'Život mi se okrenuo naopako kad su mi mama i tata rekli da su cijeli život homoseksualci'

Mogli bismo reći da sam imao tipični prigradski srednjoškolski život. Odrastao sam u Stanmoreu, gradskom naselju na sjeverozapadu Londona. Bilo nam je financijski ugodno, uživali smo u sunčanim praznicima svake godine dok sam pohađao privatnu školu sve do svojeg osamnaestog rođendana. Moji roditelji su vodili živopisan društveni život, koji se često sastojao od večera praćenih burnim igranjem Trivial Pursuita. Moje djetinjstvo je bilo stabilno, zaštićeno i nadasve sretno, prisjetio se James Lubbock iz Velike Britanije, autor knjige 'Breaking Dad'.

POGLEDAJTE VIDEO o odgoju djece u Danskoj:

Opisao je svoje djetinjstvo u naizgled idiličnoj obitelji i napomenuo da, tek kada je odrastao i počeo samostalno živjeti, roditelji su mu priznali da oboje vole isti spol.

- Gledajući unatrag, ono što se dogodilo s mojim roditeljima duboko je promijenilo način na koji gledam brak, odnose, seksualnost, čak i samu pravu ljubav. Njihov je odnos bio puno složeniji nego što sam mislio dok sam odrastao. Znam da su se voljeli, možda čak i više nego u normalnim odnosima, ostali su zajedno i uživali u svom životu usprkos ovoj ogromnoj prepreci za funkcionalan brak - rekao je.

Postao je, kaže, svjesniji problema gay populacije i puno tolerantniji. O tome, zapravo, prije nikada nije previše ni razmišljao.

Ovo je njegovo iskustvo:

Mama je preuzela dužnost domaćice i majke jedinog djeteta (bio sam pomalo razmažen). Odustala je od svoje obećavajuće karijere učiteljice engleskog jezika kako bi se brinula za mene tijekom mojih mlađih godina. Da, povremeno sam se znao ponašati kao malo govno i, kao i mnoga djeca, znao sam točno koje su joj slabe točke, ali ipak samo imali nježnu i blisku vezu. Oslanjao sam se na nju tijekom razvoja i bio pravi mamin dečko.

Foto: James Lubbock/Facebook

Moj otac? Njega sam idealizirao. Djelomično zato što sam ga viđao jedino kada se vratio s posla, pa je vrijeme provedeno s njim bilo dragocjenije, ali i zato što je bio smiješan, razigran. Čak, iako sam bio vrlo mlad, mogao sam reći da je on uspješan poslovni čovjek, a to me činilo ponosnim. Ponekad sam znao stajati ispred kuće i čekati da dođe s posla samo kako bih vidio njegov automobil dok ulazi u našu ulicu. On i mama bili su savršen par.

Razišli su se tijekom moje prve godine fakulteta

Očekivao sam da će distanciranost ukloniti nepotrebne trzavice i da bi njihov brak mogao ući u novo zlatno doba. Koliko sam samo pogriješio. Razišli su se tijekom moje prve godine fakulteta, nakon jedne od najgorih svađa kojima sam svjedočio, bilo je to kada sam došao kući za Božić. Odjednom je to bilo to - moji su roditelji sada živjeli zasebnim životima.

Kasnije, živeći i radeći u Londonu, nazvao me stari (tako ga zovem ovih dana). Želio me pozvati na večeru jer mi je morao nešto reći. Ne volim dramu, ali, naravno, prihvatio sam. Grčevito sam pokušavao shvatiti o kakvim vijestima bi se moglo raditi - mislio sam, ili smrtonosna bolest ili imam brata (sestru) za kojeg ne znam.

Pokazalo se da nisam bio u pravu, niti u jednoj teoriji. Igrao se sa svojom juhom i gledao nervozno naokolo, što mi je bilo čudno - tata je obično bio vrlo samouvjeren i sigurno se nikada nije čudno ponašao u mojem društvu. Izgubio sam strpljenje i zamolio ga da mi sve otkrije. Podigao je pogled, ali je izbjegao kontakt očima, i počeo mi je pričati da ponekad ima neke osjećaje prema dečkima ... bio je homoseksualac.

Iako šokira, osjetio sam olakšanje što nije bolest ili tajno dijete, ali bio sam potpuno izvan sebe. Jednostavno nikada to nisam pomislio niti pretpostavio. Oca sam uvijek vidio kao čovjeka koji voli žene, - da, pomalo banalnog, ali na uvrnuti, onaj mačo, Mick Jagger način. U tom sam se trenutku iznenada osjetio odraslim - vodio sam taj zreli razgovor s njim, govoreći stvari poput: 'Sretan sam zbog tebe', 'I dalje si moj otac' i 'Nadam se da ćeš uživati u svojem novom životu, ali molim te pazi na sigurnost'. Da znam, nezgrapno.

Foto: Canva

Odjednom sam imao više pitanja nego odgovora

Te sam večeri izašao iz restorana osjećajući da mi se život promijenio, ali na neobično pozitivan način. Ovo otkriće nekako je izmijenilo moju perspektivu, natjeralo me da razmišljam o mnogim stvarima drugačije. Nikada nisam imao gay prijatelje ili čak nikakvo iskustvo poznavanja gay ljudi - sad se odjednom moj tata razotkrio kao gay osoba. Počeo sam razmišljati i procjenjivati oca, kako će se razvijati moj odnos s njim. U isto vrijeme sam bio sretan zbog njega i osjećao tugu što je morao taj dio sebe čuvati u tajnosti toliko dugo. Odjednom sam imao više pitanja nego odgovora. Kako čovjek može živjeti tako i ostati zdrav? Je li on do sada bio istinski sretan?

Samo tjedan dana kasnije mama me pozvala na večeru da porazgovaramo o tati. Ili sam tako mislio. Jeli smo u poznatom mađarskom restoranu u Sohu zvanom Gay Hussar - prigodno, pomislio sam. Neobavezno smo razgovarali kada je odjednom spomenula da se nedavno uselila s damom čije ime je Susan. Prije nego što sam se uopće imao priliku pitati kamo taj razgovor vodi, priznala je kako je i ona gay, a Susan je njezina partnerica.

Osjećao sam se kao u snu, zabavljao sam se, ali na neki bizaran način, nisam mogao potpuno povjerovati što mi se to događa. Oba moja roditelja cijeli su život živjela u laži i skrivali ključni dio onoga što jesu, i od sebe i jedno od drugoga. U početku mi je sve to bilo previše. Reagirao sam na isti način kao i sa mojim tatom. Podržavao sam je, ohrabrivao, ali ovaj put smo se i međusobno smijali koliko je situacija bila bizarna. Kao da su me nekako pretočili u holivudski film koji je previše lud da bi bio istinit.

Najčitaniji članci