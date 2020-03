Znak prepun ljubavi: Najveći je sanjar i pozitivac u Zodijaku

Radi se o Strijelcu!

Ljudi rođeni u tom znaku su prepuni pozitivne energije koju šire oko sebe i prenose na druge. Oni su toliko optimistični da vide mogućnosti i tamo gdje ih ne vidi baš nitko drugi. Ponekad su im ideje nedostižne, ali to ih ne sprječava u maštanju o tome.

Strijelcima dolazak do cilja nije najvažnija stvar u životu, više ih zanima pustolovima i neizvjesnost. Oni se ne zamaraju previše što drugi ljudi o njima misle - kada nešto žele napraviti ili na nekom mjestu pronaći inspiraciju, to će i napraviti.

Veliki su sanjari i veliki vizionari, to je nešto što ih ispunjava, to je hrana za njihov um i dušu. Vrlo su spontani, obožavaju putovanja, a posebno uživaju u promatranju svijeta oko sebe. Za Strijelce je živjeti određenom rutinom prava noćna mora, i sama pomisao na to ih užasava, a kad bi ih okolnosti dovele u takvu situaciju, jednostavno bi počeli venuti duhom i tijelom. Oni moraju imati slobodu i živjeti nesputano, bez velikih planova.

Želite li osvojiti Strijelca, morate biti spremni povremeno mu dati slobodu. On jednostavno mora povremeno odlutati, no uvijek se vraća kući jer ju shvaća kao bazu svojeg života. Partneru koji mu tu mogućnost bez drame i prigovaranja, Strijelac će pokloniti cijelo svoje srce i iskazivati ljubav često i u velikim količinama.

Također, ovom znaku treba partner koji će biti spreman slušati o njihovim snovima i podržavati ga u tome. U tom slučaju duboko će se povezati i osjećati potpuno, prenosi Atma.

