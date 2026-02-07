Znakovi koji otkrivaju jeste li vi zapravo onaj toksični u vezi

2. MANIPULATIVNI STE I SKLONI KONTROLIRANJU: Ili će biti kako kažete ili nikako. Inzistirate na donošenju većine, ako ne i svih, važnih odluka za vas i partnera. Vrlo rijetko pravite kompromise i ako se vaš partner opire nekoj vašoj ideji, obično se zbog toga naljutite. Možda čak skrivate informacije od partnera ili mu lažete kako biste dobili ono što želite. Veze se temelje na kompromisu i povjerenju, a time što ste zahtjevni i manipulativni, nagrizate temelje zdrave dinamike. | Foto: 123RF - ilustrativna fotografija