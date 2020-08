Znanost objasnila zašto postoji udubljenje između usta i nosa

Maleno je udubljenje specifično za ljudsko lice i kod nekih je jače izraženo, a njegovo je postojanje rezultat evolucije. Na licu se formira kod fetusa u starosti između dva do tri mjeseca

<p>Svi ljudi imaju udubljenje između nosa i usnice, malu jamicu koja je kod nekih istaknutija, no zašto je ona uopće tamo?<br/> Pitanje je to koje već dugo zanima znanstvenike, koji su udubljenje nazvali filtrum.</p><p>Čini se kako se objašnjenje za to nalazi u načinu oblikovanja našeg lica za vrijeme razvoja u maternici.</p><p>Budući da se ispod nosa nalazi mjesto gdje se različiti dijelovi lica spajaju u jedno, filtrum je tzv. presjecište ta tri glavna dijela slagalice koji se preklapaju iznad gornje usne.</p><p>- Razvoj lica događa se između dva i tri mjeseca starosti fetusa, a ako se do tog doba lice ne oblikuje zbog genetičkih malformacija ili vanjskog utjecaja, tada se ono neće ni oblikovati - objašnjava dr. Michael Mosley u BBC emisiji "Inside the human body".</p><p>Primjerice, to je slučaj u formiranju tzv. zečje usne, urođenog poremećaja koji se ogleda u nedovoljnom ili potpunom srastanju dijelova usana, tvrdog i mekog nepca.</p><p>Pogledajte video o razvoju ljudskog lica u maternici:</p>