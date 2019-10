Život s kroničnom boli: 'Sve boli i smeta, ali nadu ne gubim'

Smatra se da kronična bol, koja traje dulje od tri mjeseca i često pogađa više dijelova tijela, utječe na oko 28 milijuna odraslih u Velikoj Britaniji. U Europi s tim problemom živi oko 100 milijuna ljudi, a procjenjuje se da ih je na globalnoj razini oko 1,5 milijardi. Dakle, niste sami, poručuje dr. Helena Miranda, liječnica koja se specijalizirala za liječenje boli.

Foto: Dreamstime

Osim što već 20 godina proučava kroničnu bol kao liječnica i znanstvenica, i sama je živjela s boli veći dio svog života, kaže. Mučile su je tjedne migrene, stalna išijalgija te povremena bol u koljenima i kukovima, kao i bolovi u malim zglobovima na rukama, zbog ranog osteoartritisa.

- Nije lako objasniti što vas i kako boli, pa ni liječnicima nije lako shvatiti bolesnika koji pati od bolova, to znam iz vlastitog iskustva. Zato prije nego idete kod liječnika razmislite i usredotočite se na to što vam je najveća briga i što želite zatražiti, kako biste liječniku mogli objasniti što od njega očekujete. Zapišite to, a ako imate osjećaj da niste izrekli sve što mislite da je trebalo, zatražite od liječnika da vas primi još jednom, za nekoliko dana, savjetuje liječnica. Dodaje kako je dobro i zapisati i ono što vam je liječnik rekao, jer je u situaciji kad vas muče jaki bolovi, lako zaboraviti što vam govori.

Liječniku obavezno recite (ili napišite) koje lijekove inače uzimate, te koje doze, kao i koliko dugo uzimate svaki lijek. Dobro je imati i preslike nalaza te rezultata pretraga koje ste ranije obavili, kao i otpusna pisma iz bolnice. Sve to treba pokazati svakom novom liječniku koji je uključen u vase liječenje.

- I budite iskreni. Najbolju pomoć dobit ćete ako se potpuno otvorite liječniku, tako da razgovarate i o emocijama koje izaziva vaša bol, kaže liječnica. Dodaje kako se u praksi uvjerila da se može naučiti živjeti s boli, i to živjeti kvalitetno.

Foto: Thinkstock

- Pacijente uvijek potičem da pronađu što više alata koji im pomažu, te da testiraju sve one koje im predložim. U većini slučajeva to ne uključuje lijekove ili neke brze mjere, već promjenu načina života, od navika spavanja do tehnika vizualizacije, kaže. Dodaje kako za učenje nove metode samopomoći i to da prodjeluje treba u prosjeku i do nekoliko mjeseci, tako da očekivanje brzog rješenja vodi u očaj i frustraciju. Treba biti strpljiv i ustrajati u novim navikama dok ne počnete osjećati napredak, odnosno ne odustajati ni kad se on dulje vrijeme ne nazire.

Kako i zašto nastaje kronična bol?

Bol je signal upozorenja, štiti nas od ozljeda i uči da prepoznamo svoje granice, kako bismo ih izbjegli. No, putevi boli u središnjem živčanom sustavu (to je mreža živaca u mozgu i leđnoj moždini koji omogućuju mozgu da koordinira različite funkcije vašeg tijela) mogu postati osjetljivi, pa signali boli mogu ostati uključeni u mozgu čak i kad izvorna trauma ili ozljeda zacijele.

Tipična stanja povezana s ovom pojavom su bolovi u leđima, glavobolja, osteoartritis i reumatoidni artritis, ali i sindrom iritabilnih crijeva te fibromialgija (koja uzrokuje umor i bol u cijelom tijelu). Takva bol gotovo nikada nije znak za opasnost, pa kroničnu bol ne treba nužno uzimati kao razlog da odmah počnemo mirovati. No, to ne znači da ne treba reagirati, odnosno potražiti pomoć.

Kako se problem razvija?

Ljudi koji pate od kronične boli postupno će postati osjetljiva na mnoge stvari: propuh, buku, jaka svjetla, lošu kvalitetu zraka u zatvorenom i slično, što može dovesti do začaranog kruga. Prekomjerna izloženost takvim podražajima može dovesti do prekomjerne stimulacije živčanog sustava i nove boli.

- Čini se kompliciranim, no jedini način da to promijenite jest da se unatoč boli vratite životu kakav ste imali prije boli, iako je to teško postići, kaže dr. Miranda. Jer, vase misli i osjećaji često su toliko oštećeni boli da ne možete izaći iz tog kruga. No, mnogi koji su uspjeli promijeniti način razmišljanja o svom stanju na kraju su uspjeli, kaže liječnica.

