali u provođenju preventivnih mjera, većina našeg tima će raditi od kuće. Uključujući i naše agente korisničke podrške. U ovom periodu su moguće manje tehničke smetnje prilikom poziva broja telefona naše korisničke podrške pa molimo za razumijevanje i korištenje chat-a i e-maila za komunikaciju - javljaju službenim mailom iz Pauze.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Platforma dobartek.hr u ovom trenutku ne nudi uslugu dostave, već posluje s restoranima koji imaju vlastitu dostavu.

- Posljednjih smo dana u intenzivnom kontaktu s partnerskim restoranima koji su mjere higijene i osobne zaštite svojih zaposlenika i jela povisili na maksimum u skladu sa svim trenutnim preporukama nadležnih tijela. Do trenutka kad se potencijalno izda naredba o zabrani rada ugostiteljskim objektima, restorani nastavljaju s radom. Ipak, oni koji imaju unutarnje prostore u kojima se može jesti, odlučuju ih zatvarati te ostati samo na dostavi - kažu nam iz Dobarteka. I oni rade na dostavi bez kontakta.

- Posljednjih smo dana radili na uvođenju opcije beskontaktne dostave kao i aktivacije online plaćanja u svim restoranima koji ga dosad možda nisu imali. Svakako korisnicima preporučujemo online plaćanje i odabir beskontaktne dostave. Što se tiče naših zaposlenika i tvrtke, svi radimo od doma, ali maksimalno smo na raspolaganju svim našim partnerima i korisnicima. Također, svoju ćemo platformu staviti na raspolaganje besplatno svima koji u ovim novim okolnostima privremeno uvode opciju dostave, i to ne samo gotovih jela već i namirnica, pa pozivamo sve zainteresirane da nam se jave - pojašnjavaju.

Kažu nam da im je broj narudžbi blago smanjen, posebno zato što je puno tvrtki od ovog tjedna uvelo rad od doma što samo po sebi, kako kažu, podrazumijeva novu dinamiku.



