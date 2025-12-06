U životnom intervjuu Želimir Babogredac ispričao nam je sve o svojoj bogatoj karijeri, obitelji ali i s kime od naših estradnih zvijezda mu je bilo najdraže raditi
'Tata me jedva dočekao nakon četiri kćeri, umro je kad sam imao samo 12 godina'
S vrata se odmah stječe dojam posebnosti. Riječ je o uredu Želimira Babogredca, predsjednika uprave Croatia Recordsa, u zagrebačkoj podsljemenskoj zoni.
