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Znakovi da starite brže nego što je uobičajeno za vaše godine

Starenje ne dolazi uvijek s velikim i očitim promjenama. Ponekad se prvi znakovi pojave kroz sitnice koje lako možemo zanemariti, poput sporijeg hodanja, umora ili promjena na koži, koje često pripisujemo drugim bolestima i stanjima
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Znakovi da starite brže nego što je uobičajeno za vaše godine
U nastavku pogledajte znakove da starite brže nego što mislite. | Foto: 123RF
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U nastavku pogledajte znakove da starite brže nego što mislite. | Foto: 123RF
Komentari 0

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