Znanstvenici: Šest znakova koji se javljaju 24 sata prije smrti

Fenomen smrti znanstvenike intrigira stoljećima a što se događa u tom trenutku nitko još ne zna. Ipak, zabilježeni su neki simptomi specifični za razdoblje prije smrti

<p>Ništa se u životu ne mora, osim umrijeti", stara je to <strong>poslovica</strong> koji slušamo od malih nogu. I ubrzo shvatimo da je i više nego točna. <strong>Smrt</strong> je neizbježna i upravo zato trudimo se o njoj ne razmišljati. No znamo li što se <strong>događa</strong> netom prije nego osoba umre i može li se taj trenutak<strong> prepoznati</strong>?</p><p>Jedan je stručnjak rekao kako je smrtni <strong>hropac</strong> znak sigurne smrti koja nekoga čeka tijekom sljedeća 23 sata, <a href="https://nypost.com/2018/04/14/how-to-know-if-youre-experiencing-the-death-rattle/?utm_campaign=SocialFlow&utm_source=NYPFacebook&utm_medium=SocialFlow&sr_share=facebook">piše New York Post. </a></p><p>Ovaj se fenomen događa u trenutku kada osoba nije u mogućnosti <strong>gutati</strong>. Osoba kojoj je smrt blizu disat će drugačije, a taj jedinstveni zvuk dio je tog fenomena, kaže <strong>dr.</strong> <strong>Daniel Murrell</strong>, sa američkog sveučilišta u Alabami. Iako je zvuk stravičan, liječnici uvjeravaju kako osoba ne osjeća nikakvu<strong> bol.</strong> </p><p>U takvim slučajevima medicinsko osoblje može pomoći i ublažiti pacijentovu muku okrećući ga na bok da mu se <strong>oslobode</strong> dišni putevi. </p><p>Ostali znakovi koji ukazuju na brzu smrt su: <strong>zbunjenost</strong>, učestalo zijevanje kako bi se došlo do više kisika, <strong>gubitak</strong> svijesti i ponovno vraćanje, inkontinencija, promjena tjelesnog <strong>mirisa</strong>, uznemirenost, tamne modrice, ljuštenje kože. </p><p>Prošle godine neurolog<strong> dr. Cameron Shaw</strong> otkrio je što se događa <strong>30 sekundi</strong> prije nego netko umre. Kaže kako već u prvih 10 do 20 sekundi gubimo osjećaj za sebe, izgubi se osjećaj za <strong>humor</strong>, mogućnost razmišljanja. Tvrdi kako i stvarno postoji svjetlo na kraju <strong>tunela</strong>, no to ne znači nužno da i postoji život nakon smrti.</p><p>"Znamo da se taj fenomen događa u trenutku kada mozak više ne prima <strong>kisik</strong>", naglasio je Shaw. </p><p>Dodaje kako će osoba u tom trenutku i stvarno razmišljati o svom životu i nekim<strong> uspomenama</strong> i učinit će mu se kao da mu život leti pred očima. A sva izvan tjelesna iskustva nisu stvarana, već je to samo <strong>trik </strong>našeg mozga, naglašava. </p>