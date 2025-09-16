NE SMIJETE IH ZANEMARITI
Prvi signali demencije koji se javljaju prije gubitka pamćenja
Demencija se najčešće povezuje s problemima pamćenja, no stručnjaci ističu da se prvi simptomi često pojavljuju puno ranije i na suptilnije načine. Pravovremeno prepoznavanje ovih znakova može značajno pomoći u dijagnozi i planiranju odgovarajuće njege
1. POTEŠKOĆE U RAZUMIJEVANJU EMOCIJA - Osobe u ranoj fazi bolesti često imaju problema s prepoznavanjem negativnih emocija poput ljutnje ili straha, dok razumijevanje pozitivnih emocija ostaje dulje sačuvano. Ovo može utjecati na socijalne interakcije i emocionalnu povezanost.
| Foto: 123RF
2. PROMJENE U MENTALNOM ZDRAVLJU - Depresija, anksioznost i dugotrajni psihički problemi povećavaju rizik od razvoja demencije. Osobe s višim opterećenjem mentalnim zdravljem češće pokazuju rane simptome bolesti.
| Foto: 123RF
3. ZBUNJENOST I PROBLEMI U DONOŠENJU ODLUKA - Rana demencija može uzrokovati dezorijentiranost čak i u poznatom okruženju, poteškoće u donošenju odluka te nesigurnost pri obavljanju rutinskih zadataka.
| Foto: sasint
4. PROBLEMI S JEZIČNIM SPOSOBNOSTIMA - Teškoće u pronalaženju riječi, korištenje zamjenskih izraza ili pogrešno slaganje rečenica mogu biti rani znakovi bolesti, posebno kod frontotemporalne demencije.
| Foto: Egoitz Bengoetxea
5. PROMJENE U PONAŠANJU I OSOBNOSTI - Povlačenje iz društva, smanjen interes za tuđe emocije, povećana tjeskoba, razdražljivost ili tuga, kao i neobično ponašanje, mogu ukazivati na rani stadij demencije.
| Foto: feliks szewczyk
6. PROBLEMI S PROSTORNOM ORIJENTACIJOM I VIZUALNOM PERCEPCIJOM - Osobe mogu imati poteškoća u navigaciji kroz poznate prostore, prepoznavanju lica ili procjeni udaljenosti, što utječe na svakodnevne aktivnosti poput vožnje ili čitanja.
| Foto: Andrii Savchenko
7. SMANJENA SPOSOBNOST PROCJENE RIZIKA - Rane promjene u prosuđivanju uključuju neplaćanje računa, zanemarivanje higijene ili nesigurno ponašanje, što je povezano s oštećenjem frontalnih dijelova mozga.
| Foto: 123RF
8. PROMJENE U OBRAZCIMA SPAVANJA - Nesanica, prekomjerno spavanje tijekom dana ili buđenje tijekom noći mogu biti rani znakovi demencije i odražavaju promjene u unutarnjem tjelesnom satu.
| Foto: 123RF
9. SMANJENA SPOSOBNOST KONCENTRACIJE I PAŽNJE - Osobe mogu lako gubiti fokus, teško pratiti razgovor ili se odvraćati od zadataka, što ukazuje na rane kognitivne poteškoće.
| Foto: 123RF
10. PROMJENE U EMOCIONALNOJ STABILNOSTI - Povećana osjetljivost na stres, tjeskoba ili depresija mogu biti znakovi rane demencije zbog oštećenja područja mozga odgovornih za regulaciju emocija.
| Foto: 123RF
11. POTEŠKOĆE U PREPOZNAVANJU IZRAZA LICA - Smanjena sposobnost čitanja izraza lica drugih ljudi može otežati socijalne interakcije i emocionalnu povezanost.
| Foto: 123RF
12. POVEĆANA OSJETLJIVOST NA PROMJENE U OKOLINI - Rane faze bolesti mogu uzrokovati teškoće u prilagodbi na promjene u rutini ili novim situacijama, što izaziva zbunjenost i anksioznost.
| Foto: Dreamstime