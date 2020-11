Znanost o muškosti: U penisu postoji tajni mišić koji utječe i na njegovu veličinu dok miruje

Dartalni mišić mnogima je nepoznanica, iako je on nekoć bio od velike važnosti, a danas samo svojom kontrakcijom prinosi testise bliže tijelu. Evo kako je on zakržljao, a muškarcima se penis produžio evolucijom

<p>Prosječni penis kod ljudi daleko je duži nego što je nužno potrebno. Gorile i čimpanze 'to' rade s puno manje i još uvijek uspijevaju oploditi svoje ženke. Kada je u uspravnom položaju, odrasla gorila ima dužinu penisa četiri centimetra, a erekcija čimpanze mjeri osam centimetara. Prosječne duljine preko 13 centimetara, ljudi zasjenjuju svoju blisku rodbinu, piše <a href="https://www.menshealth.com/sex-women/a34687658/piet-hoebeke-members-club-penis-length/">Men's Health</a>.</p><p>Čemu možemo zahvaliti prekomjernoj proporciji penisa kod ljudi? Obično prirodna selekcija uklanja karakteristike koje ne služe nekoj funkciji - na primjer, dlake na tijelu koje su ljudi većinom izgubili. Nepotrebne stvari se uklanjaju, jer stvaranje viška tkiva troši energiju.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Ponuda iz seks shopa</strong></p><h2>Pa zašto čovjek ima tako dugačak penis?</h2><p>Odgovor je u tome što je, uz prirodnu selekciju, u igri i drugi mehanizam: seksualna selekcija. Prirodni odabir osigurava da se vrsta optimalno prilagodi svom okolišu, a spolni odabir daje obilježja kako bi vrsta imala najveće šanse za razmnožavanje. Stoga spolni odabir pretjeruje s nekim osobinama, a da ih prirodni odabir ne poništava.</p><p>Pomislite na dugačke, šarene repove rajskih ptica ili paunova. Iz jednog ili drugog razloga, ženske ptice vole dugi rep, pa mužjak s dugim repom ima veće šanse za razmnožavanje, čak i ako takva nepraktična vezanost povećava rizik da ga predator uhvati.</p><p>U životinjskom carstvu vidimo nepregledan niz taktika za privlačenje potencijalnih partnera. Ogromni mišići prsa muških gorila još su jedan primjer. Muška gorila ima impozantnu veličinu trupa, iako ima samo mali penis. Homo sapiens se općenito razmeću manjom mišićnom strukturom, ali imaju najveći penis od svih primata, u pogledu proporcionalnosti visine tijela i apsolutne duljine. To upućuje na spolni odabir.</p><p>Ne znamo točno kako je to došlo u evoluciji. U to vrijeme nije bilo znanstvenika koji su promatrali primitivne ljude. Sumnja se da je civilizacijski proces u tome igrao ulogu. Dugo je čovjek bio grabežljivac, lovac-sakupljač koji traži hranu u divljini. Fizička spremnost bila je neophodna za preživljavanje.</p><h2>Veći penis kao kompenzacija</h2><p>U određeno vrijeme - ili, čak, tijekom određenog vremenskog razdoblja - ljudi su postali poljoprivrednici. Uzeli smo prirodu u svoje ruke i gruba snaga polako je gubila na važnosti. S poljoprivredom se nije radilo o tome tko bi mogao najbrže trčati ili najdalje skakati; već tko je mogao iz zemlje proizvesti najviše. Fizičke karakteristike potrebne za impresioniranje žena postale su manje istaknute. Možda je zato penis kao kompenzacija postao veći.</p><p>Coitus, odnosno čin seksa je kratko trajao od primitivnih ljudi. Nije bilo predigre: ljudi su živjeli u prijetećem okruženju i muškarci su bili itekako svjesni da bi drugi mogli biti blizu u potrazi za ženom koja je bila spremna za seks. Što su brže mogli 'odložiti' spermu, to bolje.