Što pomaže?

Foto: Kzenon

Iskušajte akupunkturu

U vještim rukama obično je dovoljno četiri do osam tretmana da čovjek počne osjećati poboljšanje, kaže dr. Helena Miranda. Prema rezultatima studije objavljene u časopisu Pain za 2017. godinu, nelagoda se ublažava u roku do godine dana, s tim da su istraživanja koja ukazuju na njenu učinkovitost sad već sve brojnija. Također, nekoliko studija koje su koristile snimke magnetske rezonance (MRI) pokazale su da akupunktura mijenja područja mozga koja su uključena u liječenje boli (iako se igle postavljaju na leđa ili u vrat, a ne u blizinu mozga). Taj dio mozga potom obrađuje te signale, na što utječu i naša prijašnja iskustva, kao i trenutno stanje i osjećaji, zbog čega se razdoblje potrebno da se osjeti olakšanje kod ljudi razlikuje, prenosi Daily Mail.

Spavajte, to je vaše tajno oružje

Jedan od najučinkovitijih načina za upravljanje bolom je okrepljujući san. Štoviše, moguće je da neće ni moći riješiti problem s boli prije nego popravite kvalitetu sna. Spavanje omogućava imunološkom sustavu da se izbori s upalom te pomaže zacjeljivanju ozljeda. Također, čini metabolizam učinkovitijim te vodi do ravnoteže hormona. Posebno je važno držati pod kontrolom hormone stresa, kao i hormone gladi, kako bismo se mogli oduprijeti slatkišima. I to je važno da ne biste povećali težinu i tako opteretili mišiće i kosti.

Dodaci prehrani

Foto: Thinkstock

Magnezij: Studije su pokazale da mnogi oboljeli od kronične boli imaju manjak magnezija (ključnog za koordinaciju živaca i mišića), ali nije poznato je li to uzrok ili posljedica boli. Tako je jedno istraživanje pokazalo da

uzimanje magnezija tijekom šest tjedana pomaže onima koji imaju kroničnu bol u leđima. Hrana bogata magnezijem uključuje cjelovite žitarice, bademe, sjemenke suncokreta i bundeve, ribu, avokado, banane i tamnu čokoladu.

Omega 3: Omega-3 masne kiseline, koje se nalaze u ribljem ulju i nekim biljnim uljima (kao što je laneno sjeme), imaju protuupalno djelovanje. U mnogim su istraživanjima omega-3 masne kiseline ublažile i bol kod osteoartritisa, sindroma iritabilnog crijeva i menstruacije. Najbogatiji izvori su masne ribe poput lososa, skuše i haringe te neki orašasti plodovi, posebno orasi.

Kurkuma: Istraživanja pokazuju da kurkuma može donijeti značajno olakšanje kod kronične boli. Također može olakšati depresiju, što je čest problem među oboljelima od boli. Manji problem kurkume je da u obliku koji je dodajemo hrani nije dovoljno moćan. Zato se preporučuje kurkuma u kapsulama, no čak i tada je potrebno nekoliko kapsula na dan, da se postigne učinak.

Vitamin D: Ljudi koji trpe kroničnu bol često imaju smanjenu razinu vitamina D. U jednom istraživanju, pacijenti čija je razina vitamina D bila preniska uzimali su dvostruko veću količinu jakih lijekova protiv bolova, u usporedbi s onima koji imaju adekvatnu razinu vitamina D. No, ne zna se što je uzrok, a što posljedica. Zato je važno što više boraviti na svježem zraku, a tijekom zime konzumirati jaja i masnu ribu, koji ga sadrže.

Što izbjegavati?

Kofein

Dvadesetak studija u kojima je sudjelovalo više od 7000 ljudi pokazalo je da uzimanje lijekova protiv bolova uz šalicu kave (ili pica koje sadržava kofein) donosi više olakšanja nego kad pijemo lijek s vodom. No, budite oprezni ako imate problema sa spavanjem. Dobar noćni san mnogo je važniji za ublažavanje bolova od djelovanja kofeina uz lijek.

Alkohol

Alkohol donosi privremeno ublažavanje boli, no nakon večeri koju ste proveli pijući cijelo tijelo postaje osjetljivije na bol. Štoviše, lijekovi protiv bolova i alkohol nisu kompatibilni. Može doći do krvarenja crijeva i oštećenja jetre.

