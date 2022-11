Životna misija svakog znaka Zodijaka: Blizanci podučavaju, Djevica popravlja, Bik motivira

Svaki će horoskopski znak po rođenju dobiti sudbinski zadatak koji mora ispuniti kako bi si olakšao postojanje na planeti. Ta predodređenost za ostvarivanje nekih ciljeva, koji su postavljeni tako da ih možete svladati ako se dovoljno posvetite sebi, ujedno će vam pomoći da shvatite neke duboko skrivene kutke vaše osobnosti, odnosno ono što vi istinski jeste.

POGLEDAJTE VIDEO: Astro bebe

Ovan

U vašem životnom ugovoru sa svemirom stoji da morate istražiti svoju osobnost, otkriti svoj karakter i izraziti vlastiti identitet. Vaš put je put postizanja uspjeha kroz snagu, samopouzdanje i neovisnost jer niste rođeni da ovisite o drugima, nego da ih nadahnjujete.

Možda ste primijetili da lakše ostvarujete planove kad djelujete samostalno ili u svrhu osobnog rasta. Ništa se u vašem životu neće značajnije pomaknuti s mjesta dok stojite u nečijoj sjeni.

Zastoji i frustracije se javljaju i kad predugo čekate nečije odobrenje ili slijedite tuđe upute. Kod Ovnova ne smije biti ljudi i situacija koji dugotrajno ugrožavaju njihovo samopoštovanje i osjećaj osobne moći.

Bik

Rođenjem u ovom znaku postavili ste si zadatak primijeniti svoju zodijačku stručnost na stjecanje materijalnog obilja. Vaša snaga leži u zarađivanju novca te ostvarenju opipljivih rezultata radeći pošteno i predano.

Foto: Dreamstime

No sve to ostaje samo potencijal ako prethodno niste razvili i osvijestili osobni sustav vrijednosti. Gledano iz kozmičke perspektive, riječ je o skupu principa koje cijenite i koji vas motiviraju na ostvarenje konkretnih vrijednosti.

Bikovi su blagoslovljeni talentom stvaranja novca, no iza toga mora stajati odgovoran rad. Ulovite li se u zamku sebičnosti, pohlepnosti i škrtosti, vaša vještina i blagoslov će vam biti oduzeti. Vaša misija je uložiti trud u konstruktivno korištenje materijalnih resursa.

Blizanci

Vaša misija je razvoj intelektualnih sposobnosti i poticanje drugih da učine isto. Morate zaposliti svoj um učenjem, čime ćete stimulirati urođenu znatiželju koja će vas zadržati na tome mjestu dovoljno dugo kako biste izvukli ono najbolje.

Blizanci su stvoreni za prenošenje znanja i informacija ljudima u svojem okruženju. No da bi to bilo moguće, potrebno je provesti temeljito istraživanje i steći vještine prenošenja znanja.

Ne začuđuje što znate dobro baratati riječima i postaviti prava pitanja te što imate talent za umrežavanje. Da ste zalutali s pravog puta mogu vas upozoriti nezadovoljstvo, dosada i nezainteresiranost. Ako je tako, upišite neku edukaciju, istražujte, dijelite svoje misli sa svijetom putem društvenih mreža, živite svoje intelektualne potencijale...

Rak

U ovom ste životu odabrali istražiti svijet unutarnje sigurnosti kako biste utemeljili emocionalnu sigurnost. Riječ je o osjećaju pripadanja i prihvaćanja, imanju baze u kojoj se osjećamo zaštićeno.

Blagoslovljeni ste darovima s neba dok pružate potporu onima koji su emotivno izgubljeni. Rak utjelovljuje arhetip tople majke i brižnog oca, onog koji štiti dom i obitelj. U genima vam je zapisana briga za druge, no morate paziti da ne prekoračite zdravu granicu, paziti da se vaša brižnost ne pretvori u sputavanje drugih.

Tad se stvara platforma za rađanje obiteljskih neprijateljstava, pa i borbe za imovinu. Sklopili ste ugovor u kojem je zapisano da drugima trebate pružiti osjećaj pripadnosti, a ne im podrezati krila. Kao dijete ste sigurno imali iskustva koja su vas mogla duboko uzdignuti ili povrijediti, a sad imate potencijal da iskoristite moć i pomognete onima koji trebaju pripadanje.

