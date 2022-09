Znakovi Zodijaka - od najgorih do najboljih za životne partnere

Riba

Postoji mnogo prednosti i isto toliko mana biti s Ribom, no, neke od tih mana stvarno nadmašuju prednosti. One su veoma emotivne i shvaćaju sve pretjerano osobno. Osjetljivost nije loša, ali kada su stalno na rubu suza, to može postati prilično intenzivno.

Žena Riba iznimno je brižna, i previše, ali to je samo zato što se želi brinuti za partnera. Muškarci su lojalni i odani, ali također mogu biti pesimistični i neodlučni.

POGLEDAJTE VIDEO:

Djevica

Djevice također mogu biti pretjerano osjetljive i također sve shvaćati osobno i ozbiljno. Poznato je da su prilično analitične, ali ponekad ih to čini osuđujućima i zajedljivima, a to baš i nisu privlačne osobine.

One imaju tendenciju zatvarati se u sebe i kriti svoje osjećaje, toliko dugo prije nego što počnu pucati po šavovima. Sve te osobine mogu biti recept za katastrofu, a njima je definitivno potrebna vrlo posebna osoba koja će se moći nositi sa svime.

Strijelac

Sve što stvarno trebate znati je da Strijelci imaju fobiju od obaveza. A opet, to je nešto s čime se većina vatrenih znakova bori. Imati dugoročnog partnera, nekog s kim se možete skrasiti je najvažnije. Njihovi problemi s predanošću mogu proizaći iz činjenice da im prilično lako postane dosadno, što znači da im i vi možete dosaditi. Vole nova iskustva i zabavu, a najčešće ne misle da mogu imati te stvari ako su posvećeni jednoj osobi.

Rak

Dvije riječi koje opisuju Rakove su promjene raspoloženja. Teško je biti u vezi s nekim tko je stalno uzrujan. To isisava energiju. Nažalost, to nije Rakova najgora osobina. Veoma su tvrdoglavi, čak i ako su u krivu. Oni se jako vezuju za druge, a u njihovom slučaju to je vrsta privrženosti koja zahtijeva stalno uvjeravanje, a malo tko ima vremena za to. Svi vole malo ljubavi, ali ne nauštrb osjećaja gušenja.

Bik

Bikovi su poznati po tvrdoglavosti. Vjerojatno je to razlog zašto se trebaju emocionalno napuniti, jer tvrdoglavost vas može stvarno iscrpiti. Ovo je jedan od onih znakova koji se razlikuju po spolu. Čini se da su žene Bikovi podnošljivije od muškaraca Bikova, ali to naravno ovisi o osobi. Muškarci Bikovi poznati su kao ljubomorni i posesivni, nešto što većina pokušava izbjeći.

Nitko se ne želi osjećati kao da ne može učiniti nešto ili vidjeti bilo koga, a da njegov partner ne posumnja. To guši. S druge strane, žene Bikovi su poput većine zemljanih znakova praktične i analitične. Dugoročne veze su velika stvar, tako da oni neće tek tako uskočiti u nešto bez promišljanja. Ako vam žena Bik posveti nešto svog vremena, trebali biste se osjećati stvarno posebno.

Škorpion

Škorpioni su poznati kao 'seksualni znak' i puni su strasti i intimnosti, a to definitivno igra ulogu u dugoročnim obvezama. Ako iskre nema, to nije nešto što možete naučiti. Dakle, ako volite fizički dodir, onda bi on mogao biti za vas. Imaju svojih nedostataka, a jedan od njih je ljubomora. Škorpioni teško vjeruju svojim partnerima, što znači da mogu biti paranoični što dovodi do toga da lako postanu posesivni.

Blizanci

Znate što dobivate s Blizancem. Oni ne mogu imati skrivene motive ako svi znaju kako se ponašaju. Iako ponekad zaslužuju lošu reputaciju koju imaju, oni nisu tako loši. Blizanci su poznati kao dvolični, ali tu moć mogu koristiti i za dobro i za zlo. Biti u mogućnosti imati puno fleksibilnosti i imati nekoliko različitih interesa nije tako loše. Pretpostavka je da ih zato mnogi smatraju vrućima i hladnima.

Vaga

Vage su prilično srednje rangirane kada su u pitanju veze. Fatalna mana Vaga je to što se općenito teško obvezuju. Vage su ovisne o romantici. Kad se odluče posvetiti, posvećuju se u potpunosti. Jednakost im je važna, bilo u spavaćoj sobi ili samo u svakodnevnom životu, Vage nikada neće imati jednostran odnos.

Ako veza počne biti jednostrana, Vage imaju tendenciju ostati u toj vezi, čak i ako znaju da ne funkcionira. S jedne strane, dobit ćete beskrajnu odanost, ali to može otići predaleko.

Vodenjak

Vodenjaci nisu baš ljubitelji super romantičnih gesti, ali ono što im nedostaje u romantici, nadoknađuju fizičkim dodirom. Zapravo, kada se Vodenjak zagrije za vas, primijetit ćete da u njihovom ljubavnom jeziku dominira fizički dodir. Dakle, ako niste ljubitelji zagrljaja i poljubaca, možda biste se trebali kloniti partnera Vodenjaka. S druge strane, poznati su po tome što su monogamni.

Ovan

Samopouzdanje nikad nije loša stvar, ali kada se pretvori u narcizam, to je nešto sasvim drugo. Primjerice, sretnete Ovna i mislite da ste pronašli svoju savršenu osobu, a onda jednog dana sve to propadne jer polako počinjete shvaćati da su pretjerano natjecateljski nastrojeni, umišljeni i pomalo temperamentni.

Srećom, pronalaze načine da se iskupe jer su također strastveni i izrazito otvoreni, a priča se da su jako dobri u spavaćoj sobi. Ne treba brzo odbacili Ovna, samo je važno odvagnuti prednosti i nedostatke i znati što želite u vezi.

Lav

Njihova najveća prednost kao partnera je da su lojalni. Oni su tipovi koji navijaju za partnera svakom prilikom i govore o svojoj vezi bilo kome tko ima uši. Jednom kad postaneš njihov, gotovo je. S druge strane, također imaju tendenciju biti previše dramatični.

Lavovi također vole romantiku i obasjanost nježnošću. U biti, oni vole pažnju, pa ako nemate vremena ili energije da ih učinite središtem svog svijeta, trebali biste nastaviti se kretati. Ali ako ste zaljubljeni i želite biti jedno nad drugim 24/7 fizički i emocionalno, onda su pravi izbor za vas.

Jarac

Ako tražite nekoga s kim ćete provesti ostatak života, možda tražite Jarca. Zapravo, Jarci tako ozbiljno shvaćaju obvezu kada odluče biti s nekim da to znači da su spremni i da će učiniti sve što je potrebno da veza funkcionira.

Nije li to energija kojoj se većina ljudi nada dok pokušavaju pronaći nekoga s kim bi izgradili život, doduše, poznato je da oni vrlo brzo postanu ozbiljni, ali ako znate što želite, to se i ne čini tako loše. Oni imaju tendenciju da dobiju dosta kritika jer ispadaju hladni ili emocionalno suzdržani, ali kada pronađu pravu osobu, nemaju problema s time da budu ranjivi. Jarci su idealan tip s kojim se možete smiriti sve dok ste spremni na tu razinu predanosti, prenosi Glam.

Najčitaniji članci