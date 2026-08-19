Znakovi da starite brže nego što je uobičajeno za vaše godine

HODATE PRIMJETNO SPORIJE NEGO PRIJE Brzina hodanja možda zvuči kao nevažan detalj, no liječnici je smatraju ozbiljnim pokazateljem zdravlja, a ne samo fizičke kondicije. Ako vam se u četrdesetima tempo hodanja uspori, to bi mogao biti znak da vaše tijelo stari brže nego što je uobičajeno. To se događa puno ranije nego što većina ljudi očekuje probleme s pokretljivošću. | Foto: 123RF