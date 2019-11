Život sam posvetila svojoj djeci no jako se brinem za svoju kćer

Dragi Mevludine,

jako sam zabrinuta za svoju kćer. Moj život je bio sve, samo ne dobar i lak, ali sam nalazila snagu u ljubavi i brizi za svoju djecu. Sada su oni odrasli ljudi, sin ima svoju obitelj, ja sam u mirovini. Brine me budućnost moje kćeri. Nakon više propalih veza sada je u vezi, no boji se da ona neće imati budućnost i perspektivu kakvu ona želi. Brine me i njezina fnancijska budućnost. Hoću li doživjeti njenu udaju, hoću li vidjeti njezinu obitelj, doživjeti da je sretna i sređena? Hvala vam na odgovorima i savjetima.

šifra: lijepa starost

Odgovor:

Vaša kći je dosta tašta, ponekad se čini da joj nitko i ništa ne odgovara. Uvijek je nezadovoljna, zaljubljive je prirode i nažalost njoj se ljubav nikada ne uzvraća jer nailazi na pogrešne muškarce. Treba se malo smiriti i razmisliti što zapravo želi od života i kako do toga doći. Vidim da će u idućoj godini imati više samopouzdanja (koje joj nedostaje) i da će joj krenuti nabolje.

Bit će ozbiljnija i staloženija za obostranu ljubav nje i njenog dragog te za zajednički život. Ona ima gastritis koji je nastao zbog živciranja, ali i povremene glavobolje od spondiloze i niskog tlaka. Uz savjete liječnika i lijekove vidim da će biti dobro i da će se osjećati zdravo. Za četiri godine vidim vam svima stablilizaciju i napredak na svim poljima i u cijeloj obitelji. Sretno i javite se.

