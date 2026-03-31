Znanstvenici otkrili 'mušku G-točku'! Područje prepuno živaca godinama je bilo zanemareno

Najdetaljnija neuroanatomska studija penisa do sada otkrila je da se njegova primarna erogena zona nalazi na mjestu koje je dugo bilo izostavljeno iz medicinskih udžbenika i kirurške obuke. Ovo otkriće preispituje desetljećima stara uvjerenja o muškoj seksualnosti i anatomiji, stavljajući u središte pozornosti regiju poznatu kao frenularna delta.

Zaboravljeni dio anatomije

Riječ je o malom, trokutastom području smještenom na donjoj strani penisa, točno na spoju glavića i tijela. U središtu te zone nalazi se frenulum, maleni nabor kože koji povezuje prepucij s penisom, kolokvijalno poznat i kao 'resica'. Iako su mnogi muškarci svjesni njegove osjetljivosti, znanost ga je sve do sada u velikoj mjeri ignorirala.

- Iako se ovo može činiti očiglednim svakome tko je svjestan osjeta svog penisa tijekom seksualne aktivnosti, naš rad znanstveno potvrđuje postojanje ventralnog područja penisa koje služi kao centar seksualnog osjeta - navode autori studije sa Sveučilišta Santiago de Compostela u Španjolskoj, predvođeni Alfonsom Cepedom-Emilianijem.

‘Senzorna bomba’ potvrđena znanošću

Kako bi došli do ovog zaključka, znanstvenici su proveli iscrpno mapiranje živaca na uzorcima penisa četrnaest preminulih donora u dobi od 45 do 96 godina. Tkivo su rezali na iznimno tanke presjeke, debljine svega nekoliko mikrometara, te ih bojali posebnim bojama koje se vežu za živce kako bi ih mogli proučiti pod mikroskopom.

U anatomskim udžbenicima i vodičima za spolni odgoj, glavić se obično navodi kao primarno mjesto muškog genitalnog osjeta. Međutim, tim Cepede-Emilianija pronašao je dokaze da je frenularna delta znatno osjetljivija jer sadrži daleko veću gustoću živčanih završetaka. Otkrili su da se u njoj nalazi i najveća koncentracija specijaliziranih receptora za dodir, takozvanih osjetilnih tjelešaca. Dok se u glaviću ta tjelešca pojavljuju izolirano, u frenularnoj delti grupirana su u guste nakupine od čak sedamnaest odjednom, stvarajući pravu 'senzornu bombu'.

Ova znanstvena potvrda potaknula je i stručnjake izvan istraživačkog tima da prepoznaju važnost ovog područja. Eric Chung, urolog sa Sveučilišta Queensland u Australiji i novoizabrani predsjednik Međunarodnog društva za seksualnu medicinu, smatra da bi se frenularna delta trebala smatrati "muškom G-točkom".

​- To je jedno od najugodnijih mjesta za mušku seksualnu stimulaciju - izjavio je Chung, koji nije bio uključen u ovu studiju.

Što to znači za medicinske zahvate?

Otkriće ima značajne implikacije za medicinske postupke poput obrezivanja. Autori studije upozoravaju da neke kirurške tehnike uključuju rezove upravo preko frenularne delte kako bi se uklonio prepucij. Ako su rezovi duboki i ukloni se cijeli frenulum, to može nepovratno oštetiti složene živčane mreže i smanjiti seksualni osjet.

Činjenica da je ovo područje toliko dugo bilo zanemareno 'naglašava postojane slijepe pjege u seksualnoj medicini i urologiji', dodaju istraživači. To potvrđuje i Kesley Pedler, kirurginja iz Australije, koja kaže da tijekom svoje obuke nije učila o frenularnoj delti i njezinim posebnim živcima.

- Frenularna delta ne spominje se u najcjenjenijim udžbenicima urološke kirurške anatomije, čak ni u najnovijim izdanjima - ističe Pedler.

Pitanje utječe li obrezivanje na seksualni užitak i dalje je predmet rasprava. Jedna velika studija provedena u Belgiji otkrila je da su neobrezani muškarci prijavili veći seksualni užitak od stimulacije frenularne delte u usporedbi s obrezanima. S druge strane, američko istraživanje nije pronašlo razliku u kvaliteti orgazma, što sugerira da tijelo možda ima načine kompenzacije za eventualno oštećenje živaca.

*uz korištenje AI-ja