Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
Višestruko nagrađivani diskograf PLUS+

'Tata me jedva dočekao nakon četiri kćeri, umro je kad sam imao samo 12 godina'

Piše Davor Lugarić,
Čitanje članka: 8 min
'Tata me jedva dočekao nakon četiri kćeri, umro je kad sam imao samo 12 godina'
Foto: Sandra Simunovic/Pixsell

U životnom intervjuu Želimir Babogredac ispričao nam je sve o svojoj bogatoj karijeri, obitelji ali i s kime od naših estradnih zvijezda mu je bilo najdraže raditi

S vrata se odmah stječe dojam posebnosti. Riječ je o uredu Želimira Babogredca, predsjednika uprave Croatia Recordsa, u zagrebačkoj podsljemenskoj zoni.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ovo su najomraženiji znakovi Zodijaka: Na kojem ste mjestu?
OD NAJVIŠE DO NAJMANJE OMRAŽENIH

Ovo su najomraženiji znakovi Zodijaka: Na kojem ste mjestu?

Neki horoskopski znakovi imaju lošu reputaciju, no to ne znači da su ti stavovi opravdani. Svi horoskopski znakovi imaju dobre i loše strane, samo su neki malo neshvaćeni
Imate li srce od leda ili zlata? Otkrivamo koji su horoskopski znakovi najhladnokrvniji!
GDJE VI SPADATE?

Imate li srce od leda ili zlata? Otkrivamo koji su horoskopski znakovi najhladnokrvniji!

Astrologija nam nudi fascinantan uvid u aspekte ljudske osobnosti, uključujući i način na koji izražavamo ili zadržavamo emocije. Kroz ovu analizu možete vidjeti koji znakovi imaju kakvo srce
Keltski horoskop: Provjerite koji ste znak i što to otkriva o vama
13 ZNAKOVA

Keltski horoskop: Provjerite koji ste znak i što to otkriva o vama

Kelti su imali horoskop s 13 znakova i svakom znaku su pripisivali simbol, drvo i osobine. Od breze do bazge, svaki znak otkriva jedinstvene karakteristike i posebne osobine

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025