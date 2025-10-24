Zločin i glazba: Goran Šoštarić spaja posao s umjetnošću

Prvi smo pisali o detektivu umjetniku Goranu Šoštariću (37), koji u slobodno vrijeme svira gitaru, slika, stvara skulpture... Radi dekompozicije gitara, odnosno transformira napuštene instrumente dajući im novu svrhu, izrađuje personalizirane Book Artove s do 400 stranica starog papira, unikatne drvene škrinjice za nakit, zidni sat od gitare...

Njegov rad prepoznali su i izvan granica Hrvatske pa su tako neke njegove dekompozicije gitara otišle u Njemačku, Austriju i Italiju, a dobio je poziv i da u madridskom Van Gogh Art Galleryju izloži svoje radove, ali ga, nažalost, nije ga mogao prihvatiti zbog obiteljskih i poslovnih obaveza.

Svestrani umjetnik dosad je imao desetak samostalnih izložbi i nekoliko skupnih. Izlagao je tako u HNK Varaždin, Gradskoj galeriji Zabok, na Music Biennale Zagreb, po zagrebačkim jazz klubovima, knjižnicama... Trenutačno priprema novu izložbu "Harmonija zločina" u Muzeju policije na Policijskoj akademiji "Prvi hrvatski redarstvenik", gdje će se, kroz nekih mjesec dana, moći pogledati njegove slike i skulpture u stilu "dark" i "crime arta".

- Na izložbi će biti 16 - 17 radova, slika i skulptura, ima i novih radova. Slike su apstraktne, u akrilu ili assemblage tehnici. Skulpture su spoj keramike, drva, metala, stakla, kože... - kaže nam Šoštarić, koji svoje slikovne motive i objekte gradi po vlastitom unutarnjem diktatu i bez vizualnih predložaka.

Glazbom se bavi cijeli život, na njega su utjecali metal, grunge i goth kultura, a s izradom eksponata počeo je 2018. godine. Upravo su te dvije zone njegova interesa dovele do eksperimentalne fuzije kroz aspekt zvukovnog i vizualnog.

- U glazbi sam čitav život i bilo je neizbježno da se u određenom trenutku dogodi taj eruptivni kreativni moment u stvaralačkom smislu a, naravno, da ima veze s glazbom, zvukom, ritmom i vibracijama. Znači, bila to glazba ili restauriranje gitara ili recikliranje starih instrumenata. To je svojevrsni mentalni filter koji je u korelaciji s mojim poslom, koji zna biti stresan, ali ga volim - pričao je Šoštarić, koji je izvadio uništenu gitaru iz prtljažnika auta i rekao sam sebi da mora s njom nešto napraviti.

Tako je sve krenulo.

- Ima tu svakakvih ideja, imam brdo toga u glavi, no za svaki uradak treba vremena - kaže Šoštarić, koji svoje radove objavljuje na Instagramu, a ima i svoju internetsku stranicu.

Gitare za dekompozicije uglavnom kupuje rabljene i daje im jednu novu dimenziju. Nerijetko mu ljudi daruju svoje stare instrumente kako bi im udahnuo novi život. Stvara u ateljeu duboko uronjenom u ljepotu zagorskog krajolika, staroj kući prenamijenjenoj u kreativnu radionicu.

- U umjetnosti i glazbi uvijek moraš imati nešto novo za reći, odnosno biti sposoban producirati neku kritiku kod promatrača ili slušača. Na kraju dana, moji reciklažni instrumenti i glazbeno stvaralaštvo koegzistiraju u savršenoj harmoniji - kaže Šoštarić, koji fragmente dio po dio slaže u skulpturu.

Slično je to detektivskom poslu kad se od informacija i dokaza korak po korak slaže mozaik, dok se na kraju ne dobije cjelokupna slika.

Što se tiče glazbe, sad stvara muziku u kućnom studiju i svira u rock bendu, a interes pokazuje i za audio inženjering. Izradio je tako instrument koji je hibrid harfe i gitare. Nazvao ga je "Space bending", a riječ je o "grdosiji" od gotovo dva metra s bakrenim žicama koja proizvodi fuziju elektroničkih zvukova. Ispod njega nalaze se metalni stalci na kojima su instalirana dva elektromotora koja u vrijeme sviranja rotiraju platno. Istovremeno se iz metalnih zdjelica slijeva boja po tim platnima, čime doslovno kroz sinestetičku prizmu nastaje preslikana melodija.

Po struci kriminalist, Šoštarić je u policiji od 2009. godine. O svojem poslu nerado govori iako je sudjelovao u mnogim kompleksnim kriminalističkim istraživanjima i uhićenjima. Na kraju je uspio pronaći dobar balans između ta tri fronta - muzike, umjetnosti i kriminalističkog posla.