Virovitičanka Zlata Vuzem radi najljepše adventske vijence, kućice i ukrase za bor - jer ih satima ukrašava šećernom glazurom, a rezultat je pomalo nestvaran
Zlata iz Virovitice radi najljepše čipkane medenjake: 'Blagdani su uz njih još posebniji!'
"Famozno, zlatne su vam ruke, svaka čast", pršte komentari na društvenim mrežama, a kako i ne bi kad od tradicionalnih božićnih keksa, Zlata Vuzem (51) radi prava mala umjetnička djela. Hobi je to koji je sasvim slučajno otkrila i još uvijek joj pričinja veliko zadovoljstvo. U njenim rukama medenjaci postaju slikarsko platno, a nedugo nakon što ih je počela raditi, prije par godina, postali su i viralni hit. Mnogima su se svidjeli njezini radovi koje je izložila na Facebook stranici Medenjak na finjak pa je na krilima pohvala drugih ljubitelja pečenja kolača, počela više istraživati kako ih oslikati.