Lav

Vaša urođena radost, kreativnost, sposobnost da zaigrani poput djeteta slavite život, generatori su sreće kojima možete motivirati druge da osjete čaroliju uživanja u životu. I dok obogaćujete vlastiti život radeći ono što volite, u stanju ste i oplemeniti živote onih koji vas okružuju.

Foto: Dreamstime

Obećali ste svemiru da ćete u svijetu ostaviti osobni pečat, da ćete živjeti sebe kroz svoje unutarnje dijete, a dijeljenje sebe sa svijetom dolazi kroz usavršavanje i prepoznavanje osobnih talenata.

Lav može biti sjajan učitelj, glumac, sportaš, modni dizajner i sl. Vi ste kao nebrušeni dijamant koji je potrebno dugo obrađivati kako bi zasjao u punom sjaju. Da biste stali ispod reflektora i izrazili svoje talente morate puno raditi.

No kad vam je život isprazan i bez strasti, očito ste skrenuli s pravog puta.

Djevica

Ljudi vas često traže usluge, radite u poslovima vezanima uz zdravlje, prehranu, higijenu, tjelovježbu, često ste pod stresom, preopterećeni, ali ne odustajete od toga da uvijek morate biti na visini zadatka.

Povezat ćete se sa svojim karmičkim zadatkom kad uvidite da je život savršen takav kakav jest te da sve što vam se događa ima viši smisao. Kad se prestanete žaliti da je život težak, kad se prestanete osjećati kao rob dužnosti i odustanete od postavljanja previsokih standarda samima sebi te prihvatite ono što se događa mudro i smireno, krenut ćete u ostvarenje svrhe svojeg života.

Ključ uspjeha Djevice nije naporan rad, već intelektualni i duhovni razvoj. Razdražljivost, ljutnja i manjak strpljenja znakovi su da ste skrenuli s pravog puta.

Rođeni ste kako biste drugima pokazali koliko mogu biti sjajni te vaš osobni uspjeh zapravo leži u nezahvalnim poslovima, u slomljenim stvarima koje nitko ne želi popraviti.

Vaga

Vaš karmički poziv jest drugima pokazati kako se živi predanost u bliskim odnosima. Tu stoji i velika odgovornost prema sebi - biti tu za druge, a ne zapostaviti sebe.

Ne začuđuje što često svoju vrijednost mjerite prema statusu i kvaliteti vaših partnerstva. Na nekoj razini instinktivno ste svjesni da uspjeh i sreću ne možete postići sami.

Foto: Dreamstime

Pristup vašem maksimalnom potencijalu ne ovisi samo o vašoj spremnosti da se posvetite drugima. Cilj je činiti to objektivno i pritom ne zaboraviti na ono što je vama bitno.

Svemir vam pomaže svaki put kad usmjeravate svoje napore na bilo koji aspekt obogaćivanja društva. A baza je uzajamno poštovanje i ravnopravnost. Stoga, kad Vage uđu u manipulaciju kako bi nekog zadržale u svojem životu ili krenu kontrolirati druge ili se pak žrtvovati za druge, to im je znak da su zalutale.

Škorpion

Na putu ste življenja svoje svrhe kad probudite osobnu moć i naučite njome upravljati. Za početak potrebno je steći neke lekcije koje vam dolaze kroz upravljanja drugima i njihovim resursima.

Potrebno je shvatiti da moć nije vladanje drugima, nego dijeljenje svojih vještina i znanja. Glavni alat koji se koristi u ovoj vrsti transformacije je ljubav, a to je ono stanje kad intenzivne emocije i uravnoteženi um propuštaju glas mudrog srca. Tad možete probuditi u sebi gotovo čarobnjačke sposobnosti koje tamu pretvaraju u svjetlost.

Škorpioni posjeduju veliku moć i pitanje je koji je najbolji način da ju iskoriste. Hoćete li je usmjeriti na osobni razvoj i pomaganje drugima ili ćete drugima svojim teškim karakterom zagorčati život?

Vi imate sposobnost vidjeti bitku između dobra i zla, a upravo se tu za vas kriju najveća saznanja. Rođeni se za istraživanje onoga što leži ispod površine, tu ste kako biste otkrili naše neiskorištene potencijale.

