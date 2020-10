Znakovi da ste zaglavili u jednostranom odnosu: Bojite se biti svoji, osjećate se iscrpljeno

Ljudi su ponekad skloni završiti u vezi sa sebičnim partnerom jer toliko žude za intimnošću da su spremni podnijeti sve negativne emocije koje će im takav partner servirati

<p>Psiholozi upozoravaju da jednostrani odnosi imaju ogroman utjecaj na čovjekovo emocionalno i fizičko zdravlje jer rezultiraju stalnim stresom i tjeskobom. Ako vam vaš unutarnji glas daje znakove upozorenja, morate kritički procijeniti odnos između vas i vašeg partnera.</p><p>U nastavku provjerite koji su to znakovi upozorenja da vaš partner nije toliko posvećen vezi kao vi.</p><h2>1. Uvijek vi inicirate planove</h2><p>Ako ne pošaljete poruku ili ih ne nazovete, vjerojatno neće biti u kontaktu nekoliko dana. Čak i tada, sve što vam se vrati su kratki odgovori zbog kojih se osjećate kao da ih odvlačite od nečega važnog. Osim toga, vi planirate svaki sastanak i trudite se da ih zabavljate, kao da samo to što ste zajedno nije dovoljno. Vi zaslužujete takvu pažnju jednako koliko i vaš partner, ne zaboravite na svoju vrijednost.</p><h2>2. Osjećate kao da zapravo ne poznajete svog partnera</h2><p>Nikad nisu govorili o svojoj prošlosti niti vas pitali za savjet nakon teškog radnog dana. Vaši su razgovori obično na površinskoj razini i osjećate se kao da su na razini onih koje imate s poznanicima. Zapitajte se kako ćete provesti ostatak svog života s tom osobom ako ne znate njihov pravi karakter?</p><h2>3. Bojite se biti svoji</h2><p>Često osjećate da ne možete dijeliti probleme sa svojim partnerom i napeti ste u njihovom društvu? Ne osjećate se ugodno u njihovom društvu kada ste tužni ili ranjivi jer će se oni odmah iznervirati i reći vam da 'prijeđete preko toga'? Zapamtite, to nije zdrav odnos, jer ako vas ne podržavaju u vašim najgorim danima, ne zaslužuju vas ni u onim najboljim.</p><h2>4. Njihove potrebe postavljate iznad svojih</h2><p>Kada ste zajedno, radite samo ono što oni žele. Oni biraju filmove, restorane i ne zanima ih vaš interes. S vremenom počinjete usvajati njihovu osobnost i sve što oni žele raditi vam je u redu. Ako vas osoba istinski voli, onda će ona podržati vaše hobije i raditi ono u čemu i vi uživate.</p><h2>5. Uvijek imate izgovore za njihovo ponašanje</h2><p>Je li vam često nelagodno zbog ponašanja vašeg partnera pred prijateljima ili obitelji? Jeste li ikad rekli: 'Ma, danas je loše raspoložen', ili nešto slično? Vjerojatno ćete vidjeti istinski odraz vašeg partnera u očima ljudi koji su vam bliski. Pokušajte razgovarati s prijateljima, ponekad vas vanjsko mišljenje može odvesti na pravi put.</p><h2>6. Stalno se osjećate iscrpljeno</h2><p>Stvaranje planova i zabavljanje partnera može biti doista iscrpljujuće. Zato nije ni čudo što ste pod stresom, dajete toliko, a ništa ne dobijete zauzvrat. Ako mislite da ćete, ako isplanirate nevjerojatan izlet ili im date dar o kojem su oduvijek sanjali, konačno dobiti nešto zauzvrat, varate se. U osnovi, samo žrtvujete sebe za partnera koji ne bi potrošio ni pet minuta kako bi se vi osjećali posebno.</p><h2>7. Plašite se da ih ne uznemirite na bilo koji način</h2><p>Znak za uzbunu je i kada se ne osjećate sigurno u svojoj vezi i imate osjećaj kao da 'hodate po jajima'. Bojite se reći nešto pogrešno ili ih uznemiriti na bilo koji način? Zapitajte se, zašto se toliko čvrsto držite stvari koja vas uznemiruje?</p><h2>8. Imate potrebu ispričati se čak i kada ne biste trebali</h2><p>Osjećate li se često krivima i ne razumijete zašto? Vaš partner uglavnom svaki sukob okrene protiv vas? Ako ste se ikad ispričavali zbog toga što ste emocionalni, to nije zdrav odnos. Ravnopravni partneri ne postupaju jedni prema drugima na takav način.</p><h2>9. Ne možete se prestati preispitivati</h2><p>Ako se u vezi s nekim zbog koga stalno sumnjate u to da li ste dovoljno pametni, lijepi ili smiješni, onda ste s pogrešnom osobom. Ne biste trebali živjeti samo kako biste ispunjavali očekivanja vašeg partnera, jer ako su razočarani, to je njihov problem. Znat ćete da je ljubav prava onda kad nađete nekoga tko će vam dati do znanja da je s vama sve u redu i da ste savršeni takvi kakvi jeste.</p><h2>10. Plašite se prekinuti jer ste već toliko uložili u vezu i partnera</h2><p>Duboko u sebi znate da ta veza nije dobra za vas, ali ne želite prekinuti sa svojim partnerom jer ste uložili toliko svog vremena i truda. No što duže takva agonija traje, to više gubite sebe. Nemojte razmišljati o vremenu provedenom s njima kao 'izgubljenom' ili 'potraćenom', razmišljajte o tome kao o iskustvu iz kojega ste nešto naučili. Sljedeći puta ćete znati koliko vrijedite i i pronaći ćete upravo ono što vam treba da biste bili sretni, piše <a href="https://brightside.me/inspiration-relationships/10-signs-youre-stuck-in-a-one-sided-relationship-798573/?utm_source=tsp_pages&utm_medium=fb_organic&utm_campaign=fb_gr_brightside&fbclid=IwAR3IniLAECGsOTW6M6p2l5QORhouuATuBVs-i5oI12cKGc8I406y74Of200" target="_blank">Bright Side</a>.</p>