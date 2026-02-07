Obavijesti

PREISPITAJTE SE

Znakovi koji otkrivaju jeste li vi zapravo onaj toksični u vezi

Kada ste nesretni u vezi, lako je uprijeti prstom u partnera i optužiti ga da je toksičan. Ali što ako ste vi taj koji je toksičan? istina je da svatko može pokazivati ​​toksična ponašanja, a da to ne shvaća. 'Manipulativan', 'sebičan', 'narcisoidan' i 'bez empatije' druge su riječi koje bi mogle opisati slično iskustvo.
Trenuci introspekcije su važni su jer je to prilika da preispitate što radite u svakodnevno u svojoj vezi i da razmislite zašto to radite. Evo što znči biti toksičan u kontekstu veze. | Foto: Canva
