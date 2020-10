Napokon se zna prava istina! Izmjerili više od 15.000 penisa da bi utvrdili prosječnu veličinu

Istraživači su diljem svijeta imali pune ruke posla, a zbog velikog broja ispitanih te činjenice da je mjere uzimalo stručno osoblje, ovo se smatra najrealnijim istraživanjem veličine muškog ponosa dosad

<p>Konačno, stigla je studija koja bi mogla otkloniti neke dugotrajne zablude o veličini penisa i ublažiti nevolje koje dijele mnogi muškarci širom svijeta. Prema novom istraživanju, prosječna duljina uspravnog penisa je nešto više od 13 centimetara.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Hrana kao afrodizijak</p><p>Nadalje, istraživači su mjereći veličine penisa na preko 15 tisuća muškaraca diljem svijeta utvrdili da ne postoji jaka povezanost između veličine stopala ili pak dlanova i duljine penisa, pa žene mogu prestati ocjenjivati ​​muškarce po veličini cipela i njihovih ruku, prenosi<a href="https://www.iflscience.com/health-and-medicine/new-study-probes-average-penis-size/?fbclid=IwAR1A2uiqVSNBL7BvTNMGNZWi_RrLprTnwJZOVjlXyykO5wt266rm8o6qepQ"> IFL Science.</a></p><p>Iako se mnogi uspoređuju s 'prosječnom' veličinom penisa, iznenađujuće je teško utvrditi koja je to brojka zapravo. Kao što je istaknuto od strane znanstvenika, to je uglavnom zato što se većina studija oslanjala na samoprijavu, što često nije realno. Kako bi zaobišli ovaj problem i dobili pouzdaniji skup podataka, tim britanskih istraživača odlučio je napraviti mjerenja koja su poduzeli zdravstveni radnici koji su slijedili standardizirani mjerni postupak.</p><p>Uključivale su mjerenja opsega (opseg u korijenu ili u sredini) i dužine (od stidne kosti do vrha glavića) iz 20 različitih studija, koja su obuhvatila 15.521 muškarca iz raznih zemalja svijeta. A rezultati će mnogima donijeti olakšanje.</p><h2>Samo pet od 100 muškaraca ima penis duži od 16 cm</h2><p>Utvrđeno je kako je opušteni penis dugačak 9,16 cm , dok je prosječni uspravni penis 13,12 cm. Što se tiče opsega, pokazalo se da je prosječni obujam opuštenog 9,31 cm, a 11,66 cm za uspravni. Nadalje, utvrđeno je da su muškarci s penisima na ekstremnim krajevima spektra puno rjeđi. Na primjer, samo 5 muškaraca na svakih 100 ima uspravni penis duži od 16 cm.</p><p>Kada su tražili korelacije s drugim tjelesnim značajkama, poput veličine testisa, težine ili veličine stopala, nisu pronađene jake ili konzistentne asocijacije. Iako nisu uspjeli pronaći značajne dokaze o povezanosti veličine penisa i rase, napominju da se zaključci ne mogu donijeti budući da je velika većina mjerenja obavljena na bijelcima.</p><p>Pa, koja je poruka studije? Muškarci, nemojte biti toliko strogi prema sebi jer ono što vidite na televiziji ili u časopisima nije točan prikaz prosječnog penisa. Ali ako ste zabrinuti, provjerite jeste li pravilno mjerili.</p>