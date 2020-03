X kao znak poljupca u poruci: Znate li kako je došlo do toga?

Znak X, koji se često koristi kao znak za poljubac, datira još iz Srednjeg vijeka kada većina ljudi nije znala čitati ili pisati, pa su stavljali X na dokumente umjesto potpisa i na to poljubac kako bi iskazali svoju iskrenost.

- Nepismeni ljudi su koristili X za potpisivanje dokumenata. Običaj im je bio da na X stave fizički poljubac - rekao je Marcel Danesi, profesor antropologije na Sveučilištu u Torontu i autor knjige 'The History of the Kiss! The Birth of Popular Culture, about his take on the tradition'.

Moguće je da je to razlog zašto ljudi danas stavljaju X na pisma, a možda se radi i o tome da se na engleskom poljubac kaže 'kiss', a to pomalo nalikuje izgovaranju slova X (iks), smatraju neki.

Najstarije pismeno korištenje slova X kao poljupca datira iz 1763. godine, a radi se o pismu prirodoslovca Gilberta Whitea. I Winston Churchill je slao takve poljupce u pismu koje je završavalo sa: 'Molim oprostite mi na lošem rukopisu, u užasnoj sam žurbi. (Mnogi poljupci.) Xxx WSC.'. Bilo je to 1894. godine.

Marcel Danesi ima još jednu teoriju.

- X je oduvijek bio kršćanski simbol i to je prvo grčko slovo za ime Krista. Koliko znam, službena pisma u srednjovjekovnom razdoblju, pa i nakon toga, doslovno su bila zapečaćena sa X kao 'zapečaćen poljupcem vjere', pretpostavljam - pojasnio je.

- Iz ove domene X je skočio u drugu, također, označavajući ljubljenje, ali drugačiju vrstu ljubljenja - romantičnu, a ne religioznu. U jednom trenutku je to postala simbolična praksa među svima", kaže - dodao je.

Osim toga, ugledate li u poruci ili pismu slovo O, znajte da to znači 'grlim'. Ukoliko imate i X i O, to je 'ljubim i grlim', prenosi mashable.com.

