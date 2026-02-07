Znakovi koji otkrivaju jeste li vi zapravo onaj toksični u vezi

Kada ste nesretni u vezi, lako je uprijeti prstom u partnera i optužiti ga da je toksičan. Ali što ako ste vi taj koji je toksičan? istina je da svatko može pokazivati toksična ponašanja, a da to ne shvaća. 'Manipulativan', 'sebičan', 'narcisoidan' i 'bez empatije' druge su riječi koje bi mogle opisati slično iskustvo.
Trenuci introspekcije su važni su jer je to prilika da preispitate što radite u svakodnevno u svojoj vezi i da razmislite zašto to radite. Evo što znči biti toksičan u kontekstu veze.
1. UVIJEK STE HIPERKRITIČNI: Pronalazite li uvijek mane kod svog partnera? Uvijek ga kritizirate bez obzira na to što radi, od načina na koji vozi do načina na koji pere suđe? Postavljate se s visine? Možda mislite da su vaši komentari dobronamjerni i da zapravo pomažete svom partneru da promijeni svoje ponašanje. Ali stalno pronalaženje mana i omalovažavanje partnera učinit će da se osjeća gore u vašoj blizini umjesto bolje, a to je toksično.
2. MANIPULATIVNI STE I SKLONI KONTROLIRANJU: Ili će biti kako kažete ili nikako. Inzistirate na donošenju većine, ako ne i svih, važnih odluka za vas i partnera. Vrlo rijetko pravite kompromise i ako se vaš partner opire nekoj vašoj ideji, obično se zbog toga naljutite. Možda čak skrivate informacije od partnera ili mu lažete kako biste dobili ono što želite. Veze se temelje na kompromisu i povjerenju, a time što ste zahtjevni i manipulativni, nagrizate temelje zdrave dinamike.
3. NARCISOIDNI STE: Osoba koja je narcisoidna provodi previše vremena razmišljajući, pričajući i hvaleći sebe. Važnije su im etikete, postignuća i titule od svega drugog. Ako se ponosite time koliko zarađujete i usredotočujete se na kupnju skupih stvari kako biste se osjećali dobro u svojoj koži, umjesto da ulažete u emocionalnu dobrobit svoje veze, mogli biste biti narcisoidni. Također, ako partnera vidite kao sredstvo za dobivanje onoga što želite ili za poboljšanje vlastitog izgleda, umjesto da ga poštujete kao zasebno ljudsko biće, pokazujete narcisoidno ponašanje.
4. NEDOSTAJE VAM EMPATIJE ZA PARTNERA: Empatija je sposobnost da budete osjetljivi na nečije osjećaje i iskustva te da u skladu s tim prilagodite vlastito ponašanje. Ako ste netko tko može povrijediti partnera s malo pažnje ili kajanja ili pronaći način da ga okrivite za svoje postupke, onda ste toksični. Razumijevanje i poštivanje osjećaja vašeg partnera sastavni je dio uspješne veze, a ako odbijate suosjećati s njihovom perspektivom, toksični ste.
