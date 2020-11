Život u neizvjesnosti: 'Čeka me jako rizičan operativni zahvat'

Nije lako prevladati strah za svoj život i povjerovati da ćete se probuditi nakon rutinske operacije, a kamoli ne rizične, kakva čeka jednog našeg čitatelja...

<h2>Dragi Mevludine, </h2><p>imam velikih problema sa zdravljem, a očekuje me i rizičan operativni zahvat. U panici sam kako će sve proći. Molim vas pomozite mi savjetom jer sam u panici. Hvala na odgovoru.</p><p><strong>šifra: zdravlje </strong></p><h2>Odgovor:</h2><p>Dragi gospodine, pa vi ste oduvijek bili odvažni i hrabri, nema potrebe da sad bude drugačije. Godine su učinile svoje, no vidim da imate krasnu suprugu i djecu te dobar život. Vi ćete operirati srce i sve će proći u najboljem redu. Dobit ćete i adekvatnu terapiju, a vidim i normaliziranje tlaka te kontrolu vode u organizmu. Nakon operacije ćete biti prezadovoljni. Budite hrabri i poslije me nazovite. Sretno.</p>