</p><p>A kako su žene znale da je muškarac spreman za seks? Privlačnost je igra mirisa, feromona, rumenih obraza i dubokog disanja, ali najvažniji znak uzbuđenja je erekcija. Budući da se seks morao odvijati tako brzo, veliki je penis omogućio brzi odabir.</p><p>S vremenom su ljudi počeli nositi odjeću i to je stvorilo lijep paradoks: sama činjenica da su ljudi prekrivali svoje tijelo činila je penis istaknutijim. To možemo zahvaliti mišiću koji je u međuvremenu izgubio svoju funkciju.</p><h2>Tajni mišić</h2><p>Većina sisavaca ima sloj mišića ispod kože. Konji, na primjer, mogu trzati kožom kako bi se riješili muha. To su mogli učiniti i primitivni ljudi. Sada imamo samo ostatke takvog mišića u ljudskom tijelu, na primjer u preponama. Još uvijek imamo jedan od ovih površinskih mišića na vratu, mali mišić u ruci i mišić na koži skrotuma i penisa: dartalni mišić.</p><p>Većina ljudi s penisom nema pojma da oko spolnog organa postoji mišić, jer ga možete vidjeti samo ako kožu penisa pogledate pod mikroskopom. Muškarci ne hodaju uokolo pokazujući biceps u penisu, a ni dartalni mišić ne dopušta trzanje penisa. Pa što radi?</p><p>Ni jedan muški sisavac ne šeta mašući penisom, osim kada mužjak osjeća veliku želju za parenjem. U većine sisavaca dartalni mišić uredno uvlači mlitavi penis u tijelo. Kad su Homo sapiens hodali goli, njihov je penis također bio skriven od pogleda. Kada se penjete preko oštrih stijena ili trčite kroz trnovito grmlje, želite držati genitalije što bliže tijelu. Tek se spolnim uzbuđenjem dartalni mišić opustio i penis je izašao.</p><p>Mišić također prolazi do kože skrotuma, gdje pomaže u regulaciji temperature testisa. Svaki je testis povezan sa sjemenovodom koji je također okružen mišićem. Kad se testisi previše zagriju, oni vise; ako iznenada zahladi, uvlače se.</p><p>Istodobno, dartalni mišić skuplja kožu mošnje. Zato vam penis izgleda malen ako plivate u hladnoj vodi.</p><p>Kako su ljudi počeli nositi odjeću, svrha ovog mišića smanjila se. Odjeća je preuzela svoju zaštitnu ulogu, a muškarci s jakim dartalnim mišićem više nisu imali evolucijsku prednost od toga. Prirodna selekcija je učinila svoje, ali suvišni dio tijela ne nestaje za 20, pa čak ni za 100 generacija. U 10.000 godina bilo je oko 330 generacija, ali taj je mišić još uvijek tu.</p><p>Pravit će društvo penisu još neko vrijeme, ali to čini manje nego prije. Penis i mošnja više nisu drastično uvučeni u tijelo modernog čovjeka; najviše što mogu je malo se smežurati.</p><h2>Kod jačeg mišića, penis izgleda manje</h2><p>Nekima može biti žao što je dartalni mišić nehotični mišić nad kojim nemaju kontrolu. On se opušta samo pri višim temperaturama ili u slučaju umjerenog uzbuđenja. U slučaju jakog seksualnog uzbuđenja, dartalni se mišić ponovno skuplja, kako bi se pripremio za ejakulaciju.</p><p>Uspravljeni penis se zbog toga ne smanjuje, ali su testisi pritisnuti bliže tijelu. Dva penisa mogu biti potpuno iste duljine u uspravnom položaju, ali čini se da čovjek s aktivnim dartalnim mišićem ima najmanji penis kada je mlitav. On bi možda u sebi pomislio gledajući drugog čovjeka: Vau, zbilja je obdaren! Ali ono što bi točnije mogao pomisliti jest: Jadniče, tamo imaš pomalo lijen dartalni mišić!</p><p>Tu leži drugi paradoks koji opterećuje muškarce. </p><p>U usporedbi s drugim životinjama muškarci imaju prevelik penis. Budući da visi i izvan tijela, još više upada u oči. Pa što muškarci rade? Uspoređuju. A onda prebrzo dođu do zaključka: Ma ne, moj je premali. Smiješno je to što mnogi muškarci - i žene - uopće ne znaju koliko je prosječan penis, kao ni da bi za sam čin seksa bio dovoljan i puno manji penis nego ga oni 'imaju za ponuditi'.</p>