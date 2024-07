Njihovi partneri otkrili kakve su porno zvijezde u krevetu, a i kakvi zahtjevi ih mogu šokirati

Porno zvijezda Sharna Beckman od svog posla zarađuje milijune svaki mjesec, pa je odlučila otkriti neke od najčudnijih zahtjeva koje je primila. Rekla je da joj je uvijek posebno zanimljivo kada muškarci traže od nje da ih ponižava.

- Najčudniji zahtjev bio je kada je muškarac rekao da mu govorim koliko su mu genitalije male, a jedan obožavatelj mi je slao videosnimke na kojima je bio gol, samo u štiklama i torbici - ispričala je Sharna.

- Tada je počeo udarati petama po genitalijama. To ga je napalilo i uplatio mi je ogromne novce samo da ga ponizim - dodala je.

Takve zahtjeve ponekad zna naplaćivati i preko 100.000 dolara.

Ljudi koji su bili u vezama s porno zvijezdama poput Sharne, otvoreno su govorili o mitovima koji kruže o njihovim stvarnim životima. Naime, baš poput filmova koje gledamo u kinu, sve ide po scenariju, a porno glumci igraju uloge.

Koliko god neki ljudi željeli zamišljati zvijezde u filmovima za odrasle kako sve vrijeme provode polugoli i spremni na zavođenje, oni zapravo imaju živote koje vode i ljude s kojima ih vode.

Život porno zvijezda daleko od kamere izazvao je znatiželju kod jednog korisnika Reddita, koji je otišao na platformu i pitao druge korisnike o iskustvima koja su imali u vezi s porno zvijezdama.

- Ljudi koji su hodali s porno zvijezdom, kako je bilo? - napisao je u objavi, ističući da želi samo ozbiljne odgovore.

Dok su ljudi iznosili svoja iskustva, mnogi su istaknuli neke od razlika koje su primijetili kada su izlazili s porno zvijezdom u stvarnom životu, u usporedbi s onim što vide na ekranu.

Jedan korisnik Reddita prisjetio se susreta sa zvijezdom za odrasle dok je sredinom 90-ih radio u 'otmjenom' striptiz klubu, opisujući kako ga je zamolila da provedu noć zajedno nakon što su uživali u večernjem izlasku.

No, kada je riječ o intimnom odnosu, korisnik Reddita rekao je kako filmska zvijezda nije htjela imati seks kakav se prikazuje u porno filmovima.

Napisao je: 'Izgledala je gotovo tužno kada mi je rekla: 'Molim te, ne pokušavaj imati odnos sa mnom kao da snimamo porno film'. Željela je da vodimo ljubav s prigušenim svjetlom i svijećom. Cijelo vrijeme smo se gledali u lice i puno ljubili.

Druga korisnica je dodala da su porno zvijezde samo obični ljudi koji pokušavaju živjeti svoje živote. Prisjetila se da je izlazila s dva muška porno glumca u odvojenim prilikama.

Za njih je porno industrija bila samo još jedan posao koji im je pomogao da zarade.

- Obojica su koristila novac za financiranje svojih tehnoloških start-upa, s različitim uspjehom, tako da sam ih uhvatila na kraju njihove karijere seksualnog rada - objasnila je.

Treći korisnik je tvrdio da seks koji je imao s porno zvijezdom nije bio dobar iako joj je to bila profesija, dok se četvrti prisjetio 'nevjerojatnog seksa, ali ne porno seksa', piše Unilad.