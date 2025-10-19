Priča o Elizabeti Kotromanić nikako nije jedina priča o kojoj svjedoče artefakti na ovoj izložbi. Među značajnijim spomenicima i artefaktima koje posjetitelji mogu vidjeti u Klovićevim dvorima izdvaja se i sarkofag kraljice Jelene...
Zlatna kruna kao svjedok tragedije zadavljene hrvatske kraljice
Ako ste se ikad pitali kako izgleda kruna hrvatsko-ugarske kraljice, čiji je život završio tako da je bila zadavljena u tamnici, pravo je vrijeme da zavirite u Galeriju Klovićevi dvori, gdje je trenutačno postavljena izložba “U početku bijaše kraljevstvo”, organizirana povodom 1100. obljetnice Hrvatskoga kraljevstva.
