<h2>Dragi Mevludine, </h2><p>voljela bih da mi pomognete jer jedino vama vjerujem. Rođena sam 1965. i imala sam težak život, a u zadnje vrijeme me zdravlje sve više muči. Noge me bole i natiču, ne mogu više funkcionirati jer me bole i dok hodam. Molim vas da mi kažete vidite li nešto ozbiljno. Zanima me i ljubav. Zanima me hoću li u budućnosti upoznati nekog normalnog muškarca koji me neće iskorištavati već samo voljeti. </p><p><strong>šifra: nesretna u životu </strong></p><p>Odgovor:</p><p>Komunikativna ste, stabilna i pozitivna žena koja se voli družiti. No vidim poteškoće, koje su ipak iza vas, i težak život. No to je prošlo, vrijeme je da se okrenete budućnosti. Bolovi u nogama su nastali zbog tereta, no savjetujem vam posjet internistu i reumatologu. Tlak vam varira, a imate i previše tekućine u tijelu. Liječnik će vam dati adekvatnu terapiju, sve će biti dobro. Vas očekuje ipak bolje razdoblje, osjećat ćete se poletnije i zadovoljnije. Upoznat ćete i jednog gospodina, vjerojatno preko prijatelja, a on će vam se svidjeti, kao i vi njemu. Vidim druženje i dobru komunikaciju, a poslije i vezu koja će potrajati. Do kraja iduće godine ćete biti prezadovoljni.</p>