Strijelac

Smisao pronalazite u strastvenoj potrazi za intelektualnim rastom kao svrhom univerzalnog prosvjetljenja. Imate duh istraživača, nevjerojatnu sposobnost za pomicanje granica, a svojim primjerom širite i horizonte onih oko vas.

Odlični ste u izazivanju naših intelektualnih, duhovnih i fizičkih granica. Blagoslovljeni ste plemenitim osjećajem pravde, duhovitošću, pustolovnim duhom i sposobnošću da vidite širu sliku.

Foto: corusent.com

Dužnost Strijelca je ulagati u obrazovanje, rasti duhovno, izaći iz okvira poznatog, a potom inspirirati druge. Možete imati vrlo važnu ulogu u globalnom prosvjetljenju, što zahtijeva napuštanje sigurnosti vlastitog intelektualnog dvorišta.

Da ste promašili put shvatit ćete po tome što ste prestali ulagati u obrazovanje, premalo čitate, previše vremena trošite na isprazne užitke...

Jarac

Svemir vam je dao darove kao što su ustrajnost, sposobnost preuzimanja odgovornosti, ambicioznost i težnja ostvarenju trajnih vrijednosti. Ovdje ste kako biste svoje mjesto u društvu ustoličili dižući se na poziciju autoriteta. Stoga nije čudno što toliko težite zadiviti one koji su po položaju iznad vas.

No vas sudbina zove na sastanak s vlastitim autoritetom koji mora djelovati iz integriteta, dosljednosti i poštenja, a ne manipulacije i koristoljublja. Ostvarenje vašeg potencijala ovisi o vašoj sposobnosti da svijetu pokažete kako se s moći odgovorno upravlja i koliko ste u tome dobri.

Svemir će Jarce često testirati kao roditelja ili šefa, onoga koji vodi. Često iza vaših profesionalnih postignuća stoji podrška oca ili je pak uspjeh motiviran nedostatkom toga.

No umjesto da tražite potvrdu vlastite važnosti od vanjskog svijeta, cilj je steći unutarnju snagu, samopoštovanje i ostvarivati visoke ciljeve. To će vam dati osjećaj unutarnjeg zadovoljstva, a drugima ćete pokazati što je sve moguće ostvariti kad u nešto uložite vrijeme, trud i znanje.

Vodenjak

Biti svoj, autentičan, izražavati sebe i pomoći drugima da cijene vlastitu individualnost vaš je karmički poziv. Kad uvidite da je sve što postoji na svijetu jedinstveno, počinje vaš izlazak na pravi put.

Kako biste počeli živjeti svoju svrhu morate naučiti biti tolerantni prema drugima, cijeniti raznolikost i od drugih očekivati ono što su u stanju pružiti. Kad položite ispit razumijevanja i prihvaćanja, smanjuju se konflikti.

Foto: Dreamstime

Sjajite sobom kad ‘osvjetljavate’ društvene probleme i organizirate aktivnosti koje su ključne za solidaran život u vašoj zajednici. Za takva postignuća dani su vam karizma i vizija, mogućnost da se povežete s utjecajnim ljudima i sklopite važna prijateljstva.

Vi ste ti koji se zalažu za bolje sutra. Kako bi Vodenjaci stigli do te razine iza njih će ostati mnogo slomljenih nada, razrušenih prijateljstava i ranjenog ega. No to je cijena vašeg karmičkog uspjeha.

Ribe

Tu ste kako biste razvili empatiju, kako biste zaštitili one u nevolji, kako biste pomogli siromašnima, bolesnima ili unesrećenima. Ribin pogled je usmjeren prema nebu, prema svijetu u kojem vladaju mir, ljubav i blagostanje.

I tek kad se s oblaka spustite na zemlju i kad svojim snovima počnete davati materijalni oblik, steći ćete onu sigurnost koja vam je potrebna da pokažete ljudima kako se dobro dobrim vraća te da jedino ljubav i empatija mogu pridonijeti općem boljitku čovječanstva.

U ime toga potrebno je biti jači od svojih strahova, prevladati onaj dječji osjećaj krivnje i stida te se osloboditi utjecaja prošlosti. Kako biste mogli ostvariti svoju svrhu kroz pomaganje, morate upoznati patnju kako biste je znali iscijeliti, morate upoznati strah kako biste ga pobijedili sigurnošću, morate biti ranjeni kako biste bili iscijeljeni.

Najčitaniji članci