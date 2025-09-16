Obavijesti

NE SMIJETE IH ZANEMARITI

Prvi signali demencije koji se javljaju prije gubitka pamćenja

Demencija se najčešće povezuje s problemima pamćenja, no stručnjaci ističu da se prvi simptomi često pojavljuju puno ranije i na suptilnije načine. Pravovremeno prepoznavanje ovih znakova može značajno pomoći u dijagnozi i planiranju odgovarajuće njege
Overworked businessman holding his head between his hands, geome
1. POTEŠKOĆE U RAZUMIJEVANJU EMOCIJA - Osobe u ranoj fazi bolesti često imaju problema s prepoznavanjem negativnih emocija poput ljutnje ili straha, dok razumijevanje pozitivnih emocija ostaje dulje sačuvano. Ovo može utjecati na socijalne interakcije i emocionalnu povezanost. | Foto: 123RF
