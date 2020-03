Zle vještice iz Lancashirea mogle bi mi biti daljnji rod...

Britanska spisateljica Sharon Bolton nakon brojnih romana i tri uspješnice u Hrvatskoj dobila je prijevod na hrvatski svog novog romana 'U sjeni zla'. “Krvava žetva”, “Voli me, ne voli me” i “Male prljave laži” dosad su prevedene knjige ove sjajne autorice.

Vaša knjiga ‘U sjeni zla’ uskoro će biti objavljena u Hrvatskoj. Koja je ideja iza knjige? Koliko ste je dugo pisali?

Mislim da sam većinu života ‘pisala’ knjigu ‘U sjeni zla’. Odrasla sam u Lancashireu, u kojemu se odvija radnja knjige, gdje je u 17. stoljeću određeni broj žena smaknut zbog vještičarstva. Nikad mi nije bila ugodna pomisao kako su tretirali te žene. Biti optužena za ubojstvo jer si vještica i onda te objese? To je sigurno bila jedna od najvećih nepravdi koja se dogodila u mojoj zemlji tijekom čitave povijesti. Većina ljudi oduševljena je pričama o vješticama iz Lancashirea, ali za mene je to osobna priča. Te bi mi žene mogle biti daljnji rod i uvijek sam znala da će jednoga dana doći do toga da napišem njihovu priču. Ne pišem inače povijesnu fikciju pa sam priču o vješticama morala preraditi u suvremenu priču i to uopće nije bilo teško. Više na spaljujemo vještice na lomačama, ali postoje brojni primjeri u vezi toga kako se žene tretiraju i kako ih se optužuje.

Tko je Florence Lovelady? Koji je njezin najveći strah?

Florence kroz knjigu upoznamo dvaput. Prvi put na početku njezine karijere i onda 30 godina kasnije pri kraju karijere. U tom se periodu promijenila nemjerljivo. Mlada Florence se ničega ne boji. Ustaje protiv nepravde kad je primijeti, stječe moćne neprijatelje te se čak ušulja na groblje usred noći kako bi otvorila grob. Kad je ponovno upoznajemo 30 godina kasnije, boji se mnogo toga. Ipak, njezin najveći strah je činjenica da bi se nešto loše moglo dogoditi najvažnijoj osobi u njezinu životu - njezinu 15-godišnjem sinu.

Je li karijera najvažnija stvar u njezinu životu ili je to nešto drugo?

Karijera joj je važna, naravno. Pri kraju knjige Florence je najstarija policajka koja je na dužnosti u čitavoj Britaniji, a nitko na toj poziciji ne bi mogao biti bez velike ambicije. Da ne spominjemo sposobnost. Ali Florence ima supruga kojeg voli i sina za kojeg bi umrla da treba. Nitko pametan ne bi trebao stati između nje i njezina sina.

Što ide nakon ove knjige?

Florenceina priča se nastavlja u knjizi ‘The Poisoner’, u kojoj saznajemo više o okolnostima koje su je oblikovale kao osobu te kako se sredina u gradu Sabdenu nosi s time da je ondje živjelo pravo čudovište od čovjeka. Nadam se da ću jednoga dana napisati treću knjigu ove serije, ali trenutačno radim na samostalnoj knjizi o mladoj ženi koja bježi na drugi kraj svijeta od muškarca koji je užasno straši. Ispostavi se da kraj svijeta nije dovoljno daleko jer je on voli i želi je pronaći. Naziv knjige je ‘The Split’, a nadam se da će čitatelji u Hrvatskoj moći doći do knjige uskoro.

Kad opisujete likove u knjizi, postaju li oni stvarne osobe, netko s kime biste se inače družili?

Likovi u knjigama nikad ne mogu biti realni ljudi. Ljudi su zaista kompleksni, a likovi u knjigama su dobro opisani, no mogu biti samo u dvije dimenzije i ništa više od toga. To ne znači da ne mogu djelovati stvarno. Likovi mojih knjiga žive u mojoj glavi dugo prije nego što ih upoznamo na papiru. Nakon što završim knjigu i oprostim se s njima, prolazim kroz proces koji je jako blizak žalovanju.

Koja vam je najdraža knjiga koju ste napisali i zašto?

Tako možete pitati majku koje joj je najdraže dijete. Ponosna sam na sve svoje knjige, unatoč tome što je neke od njih bilo zaista teško napisati.

Čitate li i druge autore? Kako to utječe na vaše pisanje? Tko vam je najdraži autor?

Najdraži autori su mi Stephen King i Charlotte Bronte, a često kažem da su moje knjige kombinacija njihovih stilova. Ne čitam previše knjige dok pišem, to mi je distrakcija. Ipak, ponekad, kad mi treba neki drugi glas, pročitam knjigu autora koji je specijaliziran za određeni stil i to mi mnogo pomaže.

Što mislite o filmovima koji se snimaju po nekoj knjizi? Koju knjigu biste htjeli pogledati u kinu?

Knjiga ‘Sacrifice’ je pretvorena u film prije nekoliko godina, s Radhom Mitchell u glavnoj ulozi, i to mi je jako zanimljivo iskustvo. I ostale knjige su bile opcija za filmove, a serija ‘U sjeni zla’ trenutačno je u rukama Sid Gentle TV-a, koji su napravili predivnu seriju ‘Killing Eve’. Većina autora vjerojatno želi svoje knjige vidjeti na velikom platnu, ali u trenutku kad se to dogodi moraju biti spremni na fleksibilnost jer su promjene priče neminovne. Kreativni proces stvaranja filmova je drugačiji od pisanja knjige i pisac mora biti spreman na to da svoju knjigu da nekom drugom u ruke. Od svojih knjiga, da moram birati, voljela bih na velikom platnu vidjeti knjigu ‘Male prljave laži’, samo iz razloga da imam izgovor posjetiti Falklandsko otočje.

Što očekujete u Zagrebu? Što želite vidjeti ovdje?

Vjerujem da je Zagreb predivan grad i veselim se što ću ga posjetiti, ali ono što me posebno veseli uvijek kad putujem je upoznavanje čitatelja u drugim zemljama. To su uvijek velika čast i privilegija.

Jeste li ikad razmišljali o mijenjanju stil pisanja? Možda romantične priče ili nešto potpuno drugačije od krimi romana?

Nisam. Da biste bili uspješan autor, morate pisati priče koje sami volite čitati. Koliko god možda volim čitati romantične knjige, moja iskrena ljubav su tamne, zastrašujuće priče o intrigama i opasnosti. Nisam sigurna da bih bila dobra autorica u bilo kojem drugom žanru.

