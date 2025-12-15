Obavijesti

Lifestyle

Komentari 2
MALA RADIONICA IZRADE PLUS+

Zlata iz Virovitice radi najljepše čipkane medenjake: 'Blagdani su uz njih još posebniji!'

Piše Ana Vukašinović,
Čitanje članka: 4 min
Zlata iz Virovitice radi najljepše čipkane medenjake: 'Blagdani su uz njih još posebniji!'
Foto: MEDENJAK NA FINJAK

Virovitičanka Zlata Vuzem radi najljepše adventske vijence, kućice i ukrase za bor - jer ih satima ukrašava šećernom glazurom, a rezultat je pomalo nestvaran

"Famozno, zlatne su vam ruke, svaka čast", pršte komentari na društvenim mrežama, a kako i ne bi kad od tradicionalnih božićnih keksa, Zlata Vuzem (51) radi prava mala umjetnička djela. Hobi je to koji je sasvim slučajno otkrila i još uvijek joj pričinja veliko zadovoljstvo. U njenim rukama medenjaci postaju slikarsko platno, a nedugo nakon što ih je počela raditi, prije par godina, postali su i viralni hit. Mnogima su se svidjeli njezini radovi koje je izložila na Facebook stranici Medenjak na finjak pa je na krilima pohvala drugih ljubitelja pečenja kolača, počela više istraživati kako ih oslikati.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Tihi simptomi začepljenih žila - neke nikad ne biste primijetili
REAGIRAJTE NA VRIJEME

Tihi simptomi začepljenih žila - neke nikad ne biste primijetili

Krvni ugrušci prirodno nastaju nakon ozljede kako bi spriječili pretjerani gubitak krvi. No, ponekad se mogu razviti i u arterijama ili venama bez vidljive ozljede
Guba se pojavila u Hrvatskoj: Evo koji su simptomi, kako se bolest prenosi, kako se liječi...
NAKON 30 GODINA

Guba se pojavila u Hrvatskoj: Evo koji su simptomi, kako se bolest prenosi, kako se liječi...

Bolest prvenstveno zahvaća kožu, periferne živce, sluznicu gornjih dišnih putova i oči. Ako se ne liječi, oštećenje živaca može dovesti do teških i trajnih fizičkih oštećenja i invaliditeta
Dnevni horoskop za ponedjeljak 15. prosinca: Bika nadređeni kritizira, Ribu očekuju druženja
ASTRO PROGNOZA

Dnevni horoskop za ponedjeljak 15. prosinca: Bika nadređeni kritizira, Ribu očekuju druženja

Pročitajte dnevni horoskop za ponedjeljak 15. prosinca i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025