Život nađe put: Čarobno drvo u centru grada stoji cijelo stoljeće

Neobično je drvo izraslo iz same zgrade te je preživjelo more pješaka i automobila u centru Zagreba, dva Svjetska rata kao i potres, a simbol je kako je život - koliko krhak, toliko i neuništiv te prekrasan

<p>Komadić prirode u centru grada uvijek je prekrasno vidjeti, no ovo drvo hibiskusa ne donosi samo lijep prizor već i čarobnu priču koja se iza njega krije.</p><p>Smjestilo se u Palmotićevoj ulici, jednoj od najprometnijih u gradu te raste iz same zgrade. Kako je Željka Hofer otkrila <a href="https://diva.vecernji.hr/lifestyle/cudesno-drvo-u-centru-raste-iz-asfalta-otkrili-smo-tko-ga-je-prije-100-godina-zasadio-12250">Večernjem listu</a>, posadio ga je njen pradjed Petar Šarić prije više od stotinu godina. </p><p>- Ne znam točno kada je to moglo biti, no stablo je zasadio moj pradjed Petar Šarić početkom 20. stoljeća, pretpostavljam oko 1907. godine, kada je rođena moja baka. Danas nitko više nije živ koga bih mogla pitati za točnu godinu. Djed je bio ugostitelj, imao je Kavanu Šarić, koju je kasnije prokockao - ispričala je Željka, otkrivši da je pradjed Petar hibiskus zasadio u blizini kavane kao svojevrsni signal, znak raspoznavanja. </p><p>Njoj samoj od pradjeda nije ostalo puno toga, tek dvije tacne od njemačkog srebra alpake s ugraviranim natpisom Kavana Šarić te dvije žličice za miješanje kave.</p><p>O hibiskusu se danas brinu djelatnici salona namještaja Themelia, koji ga brižno njeguju te se s njime ponose.</p><p>Za ovo stablo vezana su mnoga lijepa sjećanja, pa je tako i nekoliko stanara obližnjih ulica na grupi napisalo na Facebook grupi nakon potresa u Zagrebu kako im je uvijek bilo toplo oko srca kada bi ga ugledali, posebice kada je u punome cvatu.</p><p>Čudesan i veličanstven, riječi su kojim ga opisuju. </p>