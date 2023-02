Majka joj darovala svoj organ: 'Nosit ću dijete u istoj maternici u kojoj sam se i ja razvijala'

Kirsty Bryant (29) iz Australije izgubila je maternicu u hitnoj histerektomiji zbog obilnog krvarenja nakon rođenja prvog djeteta. Bilo je to 2021. godine. Bila je shrvana jer je oduvijek, maštala da će imati više djece.

Međutim, 10. siječnja ove godine nada joj vratila nakon što su joj transplantirali majčinu maternicu u Kraljevskoj bolnici za žene (Royal Hospital for Women) u Sydneyu. Njezina majka Michelle Hayton (53) zapravo ju je šokirala kad joj je prvi put spomenula tu ideju. Došla je do nje i predložila da joj donira svoju maternicu, jer je ionako više ne treba.

Ono što se u početku činilo kao luda ideja, postalo je nešto o čemu je Kirsty počela ozbiljno razmišljati.

- Kad mi je to prvi put spomenula, rekla sam joj: 'Molim te oprosti, jesi li ti ozbiljna?'. Bila je itekako ozbiljna. Nosit ću dijete u istoj maternici u kojoj sam se ja razvijala - rekla je mlada majka i spomenula da je to prva transplantacija maternice napravljena u Australiji.

- Nakon što je predložila transplantaciju maternice, nekako mi ta ideja nije izlazila iz glave. Znala sam da je to jedina opcija želim li nositi još jedno dijete. Taj dar koji mi je majka dala je nevjerojatno velikodušan, ona je zapravo razlog zbog kojeg sam i ja željela postati majkom - prisjetila se.

Cijeli postupak u Kraljevskoj bolnici za žene vodila je ginekologinja i stručnjakinja za plodnost dr. Rebecca Deans koja je pojasnila po čemu se ovaj oblik transplantacije organa razlikuje od ostalih.

- Drugačija je od ostalih oblika transplantacije organa jer je to privremena transplantacija koja obično traje oko pet godina, što je dovoljno vremena da se ženama omogući imati djecu. Organ se daje privremeno zbog imunosupresivnih lijekova koje pacijent mora uzimati - pojasnila je dr. Deans i otkrila da je zahvat na Kirsty Bryant prvi od 12 koliko planira napraviti sa svojim timom u ovoj godini.

Radi se o šest doniranih maternica živih donora i šest od preminulih.

- Živi donatori diljem svijeta su uglavnom sestre, majke, rođakinje ili bliske prijateljice. Mrtvi donatori su ljudi koji su preminuli prerano, možda u prometnoj nesreći ili zbog krvarenja u mozgu - dodala je.

Sve zahvate ovog tipa nadgleda profesor Mats Brännström, liječnik koji stoji iza prve uspješne transplantacije maternice izvedene u Švedskoj 2012. godine. Ovom prilikom će dobar dio 2023. godine živjeti u Sydneyu kako bi bio uz liječnike koji će obavljali transplantacije u Kraljevskoj bolnici za žene, prenosi Daily Mail.

Dr. Šimunić: 'To vrlo složen postupak'

- Transplantacija se najčešće radi od živih darivateljica koje su prilično često u tom izboru u svijetu bile žene u postmenopauzi. Inače je to vrlo složen postupak jer samo operacija na donoru traje šest do osam sati, i stvara značajan kirurški rizik i kod darivateljice i kod primateljice organa - pojasnio nam je jednom prilikom prof.dr.sc. Velimir Šimunić, jedan od vodećih hrvatskih stručnjaka s područja humane reprodukcije kad smo razgovarali o toj tematici.

- Nakon takve operacije najčešće se na liječenje koje je uvijek potpomognuta oplodnja ide 10 mjeseci kasnije kako bi se stanje organizma stabiliziralo, kako bi vidjeli je li organ prihvaćen. Primateljica dobiva imunosupresiju kao i kod bilo koje druge transplantacije - pojasnio je.

Prof. Šimunić smatra kako Hrvatska još nije spremna za uvođenje takvih postupaka.

- Tehnički s obzirom na to da imamo izuzetno kvalitetne transplantacijske timove za druge organe, i ova je operacija kod nas izvediva. No mislim da Hrvatska još nekoliko godina nije za to spremna. Mi se vrlo čvrsto držimo etičkih principa koje u takvim tehnologijama pronalazimo, a ti principi onda postaju kočnica. Tako imamo kočnice u medicinski potpomognutoj oplodnji, kočnice kod donacije jajnih stanica i sjemena, što se sve vani već odavno rutinski radi. To nije postupak za jednu ženu, nego postupak za sve više žena jer nekim nerazjašnjenim razlogom u Hrvatskoj kao i u svijetu pojavljuje se sve više bolesti maternice poput mioma i adenomioze u kojih se zbog tih bolesti ne množe koristi uterus nego se mora tražiti zamjena - rekao nam je.

